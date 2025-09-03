Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, do rozšíření výroby dá přes 16 miliard
Automobilka Toyota bude v České republice vyrábět bateriové elektromobily. Ve svém závodu v Kolíně kvůli tomu postaví novou produkční linku, celkově půjde o investici za zhruba 680 milionů eur (16,65 miliardy korun), půjde o první místo v Evropě, kde bude Toyota automobilka vyrábět elektromobily. Až 64 miliony eur (1,57 miliardy korun) přispěje formou investiční pobídky stát. Po rozšíření výroby vznikne 245 nových pracovních míst. Nyní automobilka zaměstnává v Kolíně kolem 4500 lidí. Na středeční tiskové konferenci to oznámili premiér Petr Fiala (ODS) a prezident Toyota Motor Europa Jošihiro Nakata.
Česká investiční pobídka bude směřovat do speciálního závodu na montáž baterií. Podle Fialy Česko uspělo v konkurenci dalších zemí, které o investici rovněž usilovaly. „Tato investice nejenže rozšíří stávající výrobu v Kolíně, ale zároveň představuje důležitý krok směrem k vyšší technologické úrovni a k dlouhodobému udržení výroby aut v naší zemi. Automobilový průmysl tvoří přibližně deset procent našeho HDP, a pokud si ho chceme udržet, musíme jej systematicky modernizovat,“ uvedl premiér.
Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je investice výsledkem řady jednání. „Uspěli jsme v nelehké konkurenci dalších zájemců o investici z Evropy i Asie a opět se tak ukazuje, že díky stabilnímu a předvídatelnému podnikatelskému prostředí, dobré infrastruktuře a kvalifikovaným pracovníkům je Česko nejlepší adresou pro byznys,“ řekl Vlček. Investice by podle něj měla v budoucnu znamenat přínos pro českou ekonomiku ve výši asi šesti miliard korun.
Nový bateriový elektromobil bude prvním svého druhu vyráběným v jednom z evropských závodů Toyoty, uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška. Podle něj jde pro automobilku i ČR o významný milník.
V Česku vyrábí tři automobilky – Škoda Auto v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí, jihokorejská Hyundai v Nošovicích a Toyota v Kolíně. Poslední zmíněný závod však mohl z mapy zcela zmizet, pokud by se v něm bateriové vozy nezačaly vyrábět. Před tímto černým scénářem varoval viceprezident produkce Toyoty v tuzemsku Robert Kiml v loňském rozhovoru pro e15.
Management jedné z největších automobilek světa se pokoušel přesvědčit o tom, že se mu vyplatí investovat do již existujícího závodu v Česku a uspěl.
Už koncem července informoval japonský list Nikkei o tom, že by Toyota měla v roce 2028 zahájit výrobu elektromobilů v Česku. Podle informací Nikkei se předpokládá, že zde bude vznikat zhruba sto tisíc vozů ročně, pravděpodobně sportovně užitkových SUV. Toyota má v Evropské unii osm závodů, Kolín se tak stanel vůbec prvním, kde by zhotovovala čistě elektrické vozy.
Z výrobních linek totiž obvykle sjíždějí hybridy, stejně jako v Kolíně, kde se jedná o menší a levnější modely Aygo X a Yaris. Za dvě dekády jich zde vznikly stovky tisíc, žádný z vozů by však nesplnil emisní požadavky EU, jež mají začít platit po roce 2035. Ze tří zmíněných automobilek, které v Česku působí, je Toyota jediná, která čistě elektrický vůz dosud nevyrábí.
Jako první vykročila tímto směrem Hyundai, když v březnu 2020, kdy se světem šířila pandemie covidu-19, oficiálně zahájila výrobu Kony Electric v Nošovicích. Odsud zásobuje elektromobily celoevropský trh. Škoda zase zhotovuje modely Enyaq a Elroq v Mladé Boleslavi.
„Získání výroby elektromobilů je skvělá zpráva pro celý český automotive, v Česku se mimochodem loni vyrobilo skoro třináct procent všech osobních vozů, které se loni prodaly v EU. Jednak bude mít jeden z klíčových výrobců působících v zemi velmi jasnou perspektivu na budoucím trhu s elektromobily v Evropě a jednak na sebe perspektivní produkt bude natahovat dodavatelské kapacity,“ míní expert na automobilový průmysl z poradenské EY Petr Knap.
„Toto rozhodnutí bude souviset také s tím, že Toyota je prodejně velmi úspěšná na trzích Visegradské čtyřky – všude je v top 3. Závod v Kolíně je navíc relativně čerstvě modernizován – Toyota ho přebírala do plného vlastnictví před necelými pěti lety a připravila ho na výrobu hybridních pohonů a menších vozů úspěšných na evropských trzích,“ dodává Knap.
Precedent pro Volkswagen
Hospodářsky si tuzemská divize Toyota Motor Manufacturing Czech Republic loni polepšila. V posledním uplynulém finančním roce zvýšila tržby ze 74 na 76 miliard korun i zisk z 2,5 na tři miliardy.
„Investice Toyoty může představovat i pozitivní precedent pro další komunikaci české vlády a koncernu Volkswagen (v minulosti se jednalo například o továrně na výrobu baterií do elektromobilů na Plzeňsku za více než sto miliard korun, pozn. red). Krok Toyoty chápu jako potvrzení spokojenosti největší automobilky světa s výrobním závodem v ČR, našimi dodavateli a zaměstnanci,“ říká expert poradenské PwC Michal Razim.
„Situace v automotive ve střední Evropě není jednoduchá, přechod na nízkoemisní dopravu nejde tak, jak regulátor očekával, a navíc se do mixu nepříjemností přidávají drahé energie a málo pružný pracovní trh. To snižuje konkurenceschopnost Česka v kontextu dalších výrobních závodů Toyoty, například v Turecku. Výroba elektromobilů určitě může podnítit další investice v dodavatelském řetězci. Pokud čeští dodavatelé získají zajímavé zakázky, měli bychom se to dozvědět velmi brzy, neboť se podobné dohody s dodavateli zasmluvňují na mnoho let dopředu,“ dodává Razim.