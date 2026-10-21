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Taxíky bez řidiče míří do dalšího evropského města. Nejdříve ale otestují stav dopravy a silnic

Waymo hodlá v příštím roce spustit taxislužbu bez řidičů ve Španělsku.

Waymo hodlá v příštím roce spustit taxislužbu bez řidičů ve Španělsku. Zdroj: profimedia.cz

ČTK
ČTK
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  • Firma Waymo chce spustit taxislužbu autonomními vozy ve Španělsku.
  • Během testovací fáze budou mít řidiče.
  • Brzy počítá firma s provozem také v Británii a Německu.

Společnost Waymo z amerického technologického konglomerátu Alphabet hodlá v příštím roce spustit taxislužbu bez řidičů ve Španělsku. Nejprve v oblasti hlavního města Madridu.

Firma uvedla, že brzy zahájí testovací jízdy svých autonomních vozů, které budou prozatím řídit vyškolení profesionálové. Testování má zajistit, aby se systém přizpůsobil specifikům místní dopravy a stavu silnic.

„Madrid je úžasným centrem inovací a nedílnou součástí naší rostoucí globální přítomnosti,“ uvedla šéfka podniku Tekedra Mawakanaová. „Jsme hrdí na to, že přivádíme Waymo do Španělska,“ dodala.

Společnost Waymo je předním hráčem v oblasti taxislužeb bez řidiče ve Spojených státech. Firma již dříve oznámila, že hodlá v letošním roce spustit taxislužbu bez řidičů v Británii a v příštím roce v Německu.

Klíčovou součástí konglomerátu Alphabet je internetová společnost Google. Ta provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě a je světovou jedničkou v internetové reklamě. Stojí také za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.

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