Češi a Slováci v Curychu řešili AI, byznys i média. CometX spojil přes 230 expatů
- Šestý ročník konference CometX v Curychu propojil více než 230 Čechů a Slováků žijících ve Švýcarsku.
- Program se zaměřil na umělou inteligenci, média, geopolitiku i budoucnost podnikání.
- Své projekty na akci představilo také více než 27 inovativních firem.
CometX letos v prostorách University of Zürich, Irchel Campus propojil více než 230 Čechů a Slováků žijících ve Švýcarsku. Celodenní program nabídl více než 13 hodin networkingu, pět keynote řečníků, tři praktické workshopy, tři paralelní sály a prezentace více než 27 inovativních firem. Vedle technologií, vědy, médií a byznysu se tak dostalo i na témata určená začínajícím start-upům, psychické odolnosti či jak si počínat v situacích, ve kterých bývají dohody obtížné.
Jedním z nosných témat konference byl „vliv médií“. Marie Bastlová, dlouholetá politická novinářka aktuálně působící v Seznam Zprávách, mimo jiné také držitelka Ceny Ferdinanda Peroutky, otevřela jako jeden z hlavních řečníků problematiku vnímání médií politickou reprezentací, a to přednáškou „Přituhuje. Kritická média a novináři jako nepřátelé státu“.
Navazující téma „Politika v době sociálních sítí“ představili další zkušení političtí reportéři a komentátoři Seznam Zpráv, autoři oceněného podcastu „Vlevo dole“ Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. Věnovali se otázce, jak staví volební kampaně české strany v době Instagramu a TikToku a jak se jim to daří.
Člověk a umělá inteligence
Orgaizátoři výročního sympozia letošní program postavili také na otázce, jak se vyvíjí role člověka v době rychlého technologického vývoje. Například vědec a akademik Jan Šedivý, který působil jak v Praze, tak ve Švýcarsku, představil cestu „Od Shannona k superinteligenci“, tedy vývoj velkých jazykových modelů.
Podnikatelka a investorka Dana Bérová zahájila diskusi k otázce, co AI nevyřeší, tedy které role zůstanou výhradně člověku. A jedna z předních českých ekonomek Helena Horská se věnovala geopolitickému napětí, demografickým posunům či technologickým průlomům. Zkoumala síly, které budou definovat nadcházející desetiletí, a jejich dopady na podniky, finanční instituce a jednotlivce.
„A právě tady se technologické a lidské téma CometX potkávají. AI může změnit způsob, jakým pracujeme. Konflikt s člověkem ale pořád musíme vyřešit my,“ shrnul za CometX obsah konference Jan Mastný, člen představenstva CometX.
CometX (Come and Meet Expats) je švýcarská nezisková organizace zaměřená na pořádání vzdělávacích, networkingových a společenských akcí pro české a slovenské expaty ve Švýcarsku. Podporuje spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem a pomáhá budovat profesní síť. „Snažíme se vytvářet most znalostí, talentu a nápadů mezi Švýcarskem a našimi domovskými zeměmi,“ doplnil Mastný.