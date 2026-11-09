Zpomalení výroby si žádá oběti. Boeing v klíčové divizi propustí pět procent lidí
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- Americký výrobce letadel Boeing plánuje propustit pět procent pracovníků ve své komerční divizi, což se dotkne přibližně 2 500 zaměstnanců.
Vedení krok zdůvodňuje nutností zpomalit tempo výroby a dát továrnám i subdodavatelům čas na stabilizaci, kvůli čemuž má nyní podnik nadbytek personálu.
Škrty přicházejí v době, kdy firma výrazně zaostává za výrobními cíli u klíčových modelů 737 a 787 v důsledku vleklých provozních a bezpečnostních krizí z minulých let.
Americký výrobce letadel Boeing plánuje propustit pět procent zaměstnanců ve své divizi komerčních letadel. Důvodem jsou přetrvávající problémy se zvyšováním výroby dopravních letadel. Podle agentury Reuters to oznámila zaměstnancům šéfka divize Stephanie Popeová v interním memorandu. Podle internetových stránek měla divize komerčních letadel na konci roku 2025 celkem 50.494 zaměstnanců.
Firma potřebuje zpomalit plánované zvyšování výroby, aby továrny i dodavatelé měli více času na stabilizaci produkce, uvedla Popeová. Úprava výrobních plánů podle ní znamená, že divize nyní zaměstnává více lidí, než potřebuje.
Generální ředitel Boeingu Kelly Ortberg minulý měsíc sdělil analytikům, že firma letos nesplní cíle výroby a dodávek letadel řady 737. Podle nové prognózy očekává, že na začátku roku 2027 bude vyrábět 47 letadel 737 měsíčně. Dříve počítala s tím, že této výroby se jí podaří dosáhnout už letos v létě. Boeing se rovněž potýká s problémy při zvyšování výroby žádaného širokotrupého letadla 787 na deset z dosavadních osmi měsíčně.
Boeing se potýká s problémy od dvou tragických havárií, které se týkaly jeho letadel 737 MAX a při kterých v letech 2018 a 2019 zahynulo dohromady 346 lidí. Letadla 737 MAX byla pak v důsledku nehod dočasně odstavena z provozu. Za nehodami stály problémy s asistenčním softwarem MCAS. Ten měl pilotům pomáhat stroj ovládat, místo toho je ale překvapil nečekaným a nepředvídatelným zásahem do řízení.
Boeing následně upravil software řídicího systému a po více než roce získal první povolení pro opětovné uvedení do provozu. V některých částech světa čekal na povolení déle. Americký soud loni v listopadu schválil dohodu vlády Spojených států s Boeingem, podle níž se podnik v případě těchto dvou nehod vyhne trestnímu stíhání. Součástí dohody v celkové výši přes 1,1 miliardy dolarů bylo i odškodné.