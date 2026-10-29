Rychlejší digitalizace a méně zaměstnanců. Komerční bance klesl zisk, provozní výsledky drží
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Komerční bance za devět měsíců roku mírně klesl čistý zisk o 2,8 procenta na 13,2 miliardy korun, provozní zisk i celkové výnosy však zaznamenaly mírný růst.
Tahounem banky bylo oživení úvěrového trhu – objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení vystřelil o více než 54 procent.
Finanční dům pokračuje v zeštíhlování a digitalizaci: meziročně ubylo 16 poboček a téměř devět procent personálu.
Komerční bance (KB) za první tři čtvrtletí letošního roku klesl čistý zisk o 2,8 procenta na zhruba 13,2 miliardy korun. Provozní zisk naopak stoupl o 5,2 procenta na 15,5 miliardy korun. Celkové výnosy vzrostly o 1,8 procenta na téměř 28 miliard korun. Výsledky dnes banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, zveřejnila na svém webu. Komerční banka patří mezi největší finanční ústavy v Česku. Skupina KB měla ke konci třetího čtvrtletí přes 2,33 milionu zákazníků, meziročně o 81 tisíc více.
Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB v prvních devíti měsících roku meziročně stoupl o 11,1 procenta na 964,6 miliardy korun. Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení ve srovnání s loňskými třemi čtvrtletími vzrostl o 54,4 procenta na 82,9 miliardy. Objem spotřebitelských úvěrů se zvýšil o 7,8 procenta na 42,9 miliardy. Celkový objem půjček poskytnutých podnikům a ostatních úvěrů stoupl o 14,8 procenta na 493,5 miliardy korun.
Celkový objem vkladů se zvýšil o 6,7 procenta na 1,13 bilionu. Vklady od individuálních klientů činily 382,5 miliardy, což bylo oproti loňsku o 11,5 procenta více. Vklady korporátních a podnikatelských klientů se meziročně zvýšily o 5,3 procenta na 696,1 miliardy korun.
Objemy investic klientů skupiny v podílových fondech poklesly o 2,8 procenta na 163,7 miliardy korun. Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti vzrostla o 4,4 procenta na 79 miliard a technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 7,3 procenta na 50,9 miliardy.
Růst úvěrového trhu
„Obzvláště mě těší výrazný růst úvěrování a pokračující rozšiřování naší klientské základny. Nadále rovněž těžíme z vynikající kvality aktiv a nízkých nákladů na riziko. Tržní prostředí, charakterizované nižšími maržemi u klíčových produktů, nám však dosud neumožnilo promítnout tento pozitivní obchodní vývoj do odpovídajícího růstu výnosů,“ sdělil předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.
Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o dvě procenta na 19,7 miliardy díky nárůstu objemu vkladů a poskytnutých úvěrů, přestože konkurence na trhu podle KB stlačovala marže z úvěrů a vkladů. Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil o 3,2 procenta na 5,3 miliardy. Čistý zisk z finančních operací poklesl o 2,5 procenta na 2,9 miliardy. Výnosy z dividend a ostatní výnosy stouply o 12,3 procenta na 109 milionů korun.
Provozní náklady KB se snížily o 2,1 procenta na 12,5 miliardy korun. Personální náklady poklesly o 4,4 procenta na zhruba šest miliard. Průměrný počet zaměstnanců klesl o 8,8 procenta na 6440, podle banky vlivem digitalizace a optimalizace provozních procesů a distribuční sítě.
Počet poboček KB v Česku se v prvních třech kvartálech tohoto roku meziročně snížil o 16 na 171. Klesl také počet bankomatů v síti KB, a to o 14 na 745. Počet uživatelů digitálního bankovnictví v aplikaci KB+ se zvýšil o 329 tisíc na 1,79 milionu.