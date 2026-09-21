PPF a spol. mají InPost na dosah. Akcionáři kývli na deal za 190 miliard
- Konsorcium kolem FedExu, Adventu a PPF uspělo s nabídkou na převzetí InPostu a získalo dostatečnou podporu akcionářů.
- PPF svůj dosavadní velký podíl prodá, část peněz ale vrátí zpět a v InPostu zůstane jako menšinový vlastník.
- InPost má po dokončení transakce odejít z burzy a dál fungovat pod stejným vedením i značkou.
Česká skupina PPF se přiblížila završení jedné ze svých nejvýraznějších evropských investic posledních let. Do nabídky konsorcia, jehož je součástí spolu s americkým FedExem, fondem Advent a společností A&R Investments zakladatele polské zásilkové firmy InPost Rafała Brzosky, přihlásili akcionáři 89,81 procenta akcií této firmy. Konsorcium tak překročilo minimální hranici 80 procent stanovenou pro úspěch nabídky.
Na převzetí provozovatele jedné z největších evropských sítí výdejních boxů se investoři dohodli letos v únoru. Za každou akcii nabídli 15,60 eura v hotovosti, což celý InPost ocenilo přibližně na 7,8 miliardy eur, tedy asi 190 miliard korun.
PPF překlopí svůj podíl
Významnou roli v obchodu hraje PPF, která se s podílem 28,75 procenta stala největším akcionářem InPostu. Česká skupina nyní do nabídky vloží celý svůj současný podíl. Z firmy ale neodchází: část výnosu z prodeje následně reinvestuje a získá desetiprocentní nepřímý podíl v konsorciu, které bude InPost po dokončení transakce ovládat.
PPF tak mění téměř třicetiprocentní podíl ve veřejně obchodované firmě za menší podíl v nové vlastnické struktuře, v níž bude pouze čtveřice investorů.
Do InPostu PPF výrazně vstoupila v květnu 2023, kdy se dohodla s Adventem na koupi patnáctiprocentního podílu za deset eur na akcii. Za tento balík zaplatila zhruba 750 milionů eur. Spolu s akciemi, které už předtím nakoupila na trhu, tehdy její podíl dosáhl 16,75 procenta. Později jej postupně zvýšila až na současných 28,75 procenta. Při ceně 15,60 eura za akcii odpovídá hodnota současného podílu PPF zhruba 2,2 miliardy eur. Část této částky ale skupina vloží zpět do konsorcia.
„Jsme přesvědčeni o atraktivnosti nabídky na odkup akcií firmy, a proto na její podporu prodáváme většinu našeho podílu. Jsme rádi, že budeme moci nadále společnost podporovat jako minoritní investor,“ uvedl při únorovém oznámení transakce šéf PPF Didier Stoessel. Po vypořádání obchodu mají Advent a FedEx držet každý 37 procent konsorcia. A&R Investments Rafała Brzosky získá 16 procent a PPF deset procent.
Do InPostu se zároveň ve velkém vrací Advent. Fond vstoupil do firmy už v roce 2017, kdy byl podnik finančně ve velmi obtížné situaci. InPost se poté soustředil na výdejní boxy a opustil ztrátový listovní byznys. Na burzu se vrátil v roce 2021.
InPost má zmizet z burzy
InPost dnes provozuje přes 61 tisíc automatických výdejních boxů a více než 33 tisíc dalších odběrných míst v devíti evropských zemích. Vedle Polska působí v Británii, Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Nizozemsku a Lucembursku. Česko mezi nimi není.
Důležitým novým partnerem je FedEx. Americký logistický gigant s ročními tržbami kolem 90 miliard dolarů chce po dokončení transakce propojit svou globální síť tří milionů firemních zákazníků a 225 milionů příjemců s výdejní infrastrukturou InPostu. Obě společnosti se ale nemají provozně sloučit a nadále mají fungovat jako samostatné firmy.
Přihlášení 89,81 procenta akcií ještě neznamená, že je převzetí definitivně vypořádáno. Akcionáři zůstávají majiteli přihlášených akcií až do vypořádání nabídky. Konsorcium navíc zůstalo pod hranicí 95 procent, při jejímž dosažení by mohlo zahájit standardní proces vytěsnění zbývajících akcionářů.
Po dokončení transakce mají být akcie InPostu staženy z burzy Euronext Amsterdam. Firma má dál vystupovat pod stejným názvem, zachovat své vedení i centrálu v Polsku a pokračovat v expanzi na západoevropských trzích.