Turecko mění hranice ve Středomoří. Ohrožuje snahu Evropy zbavit se plynu z problémových zemí
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Turecko si otevřelo cestu k bohatým nalezištím plynu a ropy ve Středomoří.
- Dohoda s Libyí o mořských hranicích však vyostřila spory s okolními státy.
- Evropě se tím dál komplikuje snaha zbavit se závislosti na plynu z Ruska a Perského zálivu, píše businessový newsletter 11am.
Turecko si koncem října připsalo důležitý diplomatický úspěch, kterým posílilo své nároky na cenné mořské dno ve východním Středomoří. Finalizace dohody s Libyí však zároveň vyostřuje dlouhodobé spory Turecka s Řeckem a Kyprem a snižuje naděje, že Evropská unie v regionu najde spolehlivý alternativní zdroj surovin.
Poté co se Turecko v roce 2019 dohodlo na vymezení mořského dna s oficiální vládou v Tripolisu, získalo minulý měsíc také souhlas východolibyjské vzdorovlády. Ankara tím získala páku pro rozdělování tamních bohatých nalezišť zemního plynu a ropy i možnost blokovat konkurenční energetické projekty.
Ve východním Středomoří – vodách na východ od ostrova Kréta po pobřeží blízkovýchodní oblasti známé jako Levanta – se podle odhadů americké geologické služby skrývá 8,1 bilionu metrů krychlových dosud neobjeveného zemního plynu. Jde o objem srovnatelný s celými prokázanými zásobami Spojených států a zhruba čtyřikrát větší, než jakým disponuje Norsko, jež dnes pokrývá třetinu spotřeby Evropské unie. Do regionu to už přilákalo světové těžařské giganty jako americké ExxonMobil a Chevron či italskou ENI.
Pro Evropskou unii má tamní plyn strategický význam. Po odstřižení od ruských dodávek a při současném napětí na Blízkém východě, které narušuje přepravu zkapalněného plynu přes Hormuzský průliv, platí evropské firmy za plyn až osmi- či desetinásobek oproti americkým konkurentům. Vysoké ceny podkopávají konkurenceschopnost evropské ekonomiky a přispívají k jejímu hospodářskému marasmu, jenž minulý měsíc vyvolal rozsáhlé protesty napříč kontinentem.
Blízká naleziště ve východním Středomoří by mohla nabídnout vítanou alternativu, narážejí však nejen na chybějící přímé potrubí do Evropy, ale především na územní spory mezi zeměmi v regionu.
„Z plynu ve východním Středomoří se vzhledem ke konkurenčním nárokům Turecka, Řecka a Kypru stává velký diplomatický bolehlav,“ popsal situaci pro think-tank European Council on Foreign Relations energetický analytik John V. Bowlus.
Turecké ambice versus řecké výhody
Složité právní konstrukce s Libyí si vyžádal fakt, že Turecko není signatářem Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS). Podle tureckého výkladu totiž vyznívá v podmínkách východního Středomoří jednoznačně ve prospěch Řecka. Nárok na zásoby si ale dělá také Kypr, s nímž je Turecko v dlouhodobém sporu a dosud tento členský stát Evropské unie neuznalo.
Ankara z nich prosazuje své zájmy nejdůrazněji, protože otázka východního Středomoří zapadá do jejích širších plánů na energetickou nezávislost a ambici stát se v tomto odvětví logistickým uzlem. Země se snaží přeprodávat Evropě ruský plyn i ropu a zamýšlí dostavbu ropovodů a plynovodů z Perského zálivu. Posílením pozice ve východním Středomoří si chce Turecko pojistit, aby jediná schůdná energetická trasa do Evropy vedla přes jeho území.
Ambice Turecka na poli energetiky stojí za vznikem doktríny „Modrá vlast“, turecky Mavi Vatan. Tu začali před více než 20 lety prosazovat admirálové tureckého námořnictva v obavách, že přistoupení řecké části Kypru do Evropské unie posílí Řecko na úkor Turecka a jeho spojenců z mezinárodně neuznané Severokyperské republiky, kterou obývají etničtí Turci.
Součástí plnění doktríny je právě i absence podpisu Ankary na úmluvě UNCLOS. Podle Marianthi Pappaové, expertky na mezinárodní právo z Nottinghamské univerzity, umožňuje každému signatářskému státu rozšířit své teritoriální vody na 12 námořních mil (22,2 kilometru) namísto obecně platných šesti mil.
Přestože si Athény dosud nárokují pouze standardní šestimílové pásmo, jeho případné rozšíření „by z Egejského moře v podstatě udělalo řecké jezero“, vysvětlil pozici Ankary pro turecký zpravodajský web Turkish Minute bývalý námořní důstojník píšící pod pseudonymem Fatih Yurtsever.
Turecko dráždí i to, že ve sporu o práva na těžbu poskytuje další výhodu jeho západnímu sousedovi hustá síť ostrovů. Každý z nich totiž výrazně rozšiřuje rozlohu, kde si Řecko může nárokovat přednostní práva těžby v rámci takzvané exkluzivní ekonomické zóny (EEZ). Příkladem je řecký ostrov Kastelorizo (Megisti), ležící jen dva kilometry od tureckého pobřeží, který podle Athén zakládá nárok země na mořskou zónu o velikosti desítek tisíc kilometrů čtverečních.
Nátlak se vyplácí
Standardní mechanismy, jež mají státům umožnit tyto spory vyřešit, Turci dlouhodobě považují za nedostatečné. Už v roce 2009 proto turečtí admirálové přišli s myšlenkou na vytvoření společné námořní hranice s Libyí, ve které v roce 2011 propukla revoluce a následně i občanská válka. Proto se Turkům podařilo dosáhnout dohody o společné námořní hranici s mezinárodně uznávanou vládou v Tripolisu až o deset let později.
Průlom přišel letos v říjnu, kdy se k dohodě po letech odmítání připojili i protivládní rebelové z východolibyjského Benghází. Turecko tak pro svůj výklad mořských hranic získalo podporu obou znepřátelených částí země, což výrazně oslabilo pozici Řecka a Egypta.
Už částečnou dohodu z roku 2019 důrazně odmítly Athény. Podle mapy zveřejněné řeckým ministerstvem zahraničí totiž Turkům už tehdy otevírala možnost nárokovat si řecké vody okolo ostrovů Kréta, Karpathos a Rhodos. K odmítnutí dohody se připojily také Egypt, Izrael a Kypr a proti se postavila i Evropská unie. Po říjnovém rozšíření dohody s Libyí podpořili v tomto sporu Řecko a Kypr předsedové Evropské komise a Evropské rady.
Konflikty mezi Řeckem a Tureckem se neomezují pouze na diplomacii a právní argumentaci. Ke koloritu vztahů obou spojenců v NATO patří i opakované konfrontace jejich válečných lodí a stíhaček v Egejském moři. Podle řeckých médií došlo jen letos k nejméně osmi střetům řeckých a tureckých stíhaček či k simulovaným vzdušným soubojům, které se naštěstí obešly bez ostré střelby.
Dlouhodobě ovšem turecký tlak přináší ovoce. Asi nejvíce to bylo vidět před čtyřmi lety, kdy tehdejší americká administrativa Joea Bidena stáhla podporu plynovodu EastMed. Infrastrukturu, jež měla do Evropy dovést plyn z nalezišť v kyperských a izraelských vodách přes Kypr a Řecko, chtěly společně vybudovat Řecko, Kypr a Izrael s podporou Evropské komise. Experti oslovení bruselským zpravodajským webem Politico však tehdy spekulovali, že americké rozhodnutí, oficiálně zdůvodněné obavami o životní prostředí, bylo ve skutečnosti motivováno snahou vyjít vstříc Turkům a snížit napětí v regionu.
Řecký ministr zahraničních věcí Giorgos Gerapetritis už podle týdeníku To Vima varoval, že podpis dohody mezi Libyjci a Turky může vést k pokusům o narušení stavby podmořského elektrického kabelu známého jako Great Sea Interconnector. Ten má propojit rozvodné elektrické sítě v pevninském Řecku s Kyprem a do budoucna také s Izraelem. Turecko se projekt dlouhodobě snaží sabotovat.
„Proměnlivost mezinárodních vztahů znemožňuje spolehlivé předpovědi a vyžaduje, abychom byli připraveni na každý možný scénář,“ připustil šéf řecké diplomacie. Pro Evropskou unii je však vývoj ve východním Středomoří varováním už teď: snaha zbavit se závislosti na ruském plynu a nestabilním Perském zálivu naráží na realitu, v níž klíčové námořní koridory dokáže zablokovat jediný regionální hráč.
Dokud Brusel a Washington nenajdou způsob, jak spor mezi spojenci v NATO urovnat, zůstane většina středomořského plynu pod mořským dnem – a Evropa bude v cenách energií dál platit vysokou geopolitickou přirážku.