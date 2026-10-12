Ztráta v některých městech je pro nás nepřijatelná, pět senátorů bude úspěch, říká Havlíček
- Hnutí ANO v komunálních volbách získalo nejvíce hlasů ze všech subjektů, v mnohých tradičních baštách však oslabilo, někde i velmi výrazně.
Místopředseda hnutí a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček vidí příčiny v soustředění se na vládnutí i chybách v jednotlivých regionech.
V druhém kole senátních voleb bude spokojený, pokud ANO získá pět mandátů.
Hnutí ANO získalo v komunálních volbách celkově přes 13 procent hlasů, což je nejvíce ze všech uskupení. Ve všech krajských městech kromě Plzně však v porovnání s rokem 2022 oslabilo. Výrazně propadlo například v Ústí nad Labem, jehož ztrátu označil Havlíček za nepřijatelnou. V senátních volbách postoupilo do druhého kola třináct kandidátů hnutí, výchozí situaci však nejsilnější politické uskupení nemá jednoduchou. „Ve většině případů jdeme z druhých míst. Bude těžké tam obstát, ale řada obvodů se dá uhrát,“ říká Havlíček v rozhovoru pro e15.cz.
Jak hodnotíte z pohledu hnutí ANO komunální volby?
Volby potvrdily, že jsme dnes nejvýznamnějším politickým subjektem, čemuž odpovídá, že jsme ve volbách zvítězili. Nicméně to vítězství je menší než v roce 2022, ale s ohledem třeba na důležitý ukazatel statutárních měst, kterých je 27, tak ve dvanácti z nich jsme zvítězili a v dalších osmi jsme na druhém místě. Získali jsme silnější podíl v Plzni, což je skvělý výsledek, velmi dobrý výsledek jsme zaznamenali také v Opavě, Mladé Boleslavi či Přerově. Jak ale říkám, musíme si uvědomit, že jsme v mnohých městech oslabili. Pro nás je nepřijatelné, že jsme ztratili Ústí nad Labem, hnutí s našimi ambicemi a pozicí také nemůže být spokojené s tím, že jsme v Praze skončili až čtvrtí. To je potřeba teď vyhodnotit a říct si, kde je ta příčina.
Kde ji tedy hledat?
Na jednu stranu je pravdou, že tím, že se teď soustředíme na vládnutí, tak špičky hnutí nemají tolik příležitostí být v regionech, jako tomu bylo, když jsme byli v opozici. To je ale daň za vládnutí. Musíme se však také podívat, co udělali špatně naši jednotliví politici v regionech, kde jsme neuspěli. Sebereflexi máme.
Z krajských měst jste zvítězili například ve Zlíně, Karlových Varech či Ostravě. Kromě již zmíněné Plzně, kde jste taktéž vyhráli, jste však ve srovnání s předchozími komunálními volbami oslabili. Čím si tuto ztrátu vysvětlujete?
Musíme se dívat město od města. Jestliže dokážeme posílit v Plzni, což je čtvrté největší město, tak je jasné, že se to dá udělat i jinde. Samozřejmě nás to mrzí, na druhou stranu není možné očekávat, že pokaždé budeme vítězit s velkým náskokem, ale my jsme dnes natolik silným subjektem, že jsme logicky na očích a jakékoliv zaškobrtnutí bude hodnoceno daleko přísněji, což tak prostě je. Mrzí nás třeba Ústí nad Labem, kde se proti nám sice spojilo do koalice sedm uskupení, ale to neomlouvá. Stejně tak jsme ztratili i v Karlových Varech a Ostravě, přestože jsme tam zvítězili. Záměrně jmenuji tato tři města, protože ta musí být baštami hnutí ANO. Je to pro nás určité varování, musíme si na to dávat pozor a víc se tomu věnovat.
V budoucnu tedy zesílíte podporu lokálních politiků směrem od špiček hnutí, které jsou nyní ve vládě?
Zjednodušeně řečeno se to nedá zvládnout prostřednictvím takovéto nepřímé podpory. Nemohu slíbit, že budeme jezdit město od města a podporovat každou buňku, to nemůžeme zvládnout. Musíme si rozvrhnout management v rámci hnutí tak, že se tomu musí věnovat jiní lidé než ti ve vládě. Ale samozřejmě se musíme snažit i my do regionů stále jezdit. Důležitější však je, že si to jednotliví politici odpracují na lokální úrovni.
Máte už nějaké informace o vyjednávání o koalicích na úrovni jednotlivých měst?
Přiznám se, že úplně nemám. Jednotlivá města mají ale poměrně velkou autonomii v tom, aby se dokázala s pomocí krajských lídrů dostat do dobré pozice.
V Ostravě se na magistrát dostali také Motoristé, váš vládní koaliční partner. Budete se zde snažit vyjednat koalici na půdorysu vlády?
Uvidíme. Nezastírali jsme, že pokud bude šance udělat koalici na vládní bázi, tak to budeme preferovat. Matěj Gregor tam udělal za Motoristy dobrý výsledek, takže se to nabízí, ale je to také na vyjednavačích přímo v Ostravě.
V Praze jste skončili čtvrtí. Vzhledem k výsledkům v hlavním městě se dá asi předpokládat, že budete pokračovat i nadále v opozici?
Na Praze mi vadí, že jde takovým tím progresivistickým směrem. Konzervativnější pohled na věc, který je založen na menším vlivu státu, je utlačován a musíme si uvědomit, že Praha je osm let pod nadvládou Pirátů, byť teď nepřímou, a na tom městě je to vidět. A sestava, která nyní do Prahy míří, je také velmi progresivistická. Neříkám to hanlivě, ale říkám to věcně jako směr, který je nastolen. Zároveň je také nereálné se domnívat, že budeme vítězit v krajských městech a zároveň v Praze. To v zásadě není obvyklé nikde v Evropě až na nějaké výjimky. To ale neznamená, že bychom tam měli končit čtvrtí. Cílem by pro nás mělo být alespoň dvojkou, když ne lídrem. Karty teď ale v Praze rozdávají jiní a musíme se přizpůsobit.
Připisujete neúspěch v Praze i té výměně lídra, kdy Ondřej Prokop na jaře odstoupil po kauze kolem vlastnictví bytů?
Mohlo to mít vliv. Skládají se vždy účty za čtyři roky, takže se to samozřejmě za pár měsíců dohání složitěji. Jsem ale přesvědčen, že Jan Hušbauer je talentovaný, bude se zlepšovat a za čtyři roky může uhrát výborný výsledek.
Když se podíváme na senátní volby, máte třináct kandidátů v druhém kole. Hodnotíte to jako dobrý průběžný výsledek?
Zatímco u komunálu jsem říkal, že jsme zvítězili, i když jsme v řadě míst oslabili, tak tady to říci nemůžeme. Přes počty kandidátů v druhém kole jsme sice na prvním místě společně se STAN, ale je to jen půlkrok. Naše výchozí pozice není úplně ideální, protože jdeme ve většině případů z druhých míst. Bude těžké tam obstát, ale řada obvodů se dá uhrát. Typický příklad je třeba Jitka Doufová proti Martinu Půtovi, který je dlouholetým hejtmanem, ale ona ho dokázala porazit. Šance jsou i z druhých míst, když zmobilizujeme naše voliče, protože volební účast v druhém kole senátních voleb je obecně nižší.
Co se tedy dá za ten necelý týden z vašeho pohledu vymyslet a jak hodláte voliče mobilizovat?
Je důležité, aby si naši voliči uvědomili, o co se hraje, tedy že můžeme snížit podíl současné opozice, která nám v podstatě jen vrací zákony. Máme šanci si tedy vytvořit pozici, a když ne teď, tak v příštích volbách, abychom Senát buď získali, nebo tam hráli velmi významnou roli. Pro nás je to postupné, my ho nikdy neuměli. Teď máme třetí největší klub, musíme mířit na druhý a každý mandát je pro nás velmi významný.
Máme velmi silné sociální sítě, kterými dokážeme voliče zmobilizovat. Samozřejmě těžko říci, jestli i tyto komunikační nástroje přesvědčí lidi, že se jedná o důležitý krok a k volbám půjdou. Mnoho lidí Senát tolik nesleduje a soustředí se spíše na volby do Poslanecké sněmovny. Zároveň to vypadá, že nás do druhého kola podpoří i naši koaliční partneři.
Ze senátorů z vašeho klubu končí pouze Ondřej Feber v Karviné a máte třináct šancí na výhru. Kolik získaných senátorských postů budete pokládat za úspěch?
Pokud by jich bylo pět, byl bych velmi spokojený.
Jak je v hnutí ANO nyní obecně vnímán Senát?
Otázka je, zda Česká republika Senát nutně potřebuje. Nemyslím si, že to je pojistka demokracie, jak se mu říká. Je to další stupeň. Na druhou stranu je iluzorní se domnívat, že skončí. Hrajeme s kartami, které jsou rozdané, a když tady je, tak se snažíme v něm získat co nejsilnější pozici.