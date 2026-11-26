Volvo mění podobu práce v továrnách. Humanoidní roboti se učí od zaměstnanců
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Automobilka Volvo Cars začala v belgickém Gentu testovat humanoidní roboty AEON.
Stroje se učí napodobovat zaměstnance a mají jim ulevit od fyzicky náročné a opakující se práce.
Automobilka plánuje nasadit roboty do výroby od poloviny roku 2027.
Švédská automobilka Volvo Cars začala ve svém výrobním závodě v belgickém Gentu testovat humanoidní roboty AEON. Stroje vyvinuté divizí robotiky švédské technologické společnosti Hexagon mají zaměstnancům v budoucnu pomáhat s fyzicky náročnou a opakující se prací. Nasazení do výroby plánuje automobilka od poloviny roku 2027, uvedla to ve čtvrtek v tiskové zprávě.
Roboti se učí napodobováním zaměstnanců
Závod v Gentu je první továrnou automobilky, která roboty testuje. Stroje se nyní učí jednotlivé pracovní úkony napodobováním zaměstnanců. Volvo chce využití robotů postupně rozšiřovat na další činnosti ve výrobě.
Roboti AEON měří 1,65 metru, váží 60 kilogramů a dokážou přepravovat náklad o hmotnosti až deset kilogramů. K orientaci v prostoru využívají kamery a senzory, pohybují se na kolech a dosahují rychlosti až 2,4 metru za sekundu.
V první polovině roku 2027 chce automobilka projekt rozšířit o další roboty. Spolupráce s Volvem má podle prezidenta divize Hexagon Robotics Arnauda Roberta ověřit, jak se humanoidní stroje osvědčí při práci v reálném průmyslovém provozu.