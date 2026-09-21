Zpřesněné emisní povolenky srazily plánovaný deficit o tři miliardy na konečných 386 miliard
- Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun, což představuje druhý nejvyšší deficit v historii Česka.
- Celkové příjmy rozpočtu mají dosáhnout 2,199 bilionu korun a výdaje 2,585 bilionu korun, přičemž zvýšené výdaje směřují zejména do školství, zdravotnictví a investic.
- Součástí schválených priorit je také růst platů ve veřejné sféře a pokračující úhrada poplatků za obnovitelné zdroje energie státem, pričemž detailní dokumentaci vláda předloží Sněmovně do konce září.
Stát bude příští rok hospodařit s deficitem 386 miliard korun, rozhodla vláda. Novinářům to po jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil o tři miliardy korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Letos by měl rozpočtový schodek činit 310 miliard korun.
Příjmy rozpočtu by měly být 2,199 bilionu korun, proti srpnovému návrhu se zvýšily o devět miliard korun. Podle Schillerové je to dáno zpřesněným odhadem výnosu z prodeje emisních povolenek. Výdaje by příští rok měly být 2,585 bilionu korun, proti srpnovému návrhu vzrostly o šest miliard korun. Zvýšily se zejména výdaje ve školství.
Podle Schillerové vláda potvrdila hlavní priority rozpočtu, které obsahoval už původní návrh ministerstva financí. Rozpočet je podle ní zaměřený na investice či na rozvoj zdravotnictví. Zdůraznila, že i v příštím roce bude stát místo spotřebitelů platit poplatek za obnovitelné zdroje energie. Počítá také s růstem platů ve veřejné sféře o pět až devět procent.
Detailní podobu rozpočtu zatím vláda nepředstavila, ministerstvo financí ji podle Schillerové zpracovává. Podrobnou dokumentaci zveřejní do konce září, do kdy musí vláda rozpočet předložit Sněmovně.
Návrh rozpočtu projedná Sněmovna. V prvním čtení poslanci rozhodnou o příjmech, výdajích a saldu, poté mohou už jen přesouvat výdaje mezi kapitolami. Senát se rozpočtem nezabývá.