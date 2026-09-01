Pátý nejhorší srpnový výsledek v historii. Schodek rozpočtu se prohloubil na 186 miliard
- Schodek státního rozpočtu se v srpnu prohloubil na 186,1 miliardy korun, což představuje pátý nejhorší osmiměsíční výsledek v historii samostatného Česka.
Výdaje státu vzrostly o 5,3 procenta na 1,584 bilionu korun, přičemž nejvíce se na nich podílely sociální dávky v čele s penzemi a skokový nárůst podpory v nezaměstnanosti.
Příjmy sice díky vyššímu inkasu DPH a daně z příjmů fyzických osob stouply na 1,398 bilionu korun, vybralo se však méně na dani z minerálních olejů kvůli dočasnému snížení daně na naftu.
Schodek státního rozpočtu na konci srpna činil 186,1 miliardy korun a prohloubil se z červencových 176,6 miliardy Kč. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Srpnový deficit byl pátý největší od vzniku Česka. Loni skončilo hospodaření státu po osmi měsících schodkem 165,4 miliardy korun.
Rozpočtové příjmy se ve srovnání s loňským rokem zvýšily o 4,4 procenta na 1,398 bilionu korun. Rostl výběr daní i pojistného, zvýšily se i příjmy z Evropské unie. Výdaje meziročně vzrostly o 5,3 procenta na 1,584 bilionu korun.
Z hlavních daňových titulů rostlo nejrychleji inkaso daně z příjmů fyzických osob. Meziročně se zvýšilo o 7,8 procenta na 130,7 miliardy korun. K nárůstu přispělo zejména zvýšení mezd a platů. To se projevuje také ve vyšších odvodech povinného pojistného, které dosáhly 568,8 miliardy korun, což bylo o 6,4 procenta více než před rokem.
Daň z přidané hodnoty (DPH) přinesla do rozpočtu 276,1 miliardy korun, o 4,1 procenta víc než před rokem. Za nárůstem stojí vyšší spotřební výdaje domácností. Inkaso daně z příjmu právnických osob vzrostlo o 2,7 procenta na 124,7 miliardy korun.
Na spotřebních daních stát vybral 111,1 miliardy korun, proti loňsku se inkaso zvýšilo o 0,8 procenta. K nárůstu přispěl zejména vyšší výběr spotřební daně z tabákových výrobků a spotřební daně z lihu, jejichž sazby se letos zvýšily. Proti loňsku se naopak snížil výběr spotřební daně z minerálních olejů, a to o 0,9 procenta na 53,4 miliardy korun. Důvodem je dočasné snížení daně na naftu, ke kterému vláda přistoupila od dubna do července ve snaze omezit cenové dopady konfliktu na Blízkém východě.
Hlavní výdajová složka: sociální dávky
Hlavní výdajovou položkou tradičně byly sociální dávky. Šlo na ně 639,1 miliardy korun, meziročně o 3,9 procenta víc. Z této částky tvořily 493,2 miliardy korun výplaty důchodů, jejichž objem proti loňsku vzrostl o 3,4 procenta. Z dalších dávek nejrychleji rostla podpora v nezaměstnanosti, na kterou stát vynaložil 14,5 miliardy korun, o 46,5 procenta víc než před rokem. Nárůst podle ministerstva souvisí se změnou pravidel pro výši podpory v prvních měsících nezaměstnanosti.
Kapitálové výdaje meziročně vzrostly o 17,8 procenta na 150,8 miliardy korun. Z toho 57,6 miliardy korun byly transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI), které se proti loňsku zvýšily o 2,3 procenta. Ministerstvo financí upozornilo, že kapitálové výdaje zatím dosáhly 57,8 procenta celoročního plánu, podle něj to souvisí s tím, že investiční aktivita je obvykle silnější v závěru roku.
Schválený rozpočet na letošní rok počítá s příjmy 2,118 bilionu a výdaji 2,428 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 310 miliard korun. Loni stát hospodařil se schodkem 290,7 miliardy, byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka.