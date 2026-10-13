Místo neúčinných pilulek vlastní vývoj za miliony eur. S novou značkou míříme do Evropy, říká šéfka společnosti Nozono
- Zakladatelé značky Nozono Michala a František Vašíčkovi investovali po prodeji svých firem miliony eur do vývoje vlastních doplňků stravy.
Receptury na čistotu bez plnidel vyrábějí výhradně z evropských surovin s certifikací státních laboratoří.
Vyvinuli jsme šest vlastních formulí s certifikacemi pro 16 zemí a do pěti let plánujeme síť longevity klinik,“ říká výkonná ředitelka společnosti Nozono Michala Vašíčková.
Kapitál získali prodejem firem a vložili ho do vlastního zdraví. Narazili ale na trh plný náhražek. „Vyvinuli jsme šest vlastních formulí s certifikacemi pro 16 evropských zemí,“ říká CEO značky Nozono Michala Vašíčková. Součástí vize podniku, který založila se svým mužem Františkem, je i síť longevity klinik, již plánují do pěti let.
Vybudovali jste úspěšné firmy v IT a e-commerce. Jak jste se dostali ke zdravotnímu segmentu?
Měli jsme život, který fungoval, ale tělo si vybíralo daň. Budila jsem se unavená a spánek nahrazovala kávou. Manžel polykal ráno 15 kapslí doplňků, ale energie nepřicházela. Při zkoumání etiket jsme našli obrovské množství plnidel nebo například místo vstřebatelného bisglycinátu hořčíku jen levný oxid hořečnatý. Trh byl přehlcený, ale nic nám pro naši rodinu nepřišlo dost důvěryhodné.
Tak jste se rozhodli postavit vlastní značku.
Přesně tak. Po prodeji firem se uvolnil kapitál a longevity jsme vyhodnotili jako extrémně silný trend budoucí ekonomiky. Nechtěli jsme ale jen vzít hotový produkt a nalepit na něj etiketu. Šli jsme rovnou do prémiového segmentu, který na trhu chyběl.
Jak jste získali know-how pro vývoj?
Vedla jej česká biochemička, která skládá receptury léčiv pro farmaceutický průmysl. Zároveň působíme v Dubaji, kde jsme získali kontakt na dalšího odborníka. Paralelně tak pracovaly dva týmy, evropský a dubajský. Cesta od analýz po naskladnění trvala dva roky, z toho vývoj rok. Dnes máme šest formulí, od spánku po buněčnou vitalitu.
Vývoj i schvalování bývají v tomto segmentu drahé. O jakém kapitálu se bavíme?
Celková investice se pohybuje v jednotkách milionů eur. Jen certifikace pro 16 zemí nás vyšly na 60–80 tisíc eur a ukázaly se jako extrémně náročné. V EU totiž neexistují jednotná pravidla a liší se i povolené denní dávky. Například hořčík má v Německu limit 250 mg, ale v Polsku je 400 mg. Vývojové týmy tak musely formule ladit s nadnárodní poradenskou společností tak, aby jeden produkt prošel napříč různými legislativami.
Výkonná ředitelka Nozono Michala Vašíčková. |
Michala Vašíčková
Michala Vašíčková je CEO a spoluzakladatelka společnosti Nozono vystudovala VŠ podnikání a práva v Ostravě. Dříve působila v mezinárodním IT velkoobchodu, od roku 2025 řídí rozvoj rodinné prémiové longevity značky.
Výrobce jste hledali v Česku?
V Česku a na Slovensku nám řekli, že produkt s nárokem na čistotu bude neprodejný. Odmítli jsme dělat kompromisy a soutěžit v segmentu doplňků za tři stovky. Vyrábíme ve dvou závodech v EU výhradně z evropských surovin, žádné ingredience z Číny.
Čím přesvědčujete lidi, aby za měsíční kúru zaplatili v průměru 1800 korun?
Předkládáme tvrdá data. Všechny produkty prošly dubajskou státní laboratoří a testovaly se na obsah látek, těžké kovy, pesticidy i doping. To je klíčové, protože cílíme i na vrcholové sportovce. Posudky doplňujeme také od Státního zdravotního ústavu v Česku a od akademiků z Itálie a Velké Británie. Navíc při rozpočítání na denní dávku vychází průměrná cena produktů na 59 korun, což je cena jedné lepší kávy. Zákazník si pak jen volí, zda své peníze investuje do krátkodobého stimulantu, nebo do dlouhodobě ověřeného zdraví.
Kde vidíte největší poptávku?
Míříme na manažery, podnikatele a lidi, kteří chápou rozdíl v kvalitě surovin. Primární trhy jsou Německo, Francie a Polsko. Koncem roku spouštíme prodej v Dubaji pro Blízký východ. Jdeme cestou přímého prodeje přes e-shop a Amazon.
Plánujete zůstat jen u doplňků stravy, nebo značku posunete dál?
Suplementy jsou jen první krok. Do tří let chceme spustit domovské odběry krve s analýzou v laboratoři a doporučením produktů na míru. Do pěti let je pak naším cílem otevřít vlastní síť longevity klinik pod značkou Nozono s plně personalizovanou péčí.