Pošta nad propastí. Plán záchrany státního obra může vyjít, rychlé ozdravení ale nepřinese
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- Transformace firmy včetně ztrátové Balíkovny má přinést pět až šest miliard korun ročně.
- Vedení podniku chce vytvořit „nový obsah pošty, aby se stala moderní technologickou institucí“.
- Pošta má výrazně rozšířit nabídku služeb. Důležité ale bude, aby o ně byl zájem a přinášely profit.
Hluboce ztrátová Česká pošta se má už za pouhé dva roky dostávat do černých čísel. Umožnit to má přes třicet strategických opatření, například nabídka nových služeb, automatizace a digitalizace vnitřního provozu nebo lepší využití kapacit Balíkovny. Velmi optimistický časový rámec transformace státního kolosu se 17 tisíci zaměstnanci a 2900 pobočkami však vzbuzuje u odborníků pochybnosti.
Přesto nevylučují, že se plán šéfa pošty Richarda Hodula a manažerů, které si přivedl, může podařit. Jeho naplnění ale může trvat déle. Příští rok to bude přesně deset let, kdy firma naposledy vykázala plusová čísla.
Bez prodejů majetku by propad v letech 2020 až 2025 činil v průměru dvě miliardy korun ročně. A bez zásadních změn by dosáhl pěti miliard. Chystané kroky proto podle Hodula musejí přinést pět až šest miliard. Přibližně čtyři miliardy si slibuje od stabilizace provozu, dvě miliardy má dodat výrazně širší nabídka služeb. Možné propouštění nebo redukci pobočkové sítě vyloučil.
Pošta potřebuje nový obsah, říká její šéf
„Problém začal před deseti roky. Bylo zřejmé, že podnik má významné strukturální problémy. Postupně ztratil přes pětinu svých výnosů. A přestože snížil počet zaměstnanců o 44 procent, s výsledky hospodaření to prakticky nic neudělalo,“ shrnul generální ředitel pošty, který do jejího čela nastoupil na jaře.
Ztrátová je také přeprava balíků, propad činí 2,5 miliardy korun. „Balíkovna nikdy nebyla profitabilní. Pošta se reálně nepřipravila na balíkový byznys, nebyla schopna vybudovat síť. Prodej Balíkovny nebyl postaven na realistických základech, sdílí velkou část infrastruktury s poštou. V podstatě nebylo co prodávat,“ dodal Hodul k privatizačnímu záměru minulé vlády.
Přitom právě balíky díky rozvoji e-commerce představují jediný rostoucí segment. Takzvané tradiční služby, tedy doručování listovních zásilek, naopak zaznamenaly za posledních pět let pokles o 57 procent.
Vedení podniku chce vytvořit „nový obsah pošty, aby se stala moderní technologickou institucí“. Firma se má mnohem více propojit se státními institucemi a nabídnout vyřízení řady úkonů, jako je převedení automobilu či výměna průkazů. Druhou oblastí budou servisně-logistické služby a třetí nové komerční služby včetně finančních a bankovních.
Pošta využije svoji širokou pobočkovou síť, kterou Hodul označil za klíčovou hodnotu. Některé pobočky začne už příští rok umísťovat do retail parků, kde se koncentruje velké množství lidí.
Je možné za dva roky vydělávat miliardy?
Hlavní analytik poradenské skupiny Talers Martin Vachata však pochybuje o tom, že by samotné rozšíření nabídky služeb podnik ozdravilo. „Zásadní bude především zefektivnění provozu a omezení ztrát v Balíkovně. Pošta nutně potřebuje zareagovat na okolní dění také kvalitní digitalizací, což je parametr, ve kterém jí zatím ve srovnání s konkurencí ujíždí vlak,“ uvedl.
Vachata nepovažuje za příliš reálné ani to, aby nové služby začaly za dva roky generovat Hodulem očekávané dvě miliardy korun ročně. „I v tomto relativně turbulentním typu byznysu jde o velmi krátké období. Právě u nových služeb bych byl opatrnější. Propojení s úřady nebo rozšíření finančních služeb může dávat smysl, ale vybudovat z nich během krátké doby tak velký zdroj příjmů nebude jednoduché,“ míní.
Podle odborníka by měla pošta nejprve vyhodnotit, které služby a pobočky mohou být ziskové, a kde naopak vznikají největší ztráty. „Pobočková síť má hodnotu, ale je potřeba ji lépe využít. Potenciál má obrovský, ale musí nabízet služby, které lidé potřebují a budou za ně ochotni zaplatit,“ dodal.
I další experti považují Hodulův plán vytáhnout podnik za dva roky ze ztráty za velmi ambiciózní. „K ohlášenému návratu České pošty do zisku v roce 2028 jsem spíše skeptický. Trh je vysoce konkurenční a zásadním parametrem je cena, což vytváří tlak na marže. Restrukturalizace může podniku krátkodobě pomoci s optimalizací nákladů, ale pro dlouhodobý horizont bude stěžejní, zda dokáže nabídnout konkurenceschopné služby,“ soudí analytik XTB Tomáš Maxa.
Úmysl postavit obchodní model právě na množství poboček rozmístěných po celé republice považuje za správný analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. „Značnou příležitost vidím ve využití rozsáhlé obslužné sítě pro nové digitální, administrativní nebo finanční služby. Je ale potřeba, aby jejich poskytování bylo ekonomicky efektivní,“ upozornil.