Plzeňská Škoda Group založila v Indii společný podnik s tamní firmou TATA AutoComp, předním indickým výrobcem komponentů pro elektromobily, který je součástí obřího indického konglomerátu TATA Group. Nově vzniklý podnik se zaměří na výrobu měničů či pohonů pro vlaky středně vysoké rychlosti, regionální vlaky, metro a lehká kolejová vozidla. Škoda do projektu vložila investici v přepočtu ve výši stovek milionů korun. „Vstupem do Indie potvrzujeme, že Škoda Group je skutečně globální hráč. Zároveň tím zabezpečujeme náš dodavatelský řetězec a nejsme závislí na technickém řešení od jednoho jediného výrobce,“ říká generální ředitel Škody Group Petr Novotný.

Co pro Škodu tato spolupráce znamená?

Je to pro nás přelomový okamžik. Vstupujeme na jeden z nejrychleji rostoucích trhů železniční dopravy na světě, a to ve spolupráci s respektovaným partnerem, který zná indické prostředí do detailu. TATA AutoComp má silnou výrobní infrastrukturu, rozsáhlé zkušenosti s vývojem komponentů a přímý přístup k velkým dopravním a infrastrukturním projektům. Je to jeden z největších světových konglomerátů. Jde prostě o spolupráci na světové úrovni. Naše know-how v oblasti elektrických pohonných systémů a jejich vysoký technický standard může skutečně uspět, a to na jednom z největších trhů na světě.

Proč právě Indie a proč právě teď?

Indie je trhem s obrovským potenciálem – dynamicky investuje do železniční infrastruktury, metra a bezemisní mobility. Vláda navíc klade důraz na lokální výrobu a modernizaci dopravních systémů. Společně s TATA AutoComp vytvoříme výrobní základnu, která splňuje tyto potřeby a zároveň přinese evropskou kvalitu a technologii. Nyní je ideální čas k takovému kroku – podmínky, tempo vývoje i poptávka tomu nahrávají.

Co přesně bude nový společný podnik vyrábět?

Zaměříme se na klíčové komponenty elektrických pohonů – konkrétně měniče, trakční pohony a pomocné měniče pro regionální vlaky, metro i lehká kolejová vozidla. To jsou oblasti, kde Škoda Group dlouhodobě vyniká. Díky této spolupráci budeme moci tato řešení lokalizovat, přizpůsobit místním podmínkám a zároveň vyrábět v Indii, což je důležité pro udržitelnost i obchodní efektivitu.

Jak velká je tato investice a jaký je její hlavní cíl?

Jde o investici v řádu až desítek milionů eur, která má dlouhodobý strategický význam. Nejde jen o výrobu, ale o přítomnost na trhu, o spolupráci s místními hráči, o podíl na transformaci indické mobility. Očekáváme růst obratu i technologického vlivu. Cílem je být lídrem, nikoliv jen dodavatelem.

Hrála nějakou roli ve vyjednávání a dotažení obchodu vaše osobní zkušenost z Indie?

Znalost indického trhu považuji za klíčovou. Měl jsem možnost v Indii několik let řídit Scanii a rozumím zdejší mentalitě, tempu i nárokům na partnerství. Věděl jsem, že bez důvěry a silného místního hráče se zde dlouhodobě neprosadíte. Právě díky této zkušenosti jsme mohli se společností TATA AutoComp navázat pevný a rovný vztah.

Kdy se železniční doprava začne měnit podobně zásadně, jako to vidíme u aut?

Zvenčí může železnice působit stabilně, ale i tady dochází k velkým posunům. Zásadně se zvyšuje důraz na udržitelnost, efektivitu a digitální řízení provozu. My se soustředíme na ekonomiku provozu našich produktů v rámci celého jejich životního cyklu – od spotřeby energie až po servis. Klíčová jsou pro nás také chytrá řešení pro veřejnou dopravu a smart cities.

Například v Lotyšsku jsme implementovali systém ATO – automatické vedení vlaku –, který umí snížit spotřebu energie až o 15 procent. Do tramvají zavádíme antikolizní systémy, testujeme smart depa, kde se vozidla pohybují bez obsluhy. A v železniční dopravě se napříč Evropou prosazuje jednotný bezpečnostní systém ETCS. I tady probíhá „tektonický“ posun – a my jsme na jeho čele.

Znamená to všechno také růst počtu pracovních míst?

Snažíme se udržovat stabilní úroveň nových zakázek a zásoby práce – samozřejmě s dlouhodobým trendem růstu. To nám následně pomáhá správně plánovat výrobu a udržet si základnu našich zaměstnanců, kterých máme ve skupině aktuálně deset tisíc. Indie je v tomto směru dalším logickým krokem – nejen obchodně, ale i z hlediska kapacit a vývoje. A pokud všechno půjde podle plánu, porosteme dál – a s námi i počet kvalitních pracovních míst.

Má pro vás vstup do Indie i ten význam, že omezíte svou závislost na čínských dodavatelích či surovinách?

Ano. Vstupem do Indie potvrzujeme, že Škoda Group je skutečně globální hráč – nejen technologicky, ale i hodnotově. Zároveň tím zabezpečujeme náš dodavatelský řetězec a nejsme závislí na technickém řešení od jednoho jediného výrobce. Posilujeme tak nejen vlastní, ale i evropskou bezpečnost.