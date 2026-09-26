Evropa vytahuje své největší akciové sázky. Mezi pěti favority je i velký hráč z Česka
- Evropské akcie za poslední rok držely krok s Wall Street, přesto zůstávají výrazně levnější.
Vybrali jsme pět velkých evropských firem, u nichž analytici vidí nejméně 50procentní růstový potenciál.
Do úzkého výběru se dostal i velký český hráč známý z pražské burzy.
S obratem stará dobrá Evropa by se pořád ještě nemělo zacházet jako s nostalgickým povzdechem populace kontinentálních boomerů. Důkazem budiž třeba fakt, že evropský burzovní index Euro Stoxx 600 vydělal v uplynulých 12 měsících totéž co velkou částí světa nedotknutelný index S&P 500. Evropa růst i vydělávat umí, jen to dělá optikou hráčů na Wall Street nepochopitelnými metodami. Jen těžko vysvětlíte investorům zvyklým na Wall Street, že v Evropě prakticky chybí třeba technologický sektor. To je jako mrakodrap bez výtahu, reagoval by zřejmě Amerikou popsaný akciový investor.
Není to tak docela pravda, protože technologie tvoří přibližně devět procent kapitalizace evropského indexu Euro Stoxx 600. Proti Wall Street je ale sektorová struktura evropských burz skutečně zcela odlišná. Prim hrají banky, sekunduje průmysl a váhový bronz bere zdravotnictví. Růstově určitě nemá smysl přistupovat k těmto sektorům s despektem. Kupříkladu bankovní index Euro Stoxx Banks za poslední rok vydělal investorům 35 procent, tedy více než dvojnásobek Wall Street. Navíc stojí investor před nelehkým dilematem. Má snad větší smysl investovat v zámoří, kde se S&P 500 obchoduje při P/E na úrovni 26násobku, nebo v Evropě za necelý 18násobek? Tedy jinými slovy, pokud jsou akcie na Wall Street o rovných 44 procent dražší než evropské?
Stará dobrá Evropa
Dobře, v Evropě jsme historicky směnili trochu růstu za více pohody. Z hlediska člověka nejde o špatný deal, optikou burzy to občas může trochu skřípat. Nicméně evropské akciové menu má nejen své historicky růstové položky, ale i ty budoucí. Nastartovali jsme dnes stock screenery a zapátrali po nějakých těch budoucích evropských nadějích. Proč vlastně evropských? Tak třeba i kvůli dolaru. Nedolaroví investoři mají přece jenom na patře stále ještě pachuť loňského roku, kdy pád dolaru po startu úřadování Donalda Trumpa prakticky vymazal jejich zisky z Wall Street. Dobře, letos dolar pracuje naopak mírně pro ně, ale míra nejistoty zůstává.
Co že je tedy na tom evropském akciovém menu? Vybrali jsme pětici velkých firem s kapitalizací nad deset miliard eur. Důvodem je pochopitelně větší bezpečnost. Zadruhé musela daný titul pokrývat alespoň desítka expertů. Přece jen kvalita vzniká někdy až na určité úrovni kvantity a přesně toto může být ten případ. A konečně to hlavní. Z aktuálně platných reportů a investičních doporučení a potažmo cílových cen musel vyplývat alespoň padesátiprocentní růstový potenciál v ročním horizontu. Protože se snažíme vydělat, a ne jenom pokrýt inflaci. Takže pojďme na to, překvapivě významnou roli přitom v dnešním menu hraje český hráč.
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