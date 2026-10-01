Zatímco v Evropě zavírá, v Česku chystá ruský diskont další prodejnu. Láká na ceny z minulých let
- Ruský diskont Mere spojený s rodinou miliardářů Šnajderových otevírá novou pobočku.
Přestože síť kvůli sankcím omezuje své působení v zemích EU, v Česku provozuje již 12 prodejen.
Řetězec sází na minimální provozní náklady, prodej z palet a extrémně nízké ceny.
Ruský diskontní řetězec Mere, který na českém trhu staví na spartánském prostředí a velmi nízkých cenách, pokračuje v expanzi. Kvůli unijním sankcím síť zavírá obchody v několika evropských zemích, Česko je však výjimkou. Po červnovém otevření prodejny v Bašce u Frýdku-Místku plánuje další pobočku v Moravskoslezském kraji – tentokrát v Karviné. Společnost již zahájila nábor zaměstnanců a obsazuje například pozici zástupce manažera prodejny, informoval server iDnes.cz.
Diskont vlastní rodina ruských miliardářů Šnajderových. Jeden z nich je přitom na sankčním seznamu za podporu „činnosti, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny“, další pomáhají vést obchody v Rusku. Finanční analytický úřad v červenci zmrazil podíly Andrejovi a Anně Šnajdrovým, nemohou je tak prodat ani z nich získávat výnosy.
Koncept řetězce se zásadně liší od zavedených hráčů, jako jsou Lidl, Penny či Albert. Mere minimalizuje provozní i investiční náklady: zboží se prodává přímo z přepravních kartonů a palet, prodejny postrádají moderní designové prvky a firma prakticky neinvestuje do marketingových kampaní či billboardů.
Ušetřené peníze řetězec promítá do koncových cen. V nabídce se pravidelně objevuje sortiment s výrazně nižší cenovkou než u konkurence – například mražené maso, konzervy, koření či základní potraviny. V minulosti lákal například na máslo za méně než 20 korun nebo zmrzlinu za šest korun. Výměnou za nízkou cenu však zákazníci musí počítat s omezeným výběrem, absencí známých značek a minimálním nákupním komfortem.
Pomalá expanze ve stínu sankcí
Mere vstoupil na český trh v roce 2021 s ambiciózním plánem vybudovat síť až padesáti prodejen. Tyto plány však výrazně přibrzdila ruská invaze na Ukrajinu a následné hospodářské sankce, které zkomplikovaly dodavatelské řetězce i financování.
I přes tyto potíže řetězec v Česku provozuje už 12 prodejen. Soustředí se hlavně na krajská města a také chudší regiony, těžiště sítě leží v severozápadních Čechách a na Moravě. Prodejny má například v Ústí nad Labem, Mostě, Plzni či Bruntále.
Karvinská pobočka představuje další posílení pozice v průmyslovém regionu, kde lidé v reakci na kumulovanou inflaci posledních let podstatně více sledovali náklady na základní životní potřeby. Pro etablované diskontní sítě Mere sice nepředstavuje přímé ohrožení tržního podílu, dokáže jim však efektivně přetahovat cenově nejcitlivější část zákaznického spektra.