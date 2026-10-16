Škoda Group míří na zakázku, která nemá v Česku obdoby. Indie poptává 900 vlaků
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- Škoda Group chce z Indie udělat jeden ze svých klíčových exportních trhů.
V zemi má navázaná tři partnerství, jejichž prostřednictvím chce v budoucnu získat první zakázky.
Česká skupina se hodlá ucházet také o obří kontrakt na 900 vlaků.
Plzeňská Škoda Group vyhlíží po loňském vstupu do Indie první zakázky na tamním trhu. „Aktuálně v zemi pracujeme na třech tendrech a předpokládáme, že první vysoutěžené kontrakty by mohly přijít v horizontu jednoho až dvou let,“ říká pro e15 generální ředitel Škoda Group Petr Novotný.
V Indii skupina navázala tři partnerství, prostřednictvím nichž chce do země pronikat. Prvním z nich je konglomerát Tata Group, který podniká v široké škále oborů a vlastní mimo jiné také automobilku Jaguar Land Rover. S ním česká skupina založila společný podnik, takzvaný joint venture, na výrobu vlakových součástek, například pohonných jednotek či motorů. Dalšími dvěma jsou státní firmy BHEL, vyrábějící pohony pro lokomotivy, a BEML, která vyrábí celá kolejová vozidla.
Škoda už se v zemi účastnila v rámci těchto konsorcií několika tendrů, zatím však neúspěšně. „Pár z nich bylo zrušeno, nemůžeme také očekávat, že se nám vše povede hned,“ komentuje Novotný a popisuje symbiózu partnerství: „Oni potřebují naše reference a technologie. Nám zase mohou nabídnout výrobní kapacity.“
Obří tendr
Skupina předpokládá, že bude dodávat jednak součástky pro vlaky, ale také kompletní soupravy. Škodovka se chce mimo jiné zapojit ve spolupráci s jednou z uvedených státních firem do tendru na dodávku 900 vlaků pro region Bombaje a okolí. Ten byl už jednou vypsaný, došlo však k jeho zrušení a nyní se vypisuje znovu. „Jen pro srovnání, toto je jeden z běžných indických tendrů. V Česku byl největší nedávný na dodávku vlaků pro Prahu a Střední Čechy, kde se bavíme o 60 jednotkách s opcí na dalších 73,“ uvádí Novotný.
V tendru je navíc víc šancí na vítězství. „Oni mají dvě skupiny vítězů, takže i pokud bychom byli druzí, tak získáme část té zakázky, třeba 30 procent,“ doplňuje Novotný.
Kromě této soutěže se Škoda dívá také po zakázkách na vlaky a metro pro region hlavního města Indie Dillí i dalších měst. „Bavíme se o městech o velikosti Česka. Například v Dillí metro denně přepraví kolem sedmi milionů lidí. Hromadná doprava je pro Indii klíčová a my se na tom chceme podílet,“ popisuje Novotný.
Škoda Group v loňském roce podepsala nové zakázky za rekordních 43 miliard korun a dosáhla čistého zisku 946 milionů korun. K nejvýznamnějším zakázkám patřily loni bateriové vlaky. Celkem firma získala zakázky na více než 100 bateriových vlaků, mimo jiné pro Lotyšsko nebo na Slovensko. V minulém roce se jí také podařilo dodat prvních 20 tramvají do Prahy.
Indický trh
Indie může do budoucna představovat klíčové odbytiště, a to zejména díky velikosti tamního trhu. „Dnes působíme asi ve třech desítkách zemí, které jsou dohromady velikostně asi poloviční jako Indie sama,“ uvádí Novotný.
Potenciál však podle něj není jen ve velikosti, ale také v možnosti vyrábět levněji. „Pokud vaše fixní náklady rozepíšete do tisíce jednotek místo pěti, je vaše nákladová náročnost úplně jiná. Zároveň i mzdy jsou tu nižší a v našem oboru je pracovní náročnost výrobků až 25 procent, což je významná položka,“ dodává. Konkurenci však nemá česká společnost v Indii malou. Působí zde také Alstom a Siemens, čili hlavní konkurenti české firmy.
Indie má čtvrtou nejdelší železniční síť světa o celkové délce přibližně 70 tisíc kilometrů. Vlaky zde denně přepraví přibližně 26 milionů cestujících a 1,6 milionu tun nákladu.
Země je ale zároveň také těžkým trhem na expanzi. „Je to velmi komplexní a komplikovaný trh. Náročná je administrativa, technologická řešení i homologace jsou v každém z indických států jiné,“ vyjmenovává Novotný, podle něhož je pro firmy zásadní, aby do Indie vstupovaly právě prostřednictvím partnerství s lokálními podniky.
Novotný vyzdvihl také důležitost mezivládních jednání, která firmám otevírají dveře na složitý indický trh. Jedním z nich byla také říjnová podnikatelská mise pod vedením ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). „V Indii je velmi důležité, když funguje podpora na mezivládní úrovni. Je proto velmi důležité, že se ministr Havlíček společně s podnikateli potkal mimo jiné s indickými ministry včetně ministra průmyslu a obchodu, který je po premiérovi Modim druhým mužem ve vládnoucí indické straně,“ uzavírá Novotný.