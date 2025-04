„Amazon bude po celém světě používat naše interkomy, instalujeme jich tisíce,“ řekl e15 výkonný ředitel 2N Michal Kratochvíl bez upřesnění finanční výše obchodu. „Jde o všechna datacentra, které Amazon má. Jedná se o místa, kam je nutné instalovat interkom a udělit přístup,“ doplnil.

Pro českou firmu jde o jeden z největších projektů v historii. Podobně velkých zakázek ale registruje více. Tisíce interkomů dodala například pro New York Board of Education v rámci zabezpečení všech škol v americkém státě New York. Češi dále dodávají třeba pro všechny prodejny a kanceláře Lidlu v Polsku a podobně.

Firma chystá rozšíření výroby

2N vyvíjí a vyrábí interkomy, přístupové systémy či komunikační technologie do výtahů v centrále v pražských Modřanech a produkce je rozdělena do tří partnerských továren v Česku. Firma se v rámci diverzifikace poprvé chystá vyrábět také mimo domovinu, vybírá z finálních lokalit ve východní Evropě.

2N se i díky velkým projektům daří neustále zlepšovat finanční ukazatele. Společnost podle účetní závěrky v roce 2023 udělala tržby 2,16 miliardy korun oproti předchozím 1,86 miliardy korun. Zisk po zdanění skočil z 200 na 327 milionů. Kratochvíl e15 řekl, že v roce 2024 se tržby dostaly na 2,3 miliardy a že v plánu na letošní rok je růst kolem 15 procent a do dalších let 18 procent.

2N lze označit za vynálezce IP interkomů, což znamená, že tyto komunikační přístroje instalované u vchodů a podobně už nekomunikují po starých analogových kabelech, ale využívají moderní datové sítě, podobně jako počítače. To umožňuje nasadit nové funkce jako odemykání dveří mobilem. Na trhu je stále velký prostor, na nejvyspělejších trzích mají IP interkomy podíl asi 50 procent.

Na některých bohatých trzích je prostor ještě větší. Například v Japonsku mají moderní nové interkomy podíl pouze kolem 25 procent. E15 s Kratochvílem mluvila právě v Ósace, kde je 2N jedním z partnerů českého pavilonu na startující světové výstavě EXPO 2025. Česká firma toho chce využít pro expanzi na složitý a konzervativní japonský trh.

Pomoci má švédský mateřský podnik Axis Communications, který 2N koupil v roce 2017 za 1,4 miliardy korun. Axis, který vyrábí chytré bezpečnostní kamery, už má v Japonsku pobočky, distributory, partnery a integrátory a začlení 2N do portfolia. Axis zároveň spadá pod velkou japonskou skupinu Canon.

„Spolupráce v rámci skupiny probíhá, ale jinak každý operujeme hodně nezávisle. Axis nám například pomohl v zakázce pro Amazon, kterému dodává své bezpečnostní kamery,“ popsal Kratochvíl. Axis si také vyvíjí vlastní pokročilé čipy využitelné i v českých interkomech a systémech.

„Důležité je i to, že Canon je jedním z největších držitelů technologických patentů na světě. V době před akvizicí po nás začali jít patentoví trollové, kteří po nás chtěli poplatky. Tehdy jsme ale neměli znalosti a zdroje, abychom poznali, zda jsou jejich nároky oprávněné. Stalo se nám, že jsme jim zaplatili a později zjistili, že jsme žádné patenty neporušili,“ nastínil Kratochvíl další výhody spolupráce ve skupině.

2N a Axis jsou jedněmi z evropských technologických firem, které na starém kontinentu vyvíjí i vyrábí. Podle šéfa 2N není pravda, že by z Evropy nešlo podnikat a inovovat, jak lze v poslední době často slýchat. „Regulace je pro nás v rámci únosnosti. Firmy, které chtějí inovovat a dělat něco nového, mohou. Ano, je zde třeba rychlá Čína, ale u hodnocení jejich úspěchů se odhlíží od řady stinných stránek, jako jsou krádeže technologií, podpora státu, chybějící ochrana zaměstnanců,“ doplnil Kratochvíl.