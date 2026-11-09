Soul se snaží zabránit české ostudě. Z dukovanského triumfu se stává přetahovaná o rizika
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- Soul se chce silně angažovat v udržení dukovanského projektu v chodu.
Z Daewoo se ozývají hlasy, že krach jednání o stavební smlouvě mohl být vyvolán záměrně.
KHNP čelí doma kritice, že uzavřela s Českem toxickou smlouvu a nyní chce přenést rizika na soukromníky.
Česko na konci října polekal krach jednání jihokorejské společnosti KHNP o smlouvě na stavební práce na nových jaderných blocích v Dukovanech s konsorciem firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility. I když Korejci oficiálně ujišťují, že harmonogram zůstává beze změny, české průmyslové svazy se bojí rizik. Varovně vyznívají i některé analýzy korejských expertů. Vláda v Soulu mezitím řeší, jak udržet projekt na dobré cestě a ochránit tak pověst jaderného exportu země.
Soul nedávno oznámil spuštění systému nouzového řízení, který má pomoci s realizací výstavby v hodnotě 407 miliard korun. Ministerstvo obchodu a průmyslu uvedlo, že chystá opatření k tomu, aby se projekt nezbrzdil a zabránilo se podobným smluvním nezdarům. Ministr průmyslu Kim Čung-kwan chce každý týden osobně přezkoumávat problémy. Cílem vládního zákroku je zachovat mezinárodní přesvědčení, že je Jižní Korea schopná dodávat reaktory bez zpoždění a navyšování rozpočtu, jak se při výstavbě jaderných elektráren mnohde na Západě stalo realitou.
Vláda se bojí o udržení konkurenceschopnosti sektoru
„Konkurenceschopnost korejského jaderného průmyslu spočívá v týmovém duchu, který tvoří kolektivní schopnosti jednotlivých společností. Musíme vybudovat ještě silnější Tým Korea v rámci přípravy na mnohé exportní příležitosti v budoucnu,“ prohlásil ministr. Tým Korea je zavedené označení pro model jednotné reprezentace vlády, státních firem a soukromého sektoru.
Na domácí vládu se zároveň obrátila společnost Daewoo Engineering & Construction s žádostí o zprostředkování sporu s KHNP a pomoc s obnovením jednání. Varovala, že nebude snadné najít pro Dukovany jiného stavebníka, což může mít negativní vliv na harmonogram výstavby.
KHNP ale ujistila, že vše zůstává beze změny. Už dříve uvedla, že plánuje najít nového stavebního dodavatele do července příštího roku. Už na začátku roku 2028 má přitom začít příprava staveniště a start hlavních stavebních prací je plánován na konec roku 2029.
Češi doufají, že společnost přijde s konkrétním plánem dalšího postupu co nejdřív. „Absence smluvního zajištění stavebních prací významně omezuje možnost českých společností zahájit plnohodnotnou přípravu a mobilizaci potřebných kapacit,“ řekl minulý týden prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.
Mezitím se vynořují stále nové informace o sporu mezi firmami. Soul Economic Daily o víkendu napsal, že KHNP nakonec chtěla po Daewoo o čtvrtinu prací více, ale byla ochotná nabídnout za to jen o něco vyšší odměnu, zhruba 124 miliard korun. Už dříve se psalo o tom, že KHNP požaduje předem pevně stanovenou cenu, zatímco Daewoo navrhovala, aby se konečná odměna mohla upravovat podle skutečných stavebních prací.
Dohady o snaze KHNP změnit partnera
Zmíněný deník zdůraznil, že od června minulého roku, kdy KHNP podepsala smlouvu na stavbu dvou bloků, se mezi korejskými firmami uskutečnilo 90 kol rozhovorů. Daewoo si stěžovala, že byla tlačena k rozhodnutí o nových podmínkách v časové tísni. List také podotkl, že KHNP svým jednáním u protistrany vyvolala podezření, že již delší dobu uvažuje o změně partnera.
Spekulace o tom, že krach jednání mohl být záměrný, doplnil aktuálně i The Financial News s odkazem na odbory Daewoo. „Slyšíme svědectví a dostáváme tipy od řady subdodavatelů v jaderné energetice, které naznačují, že je ještě před kolapsem rozhovorů kontaktovala konkrétní významná stavební společnost, aby se připravily na český projekt,“ prohlásil odborářský boss Sim Sang-čchol. Všeobecně se očekává, že by původní konsorcium mohla nahradit Hyundai Engineering & Construction či Samsung C&T.
KHNP se brání nařčením s tím, že si dělala průzkum mezi dodavateli, aby měla představu o přiměřené ceně za kontrakt. Současná pře ale podle všeho odráží hlubší problémy korejského jaderného odvětví. „Jde o varovný signál, který pramení ze strukturálního přístupu společnosti KHNP k získávání zakázek. Přístupu, jenž se stal posedlým zajišťováním kontraktů a zároveň se snažil jednostranně přenést stavební rizika na soukromé dodavatele,“ napsal ve své analýze někdejší šéf Samsung Electronics pro střední Evropu Kim Čin-an.
Analytici varují před přenášením rizik na soukromé firmy
Vítězství státní KHNP v tendru nad francouzskou společností EDF bylo v Koreji oslavované jako historický úspěch. Kim Čin-an zdůraznil, že Francouzům zlomila v soutěži vaz jejich opatrnost, plynoucí z předchozích zkušeností se složitostí výstavby jádra v Evropě. „Společnost KHNP naproti tomu přistoupila na podmínku pevné ceny, kterou česká strana požadovala, a předložila poměrně nízkou cenovou nabídku,“ zdůraznil.
To vedlo ke kritice, že KHNP jedná ukvapeně pod tlakem někdejšího prezidenta Jun Sok-jola, který učinil z korejského jaderného exportu prioritu a do roku 2030 chtěl vyvézt deset reaktorů. „Ztroskotání aktuálních jednání tak odhalilo skutečnosti naznačující, že Jižní Korea svého konkurenta neporazila pouze díky převaze své jaderné technologie, ale také proto, že přijala obrovské riziko ztrát, které by později musely nést samotné stavby,“ podotýká Kim Čin-an.
Podobný názor má i byznysová redaktorka webu Money Today Nam Mi-re, která se obává, že tato praxe by mohla nakonec poškodit celé odvětví. „Pokud si stát přivlastní zásluhy za vítězství v zakázce, zatímco firmy musí nést riziko ztráty, kdo by se chtěl připojit k Týmu Korea? S opakováním takové situace se v konečném důsledku oslabí konkurenceschopnost domácího jaderného průmyslu,“ míní.
The Herald Business zase varoval, že jaderná politika od minulého roku úřadujícího prezidenta I Če-mjonga je čím dál tím roztříštěnější. Dohled nad KHNP je podle něj rozprostřen na tři ministerstva a došlo k oddělení správy domácích a zahraničních aktivit. Lidé, kteří byli u začátku úspěchu v tendru, tak byli fakticky odsunuti stranou.