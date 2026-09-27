Do koktejlu se dá schovat K-pop i vzpomínka na mexickou zátoku. Pražské bary míchají fantazii bez limitů
- V posledních měsících se napříč pražskou koktejlovou scénou obměnila nabídka nápojů výrazněji než obvykle. Nahlédněte s námi do nových menu šesti vybraných barů.
- V Black Angel’s Bar proniknete do atmosféry prohibičních barů třicátých let 20. století. Bar Golden Eye kromě koktejlů zaujme i výhledem. V L’Fleur na vás dýchne atmosféra pařížské Belle Époque.
- Oblíbená holešovická Cobra letos slaví kulaté výročí výběrem 10 nejlepších drinků ze své historie. Café Bar Pilotů připravil menu inspirované šťasnými zážitky barmanů. Forbína představila své druhé menu věrné divadelní tematice.
Dostanete-li chuť na drink, máte v Praze na výběr ze spousty skvělých koktejlových barů. Že místní scéna patří k evropské špičce, dokazuje i nedávné zařazení podniků Alma a Forbína do žebříčku Europe’s 50 Best Bars.
Některé podniky, jako například Taigen, mění své menu pravidelně s každým ročním obdobím. Další představují nové signature koktejly jednou za rok. Do této skupiny patří Hemingway Bar, L’Fleur, Golden Eye, Alenka Cocktail Bar nebo AnonymouS. A pak jsou tu ty, které si na kreativitu a vývoj nových receptur nechávají více času. To je případ baru Black Angel’s nebo Forbíny, jež své nové menu uvedla se začátkem divadelní sezony poprvé po dvou letech. V Praze se tak v jeden moment potkala celá řada nových nápadů. Ideální příležitost vyrazit za čerstvými chuťovými zážitky.
Black Angel’s Bar
Koktejl Tepache Oro měl Alois Krcha namíchat malířce Fridě Kahlo. V Black Angel’s jej ochutnáte také, jde o kombinaci mezcalu a domácího ananasového tepache. |
Abyste se dostali do Black Angel’s, musíte sestoupit do gotických sklepení hotelu U Prince na Staroměstském náměstí. Proniknete tam do atmosféry prohibičních barů třicátých let 20. století, na níž podnik staví už od svého otevření v roce 2010. Nové signature koktejly, které měli hosté možnost poprvé ochutnat v květnu, navazují na tematickou linku předchozího menu. I to současné je tedy protkané příběhy a dobrodružstvími barmana Aloise Krchy, jehož deníky plné zápisků z cest po světě a koktejlových receptur objevili dělníci při rekonstrukci domu. Black Angel’s má být přesnou realizací Krchova snu o vlastním baru.
Nakolik se toto vyprávění zakládá na pravdě, necháme výhradně na vašem rozhodnutí. Jisté je, že menu obsahuje 32 autorských koktejlů, na jejichž recepturách barmani intenzivně pracovali zhruba rok. Výrazný prostor dostala nealkoholická sekce, jedna z nejobsáhlejších na pražské barové scéně. Nápojový lístek zahrnuje šest ryze nealkoholických koktejlů a ze zbývající nabídky lze sedm připravit také bez alkoholu.
Příkladem je Espresso NO! Martini, za ochutnání stojí rovněž hořkosladký drink Charm of Dawn kombinující nealkoholický italský aperitiv Crodino, grepovou sodu a rebarboru, nebo ovocné N.A.C., spojení ananasu, zeleného jablka, malin a mandlí. Z alkoholických koktejlů patří mezi nejoblíbenější Mitch the Snitch (vodka, jasmínový likér, guava a broskev), Just in Time (gin, aperitiv Pampelle s tóny grepu, yuzu a brusinkovo-zázvorový tonik) a Lucky Deuces (gin, třešňový sirup, růžová voda). Poslední zmíněný se dá připravit i v nealkoholické verzi podobě jako Tepache Oro, v němž hlavní roli hraje domácí tepache – tradiční mexický fermentovaný nápoj připravený z kůry ananasu, vody, cukru a z koření.
Kromě menu věnovaného eskapádám Aloise Krchy vám barmani nabídnou i to inspirované dílem Dana Browna. Americký spisovatel ve svém posledním románu Tajemství všech tajemství, jehož děj se odehrává v Praze, zmiňuje Black Angel’s několikrát. Bar autorovi poctu oplácí čtyřmi koktejly: Katherine, Search for a Secret, The Bridge a Inferno.
Golden Eye
Nealkoholický Otaku Mode inspirovaný komiksovým stylem anime podává Golden Eye ve futuristicky laděné sklence, která svým tvarem připomíná chobotnici. Ozdobu tvoří kouřová bublina, jež po prasknutí uvolní aroma. |
Bar Golden Eye se nachází v nejvyšším patře loni otevřeného hotelu Fairmont Golden Prague. Kromě koktejlů tak zaujme i výhledem. Nový nápojový lístek představený v červenci čerpá inspiraci z Asie, podobně jako ten předešlý. Necestuje však kontinentem geograficky, ale všímá si subkultur. „Inspirujeme se světem, kde se tradice potkává s moderním rebelským výrazem, kde se ulice stává galerií a bar je místem vyprávění,“ čteme v úvodu menu. Head barmani Matěj Brunovský a Matuš Brath spolu s bars & beverage managerem Jiřím Vošahlíkem vytvořili sedmnáct signature drinků včetně tří nealkoholických. Právě nealkoholický Otaku Mode
inspirovaný komiksovým stylem anime je jedním z vizuálně nejpoutavějších. Ve futuristicky laděné sklence, která svým tvarem připomíná chobotnici, přichází kombinace nealkoholické alternativy k ginu, brusinek, vodního melounu a bylinky shiso. Ozdobu tvoří kouřová bublina, jež po prasknutí uvolní aroma.
Podobně hravý servis doprovází i další koktejly. Maneki Neko (gin, jablečný cordial, velvet falernum, banánový likér a sezamový olej) odkazuje k mávající kočce, symbolu štěstí a pozitivní energie. Podává se v keramickém hrnku ve tvaru kočičí hlavy. Objednáte-li si ID Neon, drink inspirovaný K-popem, přistane vám na stole zmenšená disco koule. Po otevření se ven vyhrne kouř a odhalí sklenku ukrytou uvnitř. Koktejl obsahuje koňak, ostružinový ponzu shrub¨a fíkovou sodu. Nebezpečně pitelný drink Bonsai (becherovka, okurka, bazalka a šampaňské) ocení milovníci rostlin, podává se totiž na servisu s kokedamou. Na menu dále najdete koktejl inspirovaný čajovým rituálem, kvetoucími sakurami nebo japonskými motorkářskými gangy Bōsōzoku.
Součástí Golden Eye je Macallan Room, kde probíhají řízené degustace této whisky. Aktuální koktejlové menu zahrnuje tři speciální drinky na bázi Macallanu, které si můžete vychutnat i přímo v baru. Na první pohled zaujme Silent Balance s cenovkou 1095 korun. Jedná se o variaci na Old Fashioned, v níž se snoubí whisky The Macallan 12 years Double Cask, sherry, maple miso (kombinace javorového sirupu a misa) a umami bitters. Celý koktejl je povýšen pomocí barmanské techniky fat wash, kdy se do alkoholu přidá teplý tuk a jakmile ztuhne, drink se přecedí pomocí filtru. Získá tak další vrstvu chuti a jemnější texturu. V případě Silent Balance probíhá fat wash tukem z wagyu.
L’Fleur Bar
Úplně prvním koktejlem Herbaria je Rose (Růže) – kombinace ginu s tóny sakury, cordialu z růžových květů, třešňové vody a šampaňského J.M. Seleque Rosé, které podpoří florální ráz nápoje. |
L’Fleur je jedním z těch barů, které stojí za výpravu do uliček Starého Města. Dýchne tu na vás atmosféra pařížské Belle Époque, kdy šampaňské teklo proudem a lidé si užívali bezstarostné časy. Také v L’Fleur najdete pestrý výběr šampaňského, více než 300 různých lahví pečlivě vybraných spolumajitelem podniku Milošem Danihelkou.
Druhou, neméně zásadní část nabídky tvoří míchané nápoje. V březnu barový tým představil menu nazvané Herbarium. To je rozdělené do čtyř kapitol (Květiny, Zelenina, Bylinky a Ovoce), z nichž každá obsahuje čtyři koktejly. Základem všech receptur je vždy jedna dominantní surovina. Samotné menu působí
obsáhle, každému koktejlu totiž přísluší dvě strany. Na jedné je popis a krátká historie stěžejní ingredience, druhou zdobí její černobílá ilustrace. Sešit tak připomíná skutečný herbář. Na novinkách se podílel celý barový tým, hlavní zásluha ovšem patří šéfbarmance Veronice Vybíralíkové.
Úplně prvním koktejlem Herbaria je Rose – kombinace ginu s tóny sakury, cordialu z růžových květů, třešňové vody a šampaňského J. M. Sélèque Rosé, které podpoří florální ráz nápoje. V květinové sekci dále čeká Chamomile, Violet a Vanilla. Vanilku tvoří tmavý rum, vanilkový sirup, broskvový likér a soda z bílé čokolády – dekadentní a delikátní zároveň.
Nečekané spojení chutí představuje zdánlivě nenápadný koktejl Aloe Vera ze zeleninové kapitoly. V čiré tekutině se snoubí kouřové tóny mezcalu se
svěžestí a jemnou sladkostí šťávy z aloe vera a sirupu z agáve. Čtveřici doplňuje Corn, Melon a Ginger. Za zástupce bylinek barmani vybrali bazalku, anýz, citronovou trávu a milk oolong. V tomto koktejlu se potkávají dva druhy whisky, čaj milk oolong, sirup z restovaných pekanových ořechů a citrusová šťáva. Host si může nechat drink ještě obohatit kouřem z dubových hoblin. Barmani drink přímo u stolu přelévají do sklenky z čajové konvičky.
Zbývá ovoce: Peach, Apple a Strawberry, v níž hledejte twist na Negroni. Skupinu uzavírá Passion Fruit, jež je v podstatě ovocným frozen Daiquiri, v podání baru L’Fleur až hříšně dobrým. Prodlužte si s ním léto.
Bar Cobra
U některých koktejlů vám barmani z Cobry dovedou namíchat i původní verzi. My si nechali připravit Kentucky Apricots z roku 2016 a porovnali ho se současnou verzí Wild Kentucky Apricots. |
Oblíbená holešovická Cobra letos slaví kulaté výročí a v květnu si k němu nadělila menu, které připomíná koktejly uplynulé dekády.
„Na oslavu jsme oživili 10 nejlepších drinků z celé naší historie. Vzali jsme původní nápady a dali jim novou tvář, abychom důstojně navázali na práci všech barmanů před námi,“ píše se v úvodu menu.
Lístek otevírá Wild Kentucky Apricots, což je do Old Fashioned přetvořená verze souru Kentucky Apricots z roku 2016. Z doby, kdy barmani psali aktuální nabídku před směnou ručně na kartičky. Chuť bourbonu, meruňkového likéru a broskvových bitters podtrhuje kapka tymiánového oleje, sůl a pepř. Zeptejte se barmanů, zda vám namíchají i původní drink pro srovnání, budete překvapeni, jak odlišné nápoje mohou vzniknout ze stejných surovin.Nejoblíbenějším signature koktejlem za celou cobří éru se
stal Take It Sloe z roku 2019, variace na spritz postavená na sloe ginu. Základ zůstává stejný také u aktuální verze Take It Slo-R, v níž sloe gin doplňuje cordial z rebarbory a čaje roiboos a pěna z prosecca. Díky své barvě a pěně navrchu drink připomíná frappé. Šéfbarman Jan Dinstpír jej s lehkou nadsázkou označuje za prvního zástupce nové koktejlové rodiny frappé-spritz. Bez ohledu na to, zda se novátorskou kategorii povede zavést, získal někdejší bestseller důstojného nástupce.
Handle With Care je tiki drink z roku 2022 a tiki drinkem zůstává nadále. Jeho základem je trojice rumů doplněná o kokosový sirup, brusinkový mošt a o limetkovou šťávu. Navrch barmani přidali nadýchanou kokosovou pěnu. Tu vytvářejí z částeček kokosu, jež zbudou po výrobě vlastního kokosového sirupu, dále se k nim přidá voda, cukr, sůl, několik kyselin a sójový lecitin. Barová alchymie, která vás pomyslně přenese do exotických krajin. Feelin Blue-ish je nová verze drinku z roku 2025, již doprovází popis „krátký, sladkokyselý, překvapivý“. Jde o kombinaci old tom ginu, lískooříškového likéru, sirupu z rostliny klitorie ternatská a pěny z prosecca. Kyselost poslední uvedené suroviny proměňuje drink z temného fialovomodrého odstínu na růžový. Klitorie totiž reaguje na změnu pH, což má za efekt postupné přebarvení tekutiny.
Na menu také zaujme jednotná cena všech koktejlů. Za kterýkoli z nich zaplatíte 245 korun. Na rozdíl od ostatních zde zastoupených podniků mění Cobra nabídku každého půl roku, pokud tedy chcete ochutnat tu stávající, máte nejvyšší čas.
Café Bar Pilotů
Autor drinku Marhaňský ples se cítí nejšťastnější na Slovensku, když si v tamní Sokolovně dá pivo a panáka. Jeho recepturu ochutnáte v Café Baru Pilotů. |
Café Bar Pilotů v sousedství vršovického kina uvedl nové menu v červnu. Tým v čele s Vojtěchem a Lucií Drahokoupilovými navazuje na jedno z předchozích menu, jež bylo inspirované vzpomínkami z dětství. Letos měli barmani za úkol vybrat své nejšťastnější okamžiky v životě. Do tvorby se zapojilo osm barmanů a barmanek. Vzniklo dvanáct koktejlů prezentovaných pod názvem Pearls. Menu upoutá již svou vizuální podobou. Sešit chráněný koženými deskami je formou cestovního deníku, který hosta zavede do Toskánska, Mexika, Thajska nebo Kostariky.
Servis je důležitou součástí koktejlu a jeho příběhu. Například Mexican Dream na bázi mezcalu je vzpomínkou na Mexiko a večerní plavání v zálivu se světélkujícím planktonem. Aby barmani tuto scenerii napodobili, podávají drink ve sklence vyrobené na míru se třpytkami a na svítícím podtácku modro-zelené barvy. Působivý je i servis koktejlu Inversion. Uvnitř sklenky se tyčí miniaturní hora, na jejímž vrcholku sedí lidská postava. Po nakouření z dýmu vykukuje pouze figura obklopená postupně se protrhávající mlhou. Jedná se o výjev z Neapole. Itálie se promítá i do výběru surovin: mandlový likér, bílý vermut, citrusy a soda ze spálených pomerančů. Picassovou výstavou ve Španělsku je inspirovaný drink Sketches of Spain. „Po několika hodinách na výstavě Picassa se začne měnit způsob, jak věci vnímáte. Přestanete vidět obraz jako celek a začnete vnímat vrstvy – struktury, detaily, fragmenty,“ stojí v menu.
Nápoj kombinující gin, armagnac, bílé víno, ovocný aperitiv Midi Liquid Sunset a tymiánový sirup je určený k pomalému popíjení. Jeho chuť se postupně mění, jak se v něm otvírají tóny z vína Chardonnay. Netypický okamžik štěstí představuje Marhaňský ples.
Autor receptury se cítí nejšťastnější na Slovensku, když si v tamní Sokolovně dá pivo a panáka. Koktejl přichází ve dvou sklenicích – v jedné je nízkoalkoholický long drink na bázi ginu, v panákové sklence je variace na Manhattan obsahující slovenský řemeslný destilát z řepy. Obě části lze vypít odděleně, nebo je v kterékoli fázi konzumace slít dohromady a zakousnout lokší s křenovou pomazánkou, která drink doprovází. Možná se nebude jednat o vaši první volbu, rozhodně však stojí za vyzkoušení.
Forbína
Drinkem Satrunin odkazuje bar Forbína na „koblihovou“ teorii doktora Vlacha, jedné z postav dramatu, před hosta proto přichází v porcelánové nádobě ve tvaru koblihy. |
Forbína od svého otevření propojuje barový svět s tím divadelním. První koktejlové menu vzdávalo hold čtyřem souborům Národního divadla (činohra, balet, opera a Laterna magika), naproti jehož historické budově bar sídlí. Nyní podnik přichází s novým menu a ani v něm se nezříká divadelní tematiky. Tentokrát barový tým hledal inspiraci k jednotlivým signature drinkům ve známých činoherních dramatech.
Výchozí ideou nového menu, na němž barový tým pracoval celý rok, se stala kompoziční struktura dramatu a pět fází dějového oblouku (expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofa), jak je v roce 1863 definoval německý dramatik Gustav Freytag ve své publikaci Technika dramatu.
Aktuální koktejlové menu tento princip věrně kopíruje: Expozici tvoří dva nízkoalkoholické drinky; Kolize přináší tři osvěžující highbally; nejpočetnější Krize se čtyřmi koktejly staví na sladko-kyselém chuťovém profilu; Peripetie nabízí tři chuťově výraznější nápoje; menu uzavírá Katastrofa se dvěma dezertními koktejly. „Každá ze čtrnácti receptur se vztahuje k jedné divadelní hře, z níž jsme vybrali určitou scénu odpovídající jejímu zasazení v dějové struktuře,“ upřesňuje bar manager Forbíny Peter Plieštik.
Úvodním koktejlem nabídky je Saturnin, kombinace Becherovky Lemond, švestkového likéru a švestkového vína klarifikovaná pomocí vanilkového pudinku. Drink odkazuje na „koblihovou“ teorii doktora Vlacha, jedné z postav dramatu, před hosta proto přichází v porcelánové nádobě ve tvaru koblihy. Květinový Pygmalion vychází ze stejnojmenné hry, v níž se prostořeká květinářka promění v elegantní dámu. Základem je tequila, která do nápoje vnáší ostřejší tóny, zjemněná sloe ginem, aloe vera a opuncií. Jeden z vizuálně nejpoutavějších servisů přísluší koktejlu Sen noci svatojánské. Variace na Gimlet s řeckým vínem retsina, ibiškem a jahodami se podává na dřevěném podstavci osazeném mechem a svítícími krystaly.
Posledním z patnácti koktejlů na menu je Národní divadlo. Ačkoli Forbína opustila původní koncept, tímto drinkem vzdává hold Zlaté kapličce, která se nachází doslova přes ulici, a zůstává tak věrná svému propojení s první divadelní scénou. Spojení prémiové whisky The Macallan 12 Sherry Oak, broskvového likéru, oranžového vína, hinoki a medu před hosta přichází ve sklence Moser Splendid z broušeného křišťálu zasazené do detailního modelu Národního divadla vyrobeného pomocí 3D tiskárny.