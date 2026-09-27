Smartwings škrtá lety z Prahy. Nejvíc do oblíbené podzimní destinace Čechů
- Aerolinka ruší spoje kvůli kolísání cen ropy a zdražování leteckého paliva.
Odkládá také zavedení nových spojů do několika evropských měst.
Omezení přichystala na letech z Prahy i společnost Eurowings.
Zimní letový řád z Prahy bude letos o poznání chudší, než se původně plánovalo. Aerolinky Smartwings informovaly, že část spojů zruší a zavedení některých nových odkládají na jaro. Nyní už je jasné i to, kterých destinací se omezení dotkne.
Nejvíce škrtů se týká Španělska. Země přitom patří k nejoblíbenějším cílům Čechů pro podzimní dovolenou či prodloužený víkend, protože jako jedna z mála v Evropě ještě nabízí příjemné teploty.
Smartwings úplně přeruší provoz do Valencie (od 2. listopadu do začátku března). Omezí také lety do populárních míst, jako je Málaga (místo dvou letů denně zůstane pouze jeden), Barcelona (namísto každodenního spojení čtyři až šest spojů týdně), Mallorca (ze čtyř letů týdně zůstanou dva) nebo Madrid, kam se bude létat v nepravidelném režimu. Až do začátku března končí provoz do francouzského Nice.
Spuštění několika nových linek pak dopravce odložil na jaro 2027. Týká se to linky do Benátek nebo norského Bergenu. Posunuje se také obnovení spojů do Bruselu a Bukurešti, které Smartwings přerušily letos na jaře a chtěly se na ně v říjnu vrátit.
Společnost Eurowings ruší lety z Prahy na portugalskou Madeiru, které se měly na zimní sezonu vrátit. Letenky tam bude prodávat ve spolupráci se Smartwings, které na ostrov létají dál. Po většinu ledna také Eurowings nebude létat do Stockholmu.
Aerolinky ruší lety prakticky po celém světě, a to kvůli kolísání cen ropy a zdražování leteckého paliva v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Cena leteckého paliva v Evropě se podle evropské organizace Eurocontrol od začátku roku do poloviny září více než zdvojnásobila.