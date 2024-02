Hledat na internetu rady ohledně financí je riskantní. S větší dostupností investování přes aplikace a na pár kliků se objevilo i velké množství „expertů“, kteří prodávají zaručený recept na úspěch a nezkušené lidi ženou do zbytečného rizika. Existují ale i pozitivní příklady influencerů, kteří chtějí spíš vzdělávat. Nemusí se u toho fotit s balíky peněz ani s luxusními auty.

„Pamatuji si, jak se objevil Zdeněk Pohlreich a ukazoval Čechům, že gastronomie může být lepší. Nějak tak uvažuji i o financích,“ říká Vojta Žižka, který už dva roky vytváří investiční podcast. Jeho rozhovory mají i stovky tisíc zhlédnutí a poslechů. Loni začal celý projekt dávat smysl natolik, že Žižka dal výpověď v České spořitelně a s tříčlenným týmem se věnuje už jen přípravě nového obsahu, který přes platební bránu Patreon podporují dva tisíce lidí.

Vše začalo nenápadně před pěti lety. Žižka si do notýsku zapsal poznámku, že by jednou chtěl své zkušenosti, které nasbíral samostudiem a prací v bance, předávat dalším lidem. „A aby těch lidí bylo víc než pár desítek,“ upozorňuje.

K jeho snu mu pomohl trend, který si dnes nejspíše pamatují už jen geekové a internetoví nadšenci. Během pandemie, na začátku roku 2021, zažila na okamžik raketový vzestup aplikace Clubhouse. Stačil vám jen chytrý telefon a mohli jste si uspořádat svou vlastní konferenci se stovkami posluchačů. Prostě jste do telefonu mluvili jako při skypování.

Kromě lidí na virtuálním pódiu mohl kdokoliv z mlčícího publika zvednout virtuální ruku a požádat o slovo. Žižka nový formát začal využívat pro investiční debaty s renomovanými osobnostmi. Kromě světa financí ale řešil i jejich přístup k životu a tím dodal debatám přesah. Protože během pandemie seděli lidé kvůli lockdownům doma a hledali způsob, jak zabít čas, dočkal se Žižka i prvního většího publika.

Jak už to u většiny trendů bývá, Clubhouse přestal lidi za pár měsíců zajímat. Také já jsem spolu s aplikací zapomněl i na onoho moderátora, který diskuse řídil. A to až do doby, než mi algoritmus YouTube začal pravidelně nabízet jakési investiční rozhovory. Navíc v prostředí hezkého studia, které v mnohém překonávalo průměr české produkce. Žižka je perfekcionista. Řeší i drobné detaily, které mohou ovlivnit divákův dojem z rozhovoru.

Knižní tipy Vojty Žižky Eric Jorgenson: Almanack of Naval Ravikant

Jakub Dvořák: Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka

John C. Bogle: The Little Book of Common Sense Investing

Hans Roslink: Faktomluva

Spencer Johnson: Kam se poděl můj sýr?

„Dalo by se říct, že díky tomu, že jsem investoval, jsem mohl uskutečnit svůj sen a založit si podcast, který mě teď živí. Původně jsem rozhovory bral jen jako koníček. Někdo chodí na ryby, já natáčím,“ říká Žižka. Hlavní benefit vidí ale v tom, že se dostane k zajímavým lidem.

Když to popisuje, opakovaně zmiňuje jméno Leon Tsoukernik, který provozuje King’s Casino v Rozvadově a s nímž dělal rozhovor na konci roku. „Uvedl mě vlastně do jiného světa, o kterém jsem nic nevěděl. Emigroval z Ruska a vypracoval se prodáváním starožitností až tam, kde je. Nemusíme se vším, co dělal, souhlasit, ale jeho příběh je hodně inspirativní. Ukazuje to jednu ze strategií, jak přistupovat k životu,“ vysvětluje Žižka, čím ho Tsoukernik zaujal. A přesně tohle má být esence Žižkových rozhovorů.

Do Brna by nikdo nepřijel

Kvůli vzniku podcastu opustil Žižka Brno. „Nikdo by mi do toho města nepřijel na rozhovor,“ směje se. V jeho dejvickém studiu svítí neonový nápis Žižkov. Původně si totiž chtěl pronajmout prostory právě na Žižkově, ale jedno místo v Dejvicích ho tak zaujalo, že své plány spontánně změnil. Už vyrobený neonový nápis si ale nechal. Útulné studio zdobí také modely z lega a spousta knih. Host se tu cítí příjemně a uvolní se. A o to jde.

Když jdete k Žižkovi do studia, nejdřív se nejspíš zastavíte v chodbě připomínající síň slávy, kde visí fotky předchozích hostů. Můžete tam spatřit například technologického influencera Petra Máru nebo viceguvernérku České národní banky Evu Zamrazilovou. Jsou to rozdílné, ale silné osobnosti. Zamrazilová je konzervativní ekonomka, a Mára naopak vydělal velké peníze na investiční novince NFT, kterou k umění přistupuje jako k bitcoinu. „Z každého si můžeme vzít něco jiného. Mohl bych třeba udělat nudné video o realitách. Já ale téma zaobalím i do zajímavého příběhu, který mi vysvětlí unikátní osobnost,“ představuje Žižka koncept svých rozhovorů.

„Moje hlavní myšlenka je být taková baterka, která osvítí zajímavá místa. Lidé vnímají svět peněz velmi úzce. Vidí často jen akcie a podílové fondy. Investovat se dá ale i do tenisek, a hlavně do sebe. Snažím se upozornit na lidi, od kterých se tohle dá učit,“ pokračuje Žižka.

Žižka převzal ze zahraničí strategii, jak z hostů vymáčknout něco navíc. Ve Spojených státech jsou populární podcasty Joea Rogana s několikahodinovou a nepřerušovanou stopáží. Po čase se každý host uvolní, zapomene, že je ve studiu a dokáže do tématu vnést novou hloubku. Zatímco Rogan si během nepřerušovaného natáčení klidně odskočí na záchod a nechá hosta čekat v tichu se zapnutým záznamem zvuku, Vojta Žižka z dlouhého formátu sestříhá ty nejlepší momenty. Ke každému dílu pak přidává náruč informací. Pokud host souhlasí, zveřejní jeho investiční portfolio. Připojuje tipy na knihy a filmy, které moderátora i jeho hosty inspirují.

Místo aby se točil na pár otázkách a vedl interview konfrontačně, chce po hostech, aby rozvíjeli své myšlenky. „Potkávám se s hosty často před natáčením a hledáme, jaká myšlenka by šla předat. Otázky jim kladu těžké a chci, aby na ně zkusili odpovědět. Mým cílem není nachytávat je na blbostech. Ten rozhovor beru ve finále jako společné dílo nás obou,“ popisuje svůj pohled, který – jak si přitom uvědomuji –, se liší od toho mého novinářského, kdy respondenta rozhovoru vnímám jako oponenta, a ne partnera.

„Ideální by bylo, aby divák věnoval mým rozhovorům nějaký čas a pozornost. Možná si sem tam udělal i nějakou poznámku. Nechci natáčet rozhovory, které slouží jako kulisa při uklízení a vaření,“ vysvětluje Žižka. „Je to jako být na vysoké škole na přednášce opravdu skvělého profesora či osobnosti a pak s ním jít na pivo a v tom rozhovoru pokračovat.“

Prodal počítač a koupil první akcie Ke své vášni – investování – našel Vojta Žižka cestu už v sedmnácti letech jako student průmyslovky. Svět se v lednu 2007 ze dne na den změnil. Steve Jobs představil první iPhone a proměnil tím způsob, jak jsme do té doby vnímali a používali mobily. „Tak strašně jsem tomu věřil, že jsem prodal svůj počítač a donutil mamku, aby se mnou šli do banky, kde jsem koupil své první akcie Applu,“ popisuje své investiční začátky. „Chtěl jsem být součástí té vize a úspěchu Applu. Ty akcie držím doteď.“

Hosty si Žižka vybírá sám. „Nikdy nezvu hosty za peníze. To je pravidlo, které se nemění, i když ty nabídky často dostávám. Lidé ze světa financí dnes platí i za to, že mohou mluvit do médií nebo na velkých českých konferencích. To je potom jako jít do kina, kde místo filmu běží jen reklamy,“ povzdechne si nad častou praxí v Česku.

Základem jsou knihy

Pokud člověk zadá do vyhledávače či YouTube hesla jako tipy na investování, na prvních příčkách se často objeví i pofiderní rádci se „zaručeným“ receptem na úspěch. „Nic takového neexistuje. Nejvíc se tomu blíží kniha The Almanack of Naval Ravikant,“ upozorňuje Žižka. O knize mluví téměř při každém našem setkání a zmiňuje ji opakovaně i na svých sociálních sítích. Stručně řečeno – publikace ukazuje strategii, jak racionálními kroky směřovat ke zbohatnutí bez zázračných metod.

„Všem říkám, že nejlepším základem pro proniknutí do světa financí jsou knihy. Svým posluchačům doporučuji, aby hodně četli. Díky tomu mohou lépe a kriticky přistupovat k různým investičním radám a v lepším kontextu vnímat i můj projekt.“ Žižka jmenuje velké množství titulů a odkazuje i na myšlenky legend ze světa investování, jako je Warren Buffett, který je i pro třicetiletého investora Žižku vzorem.

První cenné papíry koupil už jako středoškolák. Motivovaly ho začít uvažovat jako investor. „Hltal jsem informace všude kolem. Pak jsem začal jezdit i na akce pro investory. Škola mě bohužel nic moc o světě financí nenaučila a je to velká chyba. Náš vzdělávací systém by měl mladým lidem vysvětlovat alespoň základy. Co to je akcie, podílový fond a jak vyplnit daňové přiznání,“ říká zamračeně Žižka. I když je dnes úspěšným investorem, jeho výsledky ve škole křičely, že by se měl od čísel držet dál. „Opakoval jsem jeden ročník, protože jsem propadl z matematiky a angličtiny.“ Dnes mu to připadá o to vtipnější, že ho nedávno pozval na svou akci spolek matematikářů, aby se s nimi podělil o svůj pohled na svět.

Když se ho zeptám, co za cíl si zapsal do notesu dál, bez váhání řekne: „New York.“ „Mohl bys to trochu rozvést?“ žádám ho. „Chtěl bych do tohohle města a dělat rozhovory v angličtině s těmi nejdůležitějšími lidmi z financí.“

Článek poprvé vyšel v dubnu 2023.