Volkswagen varuje před zhoršením trhu. Letošní marže nepřesáhne jedno procento
- Automobilový koncern Volkswagen výrazně srazil odhad letošní ziskové marže na maximálně jedno procento kvůli miliardovým odpisům u Porsche a propadu v Číně.
Varování před zhoršením výsledků poslalo akcie mateřské společnosti Škody Auto k prudkému poklesu, který byl největší v celém indexu DAX.
Druhý největší výrobce aut na světě zápasí s asijskou konkurencí, americkými cly i slabou evropskou poptávkou, přičemž v roce 2026 očekává tržby kolem 315 miliard eur.
Automobilový koncern Volkswagen snížil odhad ziskové marže na letošní rok na nejvýše jedno procento z dříve očekávaných čtyř až 5,5 procenta. Na vině jsou miliardové odpisy v souvislosti s dceřinou společností Porsche, slabé obchodní výsledky v Číně a další náklady na restrukturalizaci podniku. Mateřská společnost české Škoda Auto o tom dnes informovala na svém webu.
Akcie automobilky v reakci na zprávu prudce oslabily. Vykázaly největší pokles v rámci německého indexu největších a nejziskovějších firem DAX.
Varování před poklesem zisku prohlubuje krizi druhého největšího výrobce automobilů na světě po Toyotě, píše agentura Reuters. Firmě se přitom počátkem tohoto měsíce podařilo dohodnout s odbory na rozsáhlých škrtech tváří v tvář tvrdé konkurenci ze strany asijských rivalů, americkým clům a stagnující poptávce v Evropě.
Volkswagen dnes varoval před "dalším zhoršením tržního prostředí, zejména v Číně, a také před zrychleným posunem poptávky ve prospěch čistě elektrických vozů". To podle firmy povede ke snížení očekávání ohledně značek osobních automobilů Audi a Volkswagen.
Tržby by měly v roce 2026 dosáhnout přibližně 315 miliard eur (7,7 bilionu korun). To by bylo uprostřed dosavadního rozmezí prognóz, uvedl Volkswagen. V loňském roce tržby činily 321,9 miliardy eur.