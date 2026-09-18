Smartwings ruší lety a odkládá nové spoje. Obrovská nejistota, vysvětluje aerolinka
- Úprava se dotkne zimního letového řádu, který začíná platit se změnou času, tedy 25. října.
- Dopravce tím reaguje na rostoucí ceny paliva.
- Cestovních kanceláří se rušení spojů zatím nedotklo.
Aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád, u vybraných destinací snížily frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října.
„Pro nás jako leteckého dopravce představuje současný vývoj ceny leteckého paliva především obrovskou nejistotu u palivových nákladů,“ sdělila mluvčí aerolinek Vladimíra Dufková.
Aerolinky po celém světě kvůli kolísání cen ropy a zdražování leteckého paliva v důsledku konfliktu na Blízkém východě musely přistoupit k revizi kapacit a rušení linek, které se staly nerentabilními, doplnila.
Cena leteckého paliva v Evropě se podle evropské organizace Eurocontrol od ledna a února, kdy se pohybovala kolem 2,26 amerického dolaru za galon, do 11. září více než zdvojnásobila na 4,58 dolaru za galon. Za dva týdny cena vzrostla o 18 procent.
„Smartwings průběžně upravují svůj letový řád tak, aby flexibilně reagovaly na aktuální vývoj poptávky a co nejefektivněji optimalizovaly provoz,“ uvedla Dufková s tím, že se tak děje s předstihem několika týdnů až měsíců. K rozhodnutí o zrušení letů přistupují aerolinky podle mluvčí ve výjimečných případech, nejčastěji kvůli mimořádným okolnostem, například bezpečnostní situaci, počasí nebo stávkám.
Cestovní kanceláře zatím nejistotu leteckých společností nezaznamenaly, charterové lety jsou nasmlouvány dopředu a cestovky se je snaží plně obsadit. „Neděje se, že by nám jen tak aerolinky rušily domluvené spoje,“ řekl mluvčí skupiny DER Touristik CZ, která spojuje CK Exim Tours a Fischer, Jan Bezděk.
Ani Blue Style se zatím podle mluvčí Simony Fischerové s takovou situací nesetkal. Mluvčí CK Alexandria Petr Šatný uvedl, že zrušené lety by se teoreticky mohly dotknout individuálních zájezdů, cestovní kanceláře se ale v takovém případě vždy snaží najít pro klienta přijatelné řešení, dodal.