Taxíky bez řidiče míří do dalšího evropského města. Nejdříve ale otestují stav dopravy a silnic
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- Firma Waymo chce spustit taxislužbu autonomními vozy ve Španělsku.
- Během testovací fáze budou mít řidiče.
- Brzy počítá firma s provozem také v Británii a Německu.
Společnost Waymo z amerického technologického konglomerátu Alphabet hodlá v příštím roce spustit taxislužbu bez řidičů ve Španělsku. Nejprve v oblasti hlavního města Madridu.
Firma uvedla, že brzy zahájí testovací jízdy svých autonomních vozů, které budou prozatím řídit vyškolení profesionálové. Testování má zajistit, aby se systém přizpůsobil specifikům místní dopravy a stavu silnic.
„Madrid je úžasným centrem inovací a nedílnou součástí naší rostoucí globální přítomnosti,“ uvedla šéfka podniku Tekedra Mawakanaová. „Jsme hrdí na to, že přivádíme Waymo do Španělska,“ dodala.
Společnost Waymo je předním hráčem v oblasti taxislužeb bez řidiče ve Spojených státech. Firma již dříve oznámila, že hodlá v letošním roce spustit taxislužbu bez řidičů v Británii a v příštím roce v Německu.
Klíčovou součástí konglomerátu Alphabet je internetová společnost Google. Ta provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě a je světovou jedničkou v internetové reklamě. Stojí také za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.