Škoda Group prudce zvedla zisk a míří k obří železniční zakázce pro Prahu a střední Čechy
- Výrobce dopravní techniky Škoda Group loni zvýšil provozní zisk EBITDA o zhruba 150 procent na 3,5 miliardy korun, EBITDA marže dosáhla deset procent.
- Skupina dosáhla čistého zisku 946 milionů korun, a potvrdila tak návrat do černých čísel a uzavřela nové zakázky v rekordní výši 43 miliard korun, což je zhruba o jedno procento meziročně více.
- Škoda Group je zároveň nejblíže k vítězství v soutěži na výrobce vlaků pro České dráhy, které budou jezdit dalších 30 let v Praze a Středočeském kraji.
Vedle loňských výsledků firma upozornila i na možný významný domácí kontrakt. Škoda Group je podle svého generálního ředitele Petra Novotného nejblíže k vítězství v soutěži na výrobce vlaků v rámci největší české železniční zakázky pro České dráhy na až 133 jednotek. Ty mají nové soupravy provozovat dalších 30 let v Praze a Středočeském kraji. „Z toho, co vím, jsme nabídli nejlepší podmínky,“ řekl Novotný. S informací přišel jako první server Zdopravy.cz.
Letos skupina plánuje udržitelný růst, na tiskové konferenci to ve čtvrtek oznámili zástupci společnosti. Chce se přitom zaměřit hlavně na elektrické, hybridní a bateriové vlaky pro regionální a příměstskou dopravu. Plánuje posilovat pozici v evropských zemích, jako jsou Polsko, Srbsko, Rumunsko a Francie, ale potenciálně se zaměřuje i na mimoevropské trhy, jako jsou Indie, Uzbekistán nebo USA.
Loňský rok byl pro skupinu podle generálního ředitele Petra Novotného zčásti stabilizační, avšak poprvé jednoznačně rozvojový. „Loňský rok byl zaměřený na posílení důvěry zákazníků, zefektivnění výroby a návrat k disciplinovanému řízení projektů. Loňský rok se stal prvním, kdy se tato opatření plně promítla do výsledků skupiny, a zároveň druhým nejúspěšnějším v rámci obchodního výkonu od roku 2019," uvedl Novotný.
K nejvýznamnějším zakázkám patřily loni bateriové vlaky. Celkem firma získala zakázky na více než 100 bateriových vlaků, mimo jiné pro Lotyšsko nebo na Slovensko. Má také objednávku na výrobu elektrických vlaků s rychlostí 200 km/h pro dopravce Arriva na linku mezi Prahou a západem Čech. Uzavřela také zakázku na až 31 vozidel příměstského metra ve Švédsku.
Zákazky v tuzemsku i zahraničí
V minulém roce se také podařilo dodat prvních 20 tramvají do Prahy. Na německém trhu dosud prodala 300 tramvají pro 11 měst. Mimo kolejovou dopravu dodá firma až 61 trolejbusů do německého Esslingenu, dalších 70 vozidel poputuje do estonského Tallinu a až 75 do bulharské Sofie. Zakázky získala i v tuzemských městech Teplice, Jihlava, Chomutov a Ústí nad Labem.
V oblasti servisu skupina dosáhla tržeb 7,3 miliardy korun, a to zejména v opravnách v Šumperku a Martinově. Objem nových zakázek na komponenty přesáhl 9,1 miliardy korun.
Po loňské vlně rozšiřování výrobních kapacit dosáhla Škoda podle Novotného stavu, kdy může navýšit produkci bez nutnosti dalších zásadních investic. „V posledních letech jsme na rozšíření výroby proinvestovali celkem 2,6 miliardy korun," dodal Novotný.
Škoda Group zaměstnává 10 tisíc lidí v několika výrobních závodech v Česku, Finsku a Turecku. Obchodní zastoupení má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. Škoda Group je součástí investiční skupiny PPF.