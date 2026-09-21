Zisk Tatra Defence Vehicle vzrostl na více než trojnásobek, tržby se přiblížily pěti miliardám
- Společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny Czechoslovak Group loni zvýšila tržby o téměř 63 procent na 4,93 miliardy korun a její čistý zisk vzrostl více než trojnásobně na 723,3 milionu korun.
- Drtivá většina tržeb kopřivnické zbrojovky pocházela z tuzemského trhu, ačkoli podíl zahraničních zakázek mírně vzrostl.
- Firma plánuje v následujících třech letech investovat zhruba 1,2 miliardy korun do rozšíření výrobních kapacit a výrazně navýšit počet zaměstnanců.
Společnosti Tatra Defence Vehicle (TDV), která se v Kopřivnici na Novojičínsku specializuje na vývoj, výrobu, opravy a servis vojenských vozidel, vzrostly loni tržby meziročně o 1,9 miliardy, tedy skoro o 63 procent, na 4,93 miliardy korun. Čistý zisk firmě stoupl více než trojnásobně, z 230,5 milionu korun na 723,3 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin.
Skoro všechny tržby TDV loni pocházely z České republiky. Na zahraničí připadalo 5,7 procenta tržeb, o rok dříve to bylo 1,5 procenta.
Mezi stěžejní projekty TDV patří výroba a vývoj kolových obrněných vozidel, jako jsou například Pandur, Titus nebo Tadeas. Firma se podílí i na výrobě platforem pro přední světové výrobce tanků a pásových bojových vozidel a vyvíjí a vyrábí pancéřované kabiny a nástavby pro podvozky Tatra.
Podnik, který patří do holdingu Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, tento měsíc uvedl, že chce ve svém kopřivnickém areálu během tří let investovat přibližně 49,7 milionu eur (zhruba 1,2 miliardy korun). Plánuje investice do rozvoje výrobních kapacit pro pozemní vojenskou techniku a zázemí a chce nabrat stovky lidí. V loňském roce měla TDV průměrně 295 zaměstnanců, v roce 2024 jich bylo 198.
"Společnost má vlastní oddělení konstrukce a technologie a pracovníci se podílejí na návrhu nových konstrukcí a technologických řešení. V roce 2025 společnost v oblasti vývoje pracovala zejména na vývoji vozidel na různých platformách, vývoji kabin a komponentech," uvedl ve výroční zprávě člen představenstva Tomáš Jurenka.