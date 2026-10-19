Polská InPost nově nabízí doručování balíčků do Česka, dohodla se se Zásilkovnou
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- InPost bude doručovat do schránek Zásilkovny.
- V Česku tak může využít více než 6500 boxů.
- Polskou firmu nově ovládlo konsorcium, ve kterém je i česká PPF.
Polská logistická společnost InPost nově polským firmám nabízí doručování zásilek do Česka přes výdejní schránky Z-BOX společnosti Zásilkovna ze skupiny Packeta. Doručení slibuje do dvou pracovních dnů. Informovala o tom polská agentura PAP.
„Partnerství se skupinou Packeta je přirozeným dalším krokem při budování InPost International jako sítě, která polským on-line obchodníkům umožňuje oslovit zákazníky po celé Evropě bez jakýchkoli technologických či logistických překážek,“ uvedl generální ředitel InPost Rafal Brzoska.
Packeta vznikla pod názvem Zásilkovna jako český projekt, který založila v roce 2010 podnikatelka Simona Kijonková. V roce 2023 spolu s dalšími vlastníky společnost prodala. Společnost CVC Capital Partners vlastní 65 procent a zbylých 35 procent kontroluje Emma Capital.
V současnosti Packeta disponuje sítí více než 18 tisíc výdejních míst a Z-Boxů ve čtyřech zemích střední a východní Evropy. Zajišťuje také služby doručování zásilek na adresu v Česku a na Slovensku. Celkem doručuje do 33 zemí světa. Packeta spolupracuje s více než 62 tisíci e-shopy.
Společnost InPost v roce 2006 založil Brzoska. Skupina poskytuje doručovací služby prostřednictvím sítě více než 20 tisíc výdejních schránek a 18 tisíc sběrných a odevzdávacích míst.
Blízko převzetí InPostu je konsorcium společností PPF, FedEx, Advent a A&R Investments. V polské logistické firmě nedávno získaly více než 98procentní podíl.