Ještě levnější verze nejlevnějšího modelu. Škoda překvapila cenou nového elektromobilu Epiq
- Cena nového Epiq 35 bude o 40 tisíc korun nižší, než stál dosud nejdostupnější typ.
- Většina srovnatelných vozů konkurence začíná na vyšší ceně.
- Nový model nabízí dojezd maximálně 325 kilometrů na jedno nabití.
Škoda Auto uvedla na český trh nejlevnější verzi svého zatím nejdostupnějšího elektromobilu Epiq. Verze Epiq 35 dodávaná s výhradně s výbavou Essence bude začínat na 619 tisících korunách. To je o 40 tisíc méně, než vyšlo dosavadní základní provedení. Zájemci mohou vůz objednávat u všech autorizovaných prodejců Škody v Česku.
„Epiq oslovuje zákazníky, kteří cestu k elektromobilům teprve hledají. Věřím, že základní verze za velmi atraktivní cenu vstup do světa elektrické mobility usnadní dalším zájemcům. Je navržena tak, aby se stala přirozenou součástí městského a příměstského provozu,“ uvedl vedoucí Škoda Auto pro český trh Jiří Maláček.
Konkurenční Citroën ë-C3 začíná s cenou od 580 tisíc, Renault 5 E-Tech pak na 679 tisících. Sesterský Volkswagen ID.Polo vyjde nově na nejméně 599 tisíc. Menší Hyundai Inster začíná na 549 990 korun a čínský BYD Dolphin Surf s výrazně nižším výkonem i dojezdem stojí nejméně půl milionu.
Epiq 35 využívá podobně jako Epiq 40 menší trakční baterii s kombinací lithia, železa a fosfátu o kapacitě 38,5 kilowatthodiny (kWh). Z deseti na 80 procent ji lze nabít za 33 minut. Synchronní elektromotor s permanentními magnety má v tomto případě největší výkon 85 kilowattů a spotřeba elektrické energie se pohybuje v rozmezí 13,6 až 13,7 kWh/100 km. To znamená dojezd až 325 kilometrů na jedno nabití.