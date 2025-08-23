Další milník pro autonomní vozy. Na řadě je New York, kde se robotaxi budou muset vyhýbat i rikšům
New York poprvé pouští robotaxíky do ulic. Waymo, dceřinka skupiny Alphabet a sesterská společnost Googlu, dostala podle CNBC první povolení k testům na Manhattanu a v centrálním Brooklynu. Zatím může vozy používat jen s vyškoleným řidičem za volantem a bez placených jízd. Plnohodnotná taxislužba je ale zřejmě jen otázkou času. Tesla se na New York chystá – v Queensu nabírá testovací řidiče – ale o povolení zatím nepožádala.
Cílem Waymo je nasbírat data v jednom z nejtěžších městských provozů ve Spojených státech. Testy se soustředí na Manhattan a Downtown Brooklyn a jsou časově omezené do konce září 2025. Město však výslovně počítá s možností prodloužení. V každém voze musí kvůli legislativě zatím sedět vyškolený bezpečnostní řidič a společnost si za testovací jízdy nesmí nechat platit. Jde tedy čistě o sběr dat a ladění systému v extrémně náročném provozu. Waymo zatím nasadí jen osm vozů a bude sdílet telemetrii, tedy dálkový sběr, přenos a měření dat s dopravním úřadem.
Zatímco magistrát inovace vítá, odbory a část veřejnosti jsou skeptické. Členové odborů dopravních pracovníků uvedli, že plán ohrožuje bezpečnost na silnicích, blokuje přístup vozidel záchranných složek a v budoucnu povede k úbytku pracovních míst – to vše s cílem ještě více obohatit „velké technologické giganty“.
Odbory protestují
„New York je nejlidnatější velkoměsto Ameriky. Je zde ohromující množství aktivit od bezkonkurenčního počtu chodců přes cyklisty až po rikši a řidiče,“ uvedl ve svém prohlášení Curtis Tate, administrativní viceprezident Odborového svazu dopravních pracovníků.
Pro Waymo je New York dalším krokem po Phoenixu, San Franciscu a po Los Angeles. Firma už má za sebou deset milionů jízd a její flotila čítá 1500 vozů napříč Spojenými státy.
Nespí ani konkurence. Tesla druhý týden v srpnu oznámila nábor testovacích řidičů. Ti mají v New Yorku sbírat data, obsluhovat diagnostická zařízení a kontrolovat a hodnotit chování vozů. Současně však – podle vyjádření městských úřadů – Tesla k datu zveřejnění náboru nepodala žádost o potřebné povolení. Tesla dlouhodobě avizuje záměr rozšířit působnost robotaxi i do dalších částí Spojených států.
Tesla autonomní robotaxi nyní nabízí v texaském Austinu. Povolení tam má od konce června. I zde ale používá „operátora“, který sedí buď na sedadle řidiče, nebo na předním sedadle spolujezdce a je v případě potřeby připravený zasáhnout. Omezeně tyto služby Tesla testuje také v San Francisku.
Tesla kromě robotaxi nabízí vlastníkům vozů značky také služby autopilota. Zatímco uživatelské příručky Tesly uvádějí, že funkce vyžadují, aby měl řidič kdykoli ruce na volantu a byl připraven zasáhnout řízením či brzděním, Tesla i Elon Musk v průběhu let opakovaně prohlašovali, že vůz Tesla se může „řídit sám“. Musk také opakovaně tvrdil, že systém autopilota pod zkratkou FSD brzy zamíří do Evropy, několikrát už však tento časový odhad musel odsunout.