Škoda Auto omezuje výrobu a ruší směny. Na dodavatele kabelů zaútočili Rusové
- Automobilka odebírá kabelové komponenty z Ukrajiny, tamní továrna se stala terčem ruských útoků.
- Podle médií se výpadek dotkne výroby elektromobilů Enyaq a Elroq.
- Škoda potvrdila omezení dodávek dílů, ale žádné detaily neupřesnila.
Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely, uvedla firma. Neupřesnila, o jakého dodavatele ani komponenty jde a kterých provozů a modelů se omezení týká.
Boleslavský deník tento týden napsal, že omezení se týká výroby elektromobilů v hale M13 v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci tento týden nechodí na noční směny. Podle serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů vyráběných na Ukrajině. Dodávky podle něj váznou poté, co se tamní výrobní závody staly terčem ruských útoků.
Server Seznam Zprávy uvedl, že jde o kabelové svazky od společnosti Kromberg & Schubert ze závodu v ukrajinském Žytomyru a omezení se týká výroby elektrických modelů Enyaq a Elroq. Škoda Auto tyto informace nepotvrdila ani nevyvrátila.
„Škoda Auto aktuálně eviduje omezení na straně jednoho ze svých dodavatelů komponent a přijímá opatření k zajištění kontinuity výroby a dodávek. Díky flexibilnímu výrobnímu systému upravujeme výrobu v dotčených provozech tak, aby byl dopad na produkci co nejmenší,“ odpověděla automobilka.
Detaily Škoda nesdělila
Situaci podle ní řeší také částečnou redukcí počtu směn v závislosti na aktuální dostupnosti dílů pro jednotlivé modely. „Zaměstnanci, jimž byla zrušena směna z důvodu problémů v dodavatelském řetězci, budou po dohodě s odbory Kovo na překážce na straně zaměstnavatele,“ dodala firma.
Na konkrétní dotazy ohledně omezení výroby v hale M13 v Mladé Boleslavi, počtu zrušených směn, dotčených modelů a zaměstnanců či dopadu na objem produkce automobilka neodpověděla. Neupřesnila ani chybějící komponent, jeho dodavatele a původ ani to, zda výpadek souvisí s ruskými útoky na Ukrajině. Firma rovněž nesdělila, jaký režim výroby plánuje na příští týden, zda hrozí další omezení a kdy očekává návrat k běžnému provozu.
Podle Sdružení automobilového průmyslu vyrobila Škoda Auto od ledna do konce srpna ve svých tuzemských závodech 648 tisíc osobních aut, meziročně o 6,2 procenta více. Produkce elektrifikovaných vozů vzrostla o čtvrtinu procenta na téměř 170 tisíc aut. Z toho bylo přes 147 tisíc čistě elektrických vozů a 22 tisíc plug-in hybridů.