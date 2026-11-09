Škoda Octavia končí v naftové motorizaci. Máme lepší náhradu, slibuje výrobce
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- Dieselová verze modelu Škoda Octavia zmizí z nabídky.
- Mladoboleslavská automobilka se tak rozhodla kvůli propadu prodejů této varianty dlouhodobě nejprodávanějšího modelu.
- Škoda naopak uvádí na trh Octavii ve verzi fullhybrid. „Díky tomu máme nabídku pohonů opravdu komplexní,“ říká Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení značky.
Kdo o konci dieselové Octavie rozhodl? Byla to Škoda, nebo mateřský koncern Volkswagen? Kdy jste se dozvěděl o tomto verdiktu?
Bylo to rozhodnutí Škody Auto, o kterém jsem se dozvěděl letos, bylo výsledkem dlouhodobé diskuse.
Proč dieselová Octavia skončí?
Důvodem je postupný pokles prodejů, proto tuto verzi vyřadíme z nabídky. Zákazníci budou moci vybírat ze spalovacích, mild-hybridních a plně hybridních jednotek. Octavia dostává teď aktuálně nový pohon, takzvaný fullhybrid, tedy plnohodnotný hybrid, který není potřeba dobíjet externě. Elektřinu si vyrábí primárně rekuperací a spolupracuje se spalovacím motorem. Octavii tak zůstávají všechny spalovací benzínové a zároveň mild-hybridní motory. Tato nabídka bude k dispozici i v druhé polovině příštího roku.
Dieselová Octavia čelí propadu prodejů
Čím si vysvětlujete takový pokles prodejů naftových Octavií, který Škodu donutil výrobu ukončit?
Myslím si, že to je přirozený vývoj trhu. Je více fragmentovaný. Nabídka je široká od spalovacích až po čistě elektrická auta a postupně se mění preference zákazníků. Nějakou roli hraje legislativa, emisní bilance, ale především provozní náklady, složitost či jednoduchost určitých typů pohonů. Více zákazníků se přiklání k elektropohonům, i hybridní pohony hrají čím dál větší roli. Naopak dieselové motory postupně ustupují. Neděje se to poprvé, dieselové motorizace skončily v modelech Scala a Kamiq. Zákazníci je mohou nadále nakupovat i v benzínové variantě.
Počet nově registrovaných Octavií v Česku se na konci října zastavil na téměř 16 tisících, kolik z nich bylo dieselových?
Zhruba třetina. Podíl ale postupně velmi významně klesá. Česko bylo z tohoto pohledu specifické, dieselových Octavií jsme zde prodávali více než v zahraničí. Tempo poklesu jejich prodejů nicméně bylo všude zhruba podobné. Asi deset procent jich v Česku nakupovali soukromí zákazníci, zbytek připadal na firmy. V západní Evropě tvořili soukromí zákazníci mnohem větší podíl. A co si budeme povídat, provozní náklady jsou alfou a omegou toho, které auto si firmy vybírají. Nutno dodat, že u ostatních modelů neplánujeme v dohledné době rušit dieselové motorizace: nabídka dieselového pohonu v modelech Superb, Kodiaq a Karoq zůstává a počítáme s ní i do budoucna.
Jak dlouhého budoucna?
Budeme je nabízet tak dlouho, dokud o ně bude zájem, bude to legislativě možné a rentabilní. Ve finále rozhodne zákazník.
Do kdy bude moci zákazník objednávat Octavii s dieselovým motorem?
Očekávám, že ještě ve druhém čtvrtletí příštího roku bude mít možnost tato auta objednat. Výroba dieselových Octavií skončí zhruba v polovině příštího roku, dodávat je budeme zákazníkům téměř do konce příštího roku.
Jiří Maláček |
Jaká je tedy budoucnost dieselových motorů?
Postupně zmizely z malých aut, poté z nižší střední třídy a teď i z třídy střední. Zůstává s velkým otazníkem, co bude dál. Větší vozy, případně ty z prémiových segmentů, nadále nabízíme i s dieselovým pohonem. U menších aut se to už nevyplácí, jejich konstrukční složitost není dostatečně vyvážená rozdílem ve spotřebě.
Nesmíme ale zapomínat, že u větších dieselových aut se využití často liší - tito řidiči mají často vysoké nájezdy, tažná zařízení a možnost tahat například karavan. V těchto případech dieselový pohon zatím stále vyhrává. Bavíme se o dlouhodobém procesu, který nezačal rozhodnutím, že diesel zmizí z Octavie. Ten proces začal před deseti lety, kdy se začaly uvádět první elektroauta na trh. Ještě před pár lety měla i nejmenší auta dieselový motor, dnes už ne.
Zástupci vedení Škody letos opakovaně přiznávají, že je překvapuje tempo růstu prodejů čistě elektrických vozů. Jen v Česku se jich má letos dle vašeho odhadu prodat zhruba dvacet tisíc, meziročně téměř o polovinu více. Každé třetí je prozatím z vaší produkce. Zároveň vaši kolegové opakují, že na spalovacích vozech Škoda vydělává mnohem více, zatímco zisky z elektromobilů zůstávají nízké. Jak chcete tyto trendy vybalancovat? Růst v elektromobilitě, ale nepřijít o výdělky?
To je ta největší otázka transformace, tedy jak dlouho budou jednotlivé motorizace schopny žít vedle sebe. V tuhle chvíli se to daří poměrně dobře. Před šesti sedmi lety jsme se bavili o podílu elektromobilů na úrovní pár procent. Dnes jsme v Evropě asi na čtvrtině. Jde to velmi rychle.
Je jasné, že až budoucnost ukáže, která auta budou dávat smysl pro výrobce i uživatele. Musíme být připravení na všechny scénáře. I proto jsme rádi, že se fullhybrid dostává do nabídky. Protože díky tomu máme nabídku pohonů opravdu komplexní. Octavii ve verzi fullhybrid už je možné objednávat, zájemci si ji budou moci vyzkoušet i jako předváděcí auta.