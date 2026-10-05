Putin povolil italské UniCredit prodej části ruských aktivit, získat je má kupec z Emirátů
- Italská skupina si ponechá v Rusku jen platební divizi.
- Zbytek aktivit bude moci prodat.
- Hodnota transakce ani jméno kupce nejsou známé.
Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret, který italské bankovní skupině UniCredit umožňuje, aby prodala část svých ruských aktivit. Společnost UniCredit v květnu podepsala nezávaznou dohodu o prodeji části ruských aktivit soukromému investorovi se sídlem ve Spojených arabských emirátech.
Italská firma tehdy uvedla, že rozdělí své ruské podnikání na dvě části. Ponechá si platební divizi, zatímco zbývající aktivity získá investor. Hodnotu transakce a jméno kupce banka nezveřejnila.
Dohodnutý prodej vyžadoval prezidentský souhlas v rámci ruských pravidel pro transakce zahrnující aktiva vlastněná investory ze zemí, které Moskva nepovažuje za přátelské, napsala agentura Reuters.
UniCredit omezuje své aktivity v Rusku na základě pokynů Evropské centrální banky a v návaznosti na spor s italskou vládou kvůli obvinění, že zájmy banky v Rusku představují hrozbu pro národní bezpečnost. Na počátku roku 2022 ruská pobočka UniCredit patřila mezi 15 nejvýznamnějších bank v zemi.
Vzhledem k tomu, že ruské banky jsou odříznuty od globálních platebních sítí, má UniCredit důležitou roli při zpracování přeshraničních plateb v Rusku pro západní a nesankcionované korporátní klienty.