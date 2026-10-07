Inspirativní leadership podle čtyř úspěšných žen: autenticita, naslouchání i schopnost říct ne
- Čtyři výrazné ženy debatovaly o tom, co pro ně znamená dobrý leadership.
- Za důležité považují autenticitu, důvěryhodnost i schopnost naslouchat.
- Mluvily také o inspiraci, krizové komunikaci a o hledání rovnováhy mezi prací a osobním životem.
K jednomu stolu na konferenci Femme15 usedly čtyři úspěšné ženy z různých oborů – Karina Kubelková, členka bankovní rady ČNB, Barbara Pořízková, místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu, Tereza Dušková, marketingová ředitelka Dr. Max, a Jitka Němečková, Corporate Affairs Director Lidl Česká republika.
Manažerky vystoupily v panelu s názvem Inspirativní leadership, který moderoval šéfredaktor e15 Nikita Poljakov, a dámy v něm hovořily nejen o tom, co je samotné inspiruje, ale i jak přistupují k vedení svého týmu.
„Mojí největší inspirací je americká lyžařka Lindsey Vonn, protože neustále překonává své limity a neustále na sobě pracuje,“ uvedla Tereza Dušková. Karina Kubelková konkrétní jméno neuvedla. Inspirují ji lidé z různých oborů. „Celý život ale hledám odpověď na to, jak se chová a jedná profesionál. Se zkušenostmi se u mě tato definice mění,“ přiznává.
Jitku Němečkovou nejvíc inspiruje Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje, který v jejích očích dokázal skvěle vést mladé talenty. Místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková na konferenci uvedla: „Nemám konkrétní osobu. Vždy mě inspirovali stateční a chytří lidé, kteří se nebáli jít proti proudu.“
Lídr musí umět naslouchat i přiznat chybu
Během konference padly otázky i na autentický leadership. „Jsem stejná v práci jako doma. Samozřejmě existují nějaké hranice, které nemůžete překročit. Když chcete jít příkladem, měl byste jít příkladem, musíte umět naslouchat a být důvěryhodný,“ míní Barbara Pořízková. Podle Kariny Kubelkové jiný než autentický leadership fungovat ani nemůže. „Se vším, co řekly dámy přede mnou, souhlasím. Autentický leadership je i o tom, že otevřeme své emoce a dokážeme se týmu omluvit,“ řekla na konferenci Femme15 Tereza Dušková.
Nejoblíbenější částí práce Jitky Němečkové je krizová komunikace. „Zbystříte smysly a jste nuceni se věnovat jen jedné konkrétní věci, kterou je nutné vyřešit,“ vysvětluje.
Důležité je umět některé věci odmítnout
Velkým tématem je i work-life balance, který se snaží udržet i tyto vrcholové manažerky. „Zajišťuje mi ho zejména můj malý syn a rodina, o kterou se musí člověk postarat,“ přiznává Dušková s tím, že je to o neustálém hledání balancu. Podle Kariny Kubelkové je klíčem neustále si opakovat životní priority. Jitka Němečková k tomuto tématu dodává: „Snažím se brát práci jako dovolenou – dobře se ráno nasnídat, jít na skvělé porady, pomoct zákazníkům, zachránit šéfa a pak jít z dovolené domů a dát si dobrou večeři.“
Barbara Pořízková má jiný klíč: „Jsem hrdá babička, ale neřekla bych, že vás musí nabíjet rodina nebo přátelé. Aby to bylo udržitelné a byli jste šťastní, není možné mít smysl jen v jednom. Je důležité naučit se některé věci odmítat.“
Jak konkrétně přistupují k vedení lidí a jsou podle nich lepší na manažerských pozicích muži, nebo ženy? Celý panel Inspirativní leadership z konference Femme15, která proběhla v září v prostoru PernerKarlín, si můžete pustit ve videu v těle článku.