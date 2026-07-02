Tradice Googlu pokračuje, v Česku opět nezaplatil skoro žádné daně z příjmu. Tržby posílá přes Irsko
- Česká pobočka Googlu zaplatila loni na dani z příjmu jen 18,3 milionu korun.
- Reálné příjmy Googlu z Česka jdou do vysokých miliard, přes tuzemskou pobočku ale neprotečou.
- Celosvětové příjmy mateřského Alphabetu přesáhly 400 miliard dolarů s růstem 15 procent.
Česká pobočka jedné z největších společností světa pokračuje ve svém tradičním fungování a opět u nás neodvedla skoro žádné daně z příjmu. Tuzemské zastoupení Googlu se podobně jako další globální společnosti spoléhá na pobočku v Irsku, přes kterou proudí reálné příjmy od zákazníků. Irská vláda firmám nabízí výhodné daňové podmínky, takže je evropským centrem nejenom pro Google, ale i Apple, Metu a další. Česká pobočka slouží jako podpůrná organizace, jejíž příjmy v podstatě odpovídají nákladům na zaměstnance.
Google Czech Republic ve finančním roce 2025 podle účetní závěrky vykázal tržby 609 milionů korun, meziročně o něco méně. Většina z toho šla na osobní náklady 69 zaměstnanců, zbytek na nájem a další režii. Čistý zisk se dostal na 39,9 milionu korun. Daň z příjmu činila 18,3 milionu korun. Zdejší Google podobná čísla reportuje dlouhodobě, například přede dvěma roky činila daň z příjmu 11,6milionu, rok poté 22 milionů korun.
Reálné tržby Googlu z našeho trhu jdou dle odhadů do vysokých miliard. Odkázat lze na výsledky Seznamu, největší tuzemské internetové firmy a hlavního konkurenta amerického kolosu. Seznam v roce 2025 vykázal tržby 6,5 miliardy korun se ziskem před zdaněním 1,3 miliardy korun. Daň z příjmu za loňský rok zatím není známá, účetní závěrka ještě není k dispozici, ovšem rok předtím Seznam odvedl 241 milionů korun.
Je pravděpodobné, že Google v Česku vytváří tržby ještě větší než Seznam, zdejší zákazníci jeho produkty (zadávání reklamy, platby za cloud či předplatné YouTube a podobně) používají i v rámci globální činnosti.
Google chce změnu daňových zvyklostí
Český Google poskytuje služby v oblasti marketingu a podpory pro evropskou centrálu v Irsku. Jinými slovy se stará o to, aby na našem trhu byl vidět a zákazníci se měli na koho obrátit. Podobně to funguje v případě Google Cloudu, jednoho z největších cloudů planety. Pobočka také řeší výzkum a vývoj pro americkou centrálu, jde hlavně o lokalizace produktů a spolupráce s českou vývojářskou komunitou. Marketing a podpora ale tvoří větší část aktivit.
Google už v minulosti uvedl, že by přivítal změnu mezinárodních daňových zvyklostí. Firma platí asi 80 procent daně z příjmu právnických osob v domovských USA. Mezinárodní daňové smlouvy podle Googlu historicky přisuzují menší část zisků zemím, kde se výrobky a služby spotřebovávají, a většinu daňových příjmů nechávají domovským státům.
„Dlouhodobě podporujeme snahy o aktualizaci mezinárodních daňových pravidel s cílem dosáhnout systému, v němž se více práv na zdanění přesouvá do zemí, kde se výrobky a služby spotřebovávají. Vývoz z USA včetně řady technologií by tak mohl být zatížen vyšší daní z příjmu v zahraničí, zatímco zahraniční společnosti vyvážející do USA by platily více do americké státní pokladny,“ uvedl Karan Bhatia, viceprezident Googlu pro regulaci a vládní záležitosti.
Google spadá pod mateřský holding Alphabet. Jeho tržní hodnota na burze Nasdaq činí 4,3 bilionu dolarů. Roční příjmy přesahují 400 miliard dolarů s růstem o 15 procent. Čistý zisk si loni připsal přes 30 procent a přesáhl 132 miliard dolarů.