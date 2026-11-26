Burza trestá největší fond v Česku. Portfolio se nezměnilo, prodávajících je ale víc než kupců
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- Burzovní cena akcií J&T ARCH je zhruba o 12 procent pod poslední vyhlášenou vnitřní hodnotou fondu.
- Podle správce za poklesem nestojí horší portfolio, ale převaha prodávajících na méně likvidním trhu.
- Investoři nemusejí prodávat na burze, fond jim akcie zpětně odkoupí za vyhlášenou vnitřní hodnotu.
V posledních týdnech klesá burzovní cena investičních akcií J&T ARCH a prohlubuje se její diskont vůči vnitřní hodnotě (NAV) vyhlašované J&T Investiční společností. Tento vývoj podle našich údajů není doprovázen odpovídajícím poklesem hodnoty portfolia. S kolegy z analytického oddělení J&T jej vnímáme především jako důsledek aktuální nabídky a poptávky na sekundárním trhu.
Je důležité rozlišovat, co obě ceny vyjadřují. Vnitřní cena vychází z ocenění podkladových aktiv fondu po zohlednění jeho závazků a nákladů. Za posledních 12 měsíců dosáhlo zhodnocení podle NAV u korunové růstové třídy 12,4 procenta a u eurové růstové třídy 11,04 procenta. Vnitřní cena korunové třídy k 30. červnu činila 2,14 koruny. Aktuální burzovní cena přibližně 1,88 koruny je tak zhruba o 12 procent pod touto poslední uvedenou vnitřní cenou. Jde přitom o srovnání dnešní burzovní ceny s NAV k 30. červnu, nikoliv o pokles hodnoty portfolia o 12 procent.
Burzovní cena vzniká střetem nákupních a prodejních pokynů. Pokud převažuje zájem prodávat a poptávka není dostatečně silná, kurz klesá. Na méně likvidním trhu může být tento pohyb výrazný i bez zásadní změny hospodaření firem v portfoliu. Právě tuto nerovnováhu nyní na trhu s kolegy v analytickém oddělení J&T pozorujeme. Přesné motivace jednotlivých investorů neznáme, samotný pokles burzovního kurzu však nelze považovat za důkaz obdobného zhoršení hodnoty našich investic.
Stabilní portfolio
Skladba portfolia se během letošního roku zásadně nezměnila a od 30. června jsme nezaznamenali významné negativní informace, které by rozsah současného poklesu burzovní ceny vysvětlovaly. Nadále držíme podíly ve stejných klíčových společnostech a dlouhodobou hodnotu fondu odvozujeme od jejich hospodaření, peněžních toků a vyhlídek.
Důležité je také připomenout, že burza představuje pouze jednu z možností, jak investici zpeněžit. J&T ARCH zůstává otevřeným fondem a investor může kdykoliv požádat o zpětný odkup. Podle statutu si může zvolit různé odkupní lhůty, přičemž kratší lhůtě odpovídá vyšší výstupní poplatek. Žádost o zpětný odkup bude vypořádána za cenu odpovídající vyhlášené NAV pro příslušné rozhodné období po zohlednění případného výstupního poplatku, nikoliv za aktuální burzovní cenu. Investor tak může volit mezi prodejem na burze za dostupnou tržní cenu a odkupem přímo fondem ve zvolené lhůtě podle budoucí vyhlášené NAV.
Stejně tak omezení nových emisí investičních akcií na primárním trhu na konci roku 2025 neznamená, že do J&T ARCH již nelze investovat. Investiční akcie fondu lze nadále nakupovat na burze. Omezení přílivu nového kapitálu nezastavilo fungování fondu ani rozvoj investic v jeho portfoliu.
Nic se nemění
Z pohledu portfolio managementu zůstává rozhodující dlouhodobá tvorba hodnoty podkladových investic. Současný burzovní diskont bereme vážně, protože ovlivňuje cenu, za niž mohou investoři svou pozici bez čekání prodat. Jeho další vývoj ani okamžik případného zúžení ale nelze předjímat.
Věřím, že pokračující pozitivní výsledky fondu přilákají další investory, kteří v současném diskontu uvidí příležitost vstoupit do portfolia J&T ARCH za atraktivní cenu. Jejich zájem může posílit poptávku po investičních akciích a přispět k postupnému zmenšování rozdílu mezi burzovní cenou a vnitřní hodnotou. Kdy a jak rychle k tomu dojde, však bude záviset na vývoji trhu.
Možnosti správce fondu podpořit burzovní cenu vlastními nákupy jsou přitom omezeny nařízením o zneužívání trhu (MAR) a interními pravidly pro řízení střetu zájmů. Tato pravidla platí trvale, bez ohledu na vývoj kurzu. Správce fondu proto nemůže burzovní cenu podporovat, ani když diskont považuje za neodůvodněný.
Autor je portfolio manažerem J&T ARCH Investments a J&T ARCH II