Na firemních večírcích ubývá alkoholu, říká obchodní ředitel Infinite X Prague v Máji Milan Menda
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- Svět firemních akcí se posouvá směrem k zábavě.
- Model, kdy si firma či agentura pronajme jen prostor, je vidět čím dál méně.
- I u konferencí zadavatelé často vyžadují, aby obsahovaly volnočasovou aktivitu, říká obchodní ředitel Infinite X Prague v Máji Milan Menda.
Konference a firemní večírky patří k oblíbeným akcím zaměstnanců korporací i menších společností. Jejich pořádání zřejmě neublížila ani pesimističtější ekonomická nálada v Evropě. Odpovědní manažeři ale mnohem víc přemýšlejí, za co peníze vydávají. Jak v rozhovoru říká obchodní ředitel Infinite X Prague v Máji Milan Menda, mnohem více dnes sledují také konkrétní cíl a přínos celé události.
Jak se mění poptávka na trhu firemních akcí?
Rozhodně už nestačí nabídka samotného prostoru a techniky. Zákazníci jsou výrazně náročnější a také vždy hledají nějaký smysl akce. Může jít o stmelení zaměstnanců nebo třeba nějaký obchodní podtext. Řeší se každý detail a vždy je to spojené s tlakem na výsledek. Hledají partnera, který jim vše dokáže navrhnout od A do Z.
Nestává se, že někdy akci pořádá společnost prostě jen proto, že je to zvykem a je na to rozpočet?
V minulosti to tak někdy být mohlo. Dneska už tenhle trend nevidím. Lidé si daleko víc uvědomují hodnotu peněz, které za akce vydávají. A hlavně menší společnosti od covidu obracejí každou korunu. Když do akce investují, chtějí vidět výsledek.
Jak posuzují, který event vyhovuje konkrétnímu cíli?
Já myslím, že prim hrají místa, která dokážou nabídnout široké spektrum všech možných aktivit, cateringu a podobně. Pak má zákazník možnost volby. Pokud jde někomu třeba o stmelení kolektivu, určitě bude hledat činnosti, které ti lidé mohou dělat společně. Pokud si pronajmete prostor, kde uděláte catering a objednáte nějakého oblíbeného interpreta, vznikne z toho zřejmě dobrý zážitek. Ale stmelí to kolektiv? Bude to společná aktivita? Nebude. Je třeba nabídnout zábavu, kde budou dohromady třeba něco hrát.
Co se konkrétně u vás v pražském Máji – House of Fun osvědčuje?
Naše výhoda je, že jsme v centru města. Druhou věcí je všestrannost. Pak je jedno, jestli někdo chystá rozlučku se svobodou, nebo konferenci. Ale na otázku, co se nám hlavně osvědčuje, je jedna jasná odpověď: zábava. Nejvíc děláme vánoční večírky a různé firemní oslavy a při nich hraje prim naše zábavní centrum Levels Prague. Na druhou stranu se nám hodně rozšiřuje segment teambuildingů, které čas dělí mezi hry a gastro zážitek. Nicméně i u konferencí zadavatelé dost často vyžadují, aby obsahovaly nějakou volnočasovou aktivitu a zábavu. Aby program volně přešel z formální do neformální části. Takže ve finále všechny segmenty tíhnou k zážitku.
Mluvil jste o tom, že firmy více myslí na hodnotu peněz vynaložených na podobné akce. Znamená to, že i méně utrácejí?
Netroufnu si soudit, jestli v tuhle chvíli utrácejí míň, nebo víc než před pár lety. Jediné, co vnímám, a to na každém druhém jednání, je, že se jde daleko víc do detailu. Že firmy i agentury opravdu chtějí vědět, za co ty peníze utrácejí. Vnímám to tak, že za ně mají větší odpovědnost.
Milan Menda
Je obchodním ředitelem, společnosti Infinite X Prague, která spravuje herní centrum Levels, restauraci Fly Vista a vizuální centrum Back in Time v budově Máje. Dříve pracoval pro Qerko, Foodoru, PepsiCo či pro Pivovary Staropramen.
Vracejí se vám zákazníci, nebo spíš sázíte na nové?
Vracejí, nicméně na to nespoléháme. Máme robustní obchodní tým, který dennodenně kontaktuje jak přímé zákazníky, tak nově vzniklé agentury. Takže pečujeme o stávající zákazníky a zároveň nabíráme nové.
Co je třeba, aby firma uspěla na eventovém trhu?
Opravdu důležitá je lokace. Potom všestrannost, protože děláte akce pro deset lidí, ale na konferenci vám jich klidně může přijít i tisíc. Letos jsme tu dokonce měli 1500 hostů z USA, kteří zabrali celá tři patra Levels. Na úspěchu té akce se podílela DMC agentura IMS, která odvedla perfektní práci. Pro něco takového je nesmírně důležité, aby agentura dobře komunikovala.
Proč je to důležité, když dodáváte všechno na klíč?
Když přijde s poptávkou agentura, má většinou velmi přesnou představu, jak má event vypadat. V podstatě jen hledá vhodné místo, kde akci uspořádat. U přímých klientů naopak zpravidla celý event stavíte úplně od začátku a vytváříte představu, jak by vlastně mohl vypadat. Samozřejmě i koncový klient už může mít nějaké akce za sebou a vědět, co chce. My máme v nabídce komplexní balíček služeb, ale zároveň musíme být připravení i na to, že si zákazník chce nějakou část pokrýt sám.
Jak dlouho se taková akce připravuje?
Záleží na velikosti, ale je to několik týdnů. Čím je skupina větší, tím je to složitější, protože musíte řešit třeba problémy typu, že tisíc lidí nemůžete poslat dvěma výtahy.
Zmínil jste jako výhodu polohu v centru Prahy. Není to nevýhoda v době, kdy tolik lidí rádo jezdí autem?
U zábavních akcí je někdy lepší nechat auto doma. A u větších zahraničních skupin anebo firem, které sídlí mimo Prahu, funguje autobusová doprava. Parkování zajišťujeme v okolí.
Jak moc je tento trh konkurenční?
Za konkurenci považujeme každý prostor, kde se dá uspořádat event. I proto že vždy jde také o rozpočet. Když má firma k dispozici menší množství peněz, je pro ni zajímavý každý, kdo jí dá levnější catering. Naší výhodou je všestrannost, ale konkurence je všude.
V čem firmy šetří nejčastěji?
I to se mění. Jak dnes všichni chtějí, aby se lidé bavili a odnesli si nějaký zážitek, právě na něm se zpravidla nešetří. Obecně se ale snižuje konzumace alkoholu, a nejen kvůli penězům. Dřív mnohdy už v zadání firmy lpěly na tom, aby byly součástí cateringu třeba i neomezené nápojové balíčky. Dnes je tento trend na ústupu. Když se někdo uskromní, tak právě v alkoholu.
Jak to vypadá v praxi?
Přístup je různý. Buď se omezí počet drinků, nebo nabídka pouze na víno a pivo. Zažili jsme už i akce, kde nebyl alkohol vůbec.
Dá se říct, jak velký je trh firemních eventů?
Přesné číslo neznáme, velký ale je. Stačí se jen podívat na počet cateringových společností, které v republice působí, a na počet eventových agentur, jsou jich desítky a desítky. Jejich roční obraty jsou obrovské. Určitě tomu napomáhá i zájem z ciziny, spousta společností sem vozí zahraniční skupiny. Primárně proto, aby poznaly Prahu, ale zároveň vždy v rámci výletu mají i večírek, který je potřeba zajistit. Takže byznysu je tady určitě hodně, konkurence ovšem také.
Je Praha pro turisty stále výjimečná?
Je. Na malém prostoru toho můžou opravdu hodně vidět a je tu i docela levno. Problém je, že když se nevydaří počasí, není tu zas tak moc co podniknout. A to je příležitost pro koncept, který budujeme v Máji, kde se dá strávit celý den.