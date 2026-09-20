Úspěšný šéf Škody Auto končí. Jde pomoci Číňanům posílit slavnou švédskou značku
- Klaus Zellmer se stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars.
- V čele Škody stojí přes čtyři roky, značce se pod jeho vedením dařilo.
- Jeho odchod se neočekával, koncern mu nedávno prodloužil smlouvu.
Předseda představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer ve funkci skončí a odejde i z koncernu Volkswagen. Během příštího roku převezme vedení automobilky Volvo, která patří do čínské skupiny Geely. Funkce se ujme nejpozději od října 2027.
O změně informovalo Volvo s tím, že chce zajistit hladké předání od dosavadního šéfa Håkana Samuelssona. „Společnost má pevné základy a zkušený tým a těším se na spolupráci s kolegy napříč Volvo Cars, abychom na těchto silných stránkách dále stavěli,“ napsal Zellmer svým budoucím kolegům.
„Správní rada je přesvědčena, že pod vedením Klause Zellmera společnost Volvo Cars naváže na své pevné základy a vstoupí do další kapitoly s jasnou ambicí posílit svou pozici předního výrobce prémiových automobilů,“ uvedl předseda správní rady Volvo Cars Eric Li.
Většinovým vlastníkem Volva je čínská skupina Geely. Švédskou automobilku koupila v roce 2010 od amerického Fordu. Objemem výroby je menší než Škoda, cílí na movitější zákazníky. Polovinu produkce tvoří elektromobily nebo hybridy.
Volvo se nyní potýká s dopady amerických cel i poklesem prodeje v Číně. Musí také složitě rozlišovat západní a čínské technologie, aby mohlo své vozy prodávat v USA. Sesterské značce Polestar tam hrozí zákaz, podotkla agentura Reuters. Volvo má ale velké plány, před několika dny představilo záměr uvést do čtyř let celkem 13 nových modelů.
Škoda se daří s elektromobily
Klaus Zellmer vede mladoboleslavskou automobilku od července 2022. Vedení koncernu Volkswagen s ním počítalo, loni mu prodloužilo smlouvu až do poloviny roku 2028.
Škodě se v posledních letech daří, pod Zellmerem se na evropském trhu stala trojkou a dosahuje rekordních zisků. Patří k tahounům koncernu, který se jinak potýká s problémy, samotný Volkswagen nedávno ohlásil zásadní změny a zrušení až 100 tisíc pracovních míst.
Škoda u zákazníků boduje stále více také elektromobily. Díky modelům Elroq a Enyaq byla v letošním prvním pololetí mladoboleslavská automobilka čtvrtou nejprodávanější značkou elektromobilů v Evropě. Nejprodávanějším modelem značky zůstává Octavia, následují Kodiaq, Kamiq a Fabia.
Mladoboleslavská automobilka za první pololetí zvýšila meziročně výrobu o 6 procent na 609 tisíc vozů. Meziroční provozní zisk se zvýšil o 6 procent na více než 33 miliard korun, tržby dosáhly za první pololetí 387 miliard korun.