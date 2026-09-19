V mládí byla bez domova, pak vybudovala Zásilkovnu. To největší teprve přijde, říká Kijonková
- Úspěšná investorka a zakladatelka Zásilkovny popisuje v rozhovoru pro FLOW dětství v sociálně vyloučené lokalitě a těžké životní začátky.
- Před prodejem Zásilkovny se radila se svým tehdy třináctiletým synem, dnes s rodinou pořádá pravidelné schůze, kde děti učí spravovat majetek.
- Nová americká investice Simony Kijonkové míří do společnosti Andromeda, která vyvíjí autonomní zdravotní operační roboty.
Dětství v sociálně vyloučené lokalitě v Karlových Varech v Rybářích, první práce ve třinácti letech i krizový moment v mládí, kdy přespávala na zemi v nemocnici a byla podle svých slov bezdomovkyně. Zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková a představitelka největšího českého ženského podnikatelského příběhu současnosti je nyní miliardářkou a staví impérium po vzoru Rothschildů.
Její těžké začátky ji však prý formují dodnes. „Ve třinácti letech jsem doma klečela u topení a modlila se, ať se stane cokoliv, co změní můj život. Pocházím z prostředí, kde lidi nechodili do práce a žili z dávek. Musela jsem se sama rozhodnout na sobě makat, všechno máte ve svých rukou,“ tvrdí v rozhovoru pro FLOW.
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Noční směny sanitářky
Než vybudovala jednu z nejúspěšnějších českých firem posledního desetiletí, prošla si řadou profesí. Během studia na vysoké škole pracovala mimo jiné i jako sanitářka v ústecké nemocnici. Na nočních směnách převážela pacienty na sály a byla svědkem jejich posledních chvil. „Nikdo mě na to psychicky nepřipravil. Byla jsem mladá holka a většina lidí umírá v noci. Byla to ale ta nejlepší škola života, dalo mi to obrovskou úctu k životu i ke zdraví,“ popisuje investorka, která dává peníze z velké části právě do zdravotnických technologií a prevence. V Česku investovala do projektů jako Evalon či Primaria.
Rodina je pro ni na prvním místě a své děti od mala zasvěcuje do správy majetku. Před samotným prodejem Zásilkovny třeba konzultovala minimální prodejní cenu se svým tehdy třináctiletým synem a jeho intuicí se řídila. Dnes se všemi třemi dětmi pořádá pravidelné rodinné rady. „Vysvětlujeme jim strukturu rodinného holdingu i fondu SICAV. Chci, aby děti znaly investiční řemeslo a uměly s majetkem pracovat. Nerozsekáme ho do nudlí, jak se to stalo u jiných českých skupin. Chceme postavit rodinné impérium na stovky let po vzoru Rothschildů,“ zdůrazňuje v rozhovoru.
To nejlepší přijde
Kijonková se prý nepovažuje zatím za úspěšnou. Je totiž přesvědčená, že její největší životní milník na ni teprve čeká. „Lidé kolem mě říkají, jak obrovského úspěchu jsem už dosáhla. Já to tak vůbec necítím. Všechno, co bylo do dneška, byly jen maličké krůčky. Ta pravá bomba teprve přijde, to mi věřte,“ dodává.
A v čem konkrétně se inspiruje u slavného investičního domu Rothschildů? Podívejte se na rozhovor, který vedla Veronika Jonášová.
Simona Kijonková
Simona Kijonková je zakladatelka Zásilkovny a spoluzakladatelka logistického holdingu Packeta, který v prosinci 2023 prodala fondu CVC Capital Partners a skupině EMMA Capital. Dnes je řídící partnerkou rodinné investiční skupiny JSK Investments a předsedkyní představenstva jejího samosprávného fondu SICAV, pod nímž fungují podfondy Private & Growth Equity a Venture Capital. Vyrůstala v sociálně vyloučené lokalitě v Karlových Varech. Založila Nadaci Simony Kijonkové.