Z Kolína bude megacentrum. Toyota v něm vidí stroj na elektromobily
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- Toyota vidí Kolín jako strategickou bránu do Evropy.
- Japonská automobilka začne v tamním závodě vyrábět první čistě elektrický model, nemusí však zůstat pouze u jediného.
- Náplň výroby kolínského megahubu zásadně ovlivní také změna regulace, která směřuje do finální fáze.
Zatímco mnoho závodů na evropské mapě čelí nejisté budoucnosti a hrozbě zavření – zdaleka se nemusí jednat pouze o továrny Volkswagenu v Německu – Kolín má budoucnost prozatím jistou. Toyota už předloni oznámila, že investuje do rozšíření své tamní fabriky v takzvaném „megahubu“ sedmnáct milionů eur.
Loni přidala dalších 680 milionů eur do výstavby nové výrobní linky, díky níž bude Kolín vyrábět i svůj první čistě elektrický model nezbytný pro přežití závodu. Dohromady a v přepočtu u téměř sedmnácti miliard korun (včetně české investiční pobídky) však nemusí zůstat.
„Jednou jsme se rozhodli, že z Kolína uděláme první evropský logistický megahub pro automobily a toho se držíme. Chceme tu propojovat celý hodnotový řetězec, který si pochopitelně žádá významné investice. Kolín je pro naše budoucí plány velmi důležitý,“ říká pro e15 Šiniči Jasui, výkonný viceprezident evropské větve Toyoty.
Toyota Yaris, Aygo X a…?
Japonská automobilka zde nyní vyrábí dvojici modelů s plně hybridním pohonem: Yaris a Aygo X. Loni oznámila, že přibude i plně elektrický model.
Jaký to bude, kdy a v jakém počtu se začne vyrábět, ovšem nesdělila. Japonský list Nikkei k tomu napsal, že Toyota předpokládá produkci asi sto tisíc sportovně-užitkových vozů (SUV) ročně, kterou zahájí v roce 2028.
Výroba Toyoty Aygo X v Kolíně |
„Začneme ve druhé polovině dvacátých let. Podporujeme uhlíkovou neutralitu, ale místo sázky na jednu výhradní technologii (čistě elektrické vozy) preferujeme otevřenější přístup k vícero pohonům i palivům,“ dodává Jasui.
Zdůrazňuje, že ze všeho nejdůležitější je flexibilita – vyrábět to, co si zákazník v dané době žádá. Naráží tím na režim, v němž funguje například závod Škody Auto v Mladé Boleslavi, kde na jedné lince vyrábí jak spalovací model Octavie, tak elektrické modely Enyaq, Elroq a Peaq. Upřednostňuje zhotovení vozů podle aktuální poptávky na trzích.
Bruselský boj o elektromobily
Toyota chce postupovat tímto způsobem i s dalšími modely, za jejichž přivedení do Kolína lobbuje prezident české Toyoty Robert Kiml. „Museli jsme udělat první krok (potvrzené získání prvního čistě elektrického modelu) a ten pak může být důvodem, proč udělat i druhý, třetí, čtvrtý,“ řekl Kiml už dříve pro e15.
Zásadní neznámou však zůstává podoba budoucí evropské legislativy, od níž se bude odvíjet i skladba modelů vyráběných v Kolíně. Zatímco původní verze počítala se snížením výfukových emisí nově vyráběných osobních aut na nulu, návrh Evropské komise z loňského prosince počítá se snížením o 90 procent proti roku 2021. O finální podobě se stále vyjednává.
Francie a Německo se podle agentury Reuters měly dohodnout na společném návrhu, který jde ještě dál než návrh Evropské komise – i tento návrh počítá se snížením emisí o 90 procent, zbylých deset však výrobci nebudou muset kompenzovat formou využívání nízkoemisní oceli, syntetických paliv či biopaliv.
Výroba Toyoty Aygo X v Kolíně |
Návrh Francie a Německa také počítá s výjimkami a flexibilitou pro hybridy, s uznáním obnovitelných a nízkouhlíkových paliv a s pravidly známými jako Made in EU, která by zvýhodňovala evropské vozy při čerpání dotací a při soutěžení ve veřejných zakázkách.
Uznání obnovitelných paliv by mohlo zásadně ovlivnit skladbu budoucích modelů pro Kolín. Tento typ paliv aktuálně testuje Toyota spolu s BMW, Boschem a Repsolem. Společný letošní šestiměsíční projekt zkoumá použitelnost stoprocentně obnovitelného benzinu v reálném provozu. Zahrnuje 20 vozů Toyota a BMW, které tankují obnovitelný benzin NEXA95 společnosti Repsol.
„Jedním z hlavních cílů je ukázat, že obnovitelná paliva lze používat ve stávajících vozidlech i čerpací infrastruktuře bez technických úprav. Projekt také prověřuje digitální technologii sledování paliva určenou k monitorování, ověřování a k certifikaci využívání obnovitelných paliv. Dosud bylo dosaženo stoprocentní dohledatelnosti jednotlivých tankování,“ uvedla automobilka.
Průběžné výsledky pilotního projektu mají ukazovat, že stávající vozidla ani čerpací stanice není nutné upravovat, a naznačují snížení čistých emisí o více než 70 procent oproti běžnému benzinu.