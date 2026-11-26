Dřív se bitcoinu štítily, brzy jej ale budou nabízet už tři banky v Česku
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- Stále více bank v Česku chce nabízet svým klientům obchodování s kryptoaktivy.
- Průkopníkem byla Partners Banka, brzy se k ní přidají i konkurenti z obřích finančních skupin.
- Z investování do bitcoinu a krypta je silně regulovaný byznys, některá rizika však nezmizela.
Bitcoin a další kryptoaktiva letos citelně ztratily na ceně, ne však na lákavosti pro banky působící v Česku. Příští rok dostanou klienti minimálně dalších dvou zdejších finančních domů možnost investovat do virtuálních měn bez nutnosti zakládat si účet na specializované kryptoburze nebo pořizovat si digitální peněženku.
Anketa
Poroste během příštích deseti let rychleji cena zlata, nebo bitcoinu?
Zlata
Bitcoinu
Průkopníkem je na domácím trhu Partners Banka, která v létě spustila obchodování s bitcoinem přes vlastní aplikaci. Jejím technologickým partnerem je česká kryptosměnárna Anycoin.
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