Majitel Lidlu vyráží proti Googlu i Amazonu. Chce vrátit Evropě nezávislost
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- Firma majitele největší evropské sítě obchodů chce vybudovat infrastrukturu pro rozvoj umělé inteligence.
- Investovat plánuje v přepočtu přes 400 miliard korun.
- Z Německa chce udělat centrum AI pro Evropu, které bude konkurovat globálním obrům.
Nejbohatší Němec Dieter Schwarz vybudoval úspěšnou obchodní skupinu Schwarz Group, kam patří mimo jiné i obchody Lidl a Kaufland. Nedávno mu bylo 86 let, ale v byznysu má stále velké plány. Nově ohlásil cíl konkurovat globálním technologickým gigantům, jako jsou Google, Amazon či Microsoft.
Do své cloudové společnosti Schwarz Digits proto chce investovat až 16,6 miliardy eur, v přepočtu přes 400 miliard korun. Peníze mají jít na infrastrukturu pro rozvoj umělé inteligence. V plánu jsou dvě obrovská datová centra.
Větší část investice připadne na projekt v braniborském Lübbenau, asi 80 kilometrů jižně od Berlína. Má jít o jedno z největších datových center pro AI v Evropě. První servery se rozjedou do konce roku 2027, sloužit mají zejména k trénování AI modelů, napsal server Živě.cz. Další vznikne poblíž Rostocku na severu Německa.
Schwarzova firma sní o digitální nezávislosti a Německu jako centru inovací. „Když nejste u stolu, skončíte na jídelním lístku,“ řekl serveru Deutsche Welle Bernd Wagner, vedoucí prodeje a cloudového byznysu ve Schwarz Digits. Cílem podle něj je, aby Německo a Evropa znovu získaly své místo a nebyly závislé na technologiích ze Spojených států nebo Číny.
Návrat technologické nezávislosti
Schwarz Digits se v posledních letech věnovala především správě IT infrastruktury svých přibližně 14 500 supermarketů. Nyní už nabízí cloudová a bezpečnostní řešení i firmám a vládním agenturám. A úspěšně – mezi její klienty patří nizozemská vláda, německá ministerstva nebo tamní fotbalový svaz.
Firma letos v létě otevřela moderní sídlo pro 3500 zaměstnanců, které připomíná centra amerických technologických společností. Kanceláře se však nenacházejí v Kalifornii, ale v Bad Friedrichshallu – malém městečku v jižním Německu. Nedaleko od Heilbronnu, rodného města zakladatele Dietera Schwarze.
„Tento region se brzy stane největším centrem umělé inteligence v Německu a v Evropě,“ předpovídá Wagner. Podle něj je naléhavě potřeba získat zpět technologickou nezávislost. Sen konkurovat globálním lídrům, jako jsou Google, Amazon či Microsoft, je ale zatím vzdálený. Například Amazon loni vygeneroval jen na cloudových službách tržby 135 miliard dolarů, celý Schwarz Digits 2,5 miliardy dolarů.
Zakladatel Schwarz ale už nejednou prokázal vytrvalost i dobrý instinkt. Vybudoval největší maloobchodní skupinu v Evropě, která zaměstnává 600 tisíc lidí a loni dosáhla tržeb 162 miliard eur – více než Mercedes, Bayer nebo SAP. V Německu vydělává více už jen automobilový koncern Volkswagen.