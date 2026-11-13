Komárkovy miliardy v sázce. Burzovní výprask Allwynu může mít nečekané rozuzlení
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Akcie loterijního impéria Karla Komárka letos ztratily téměř polovinu hodnoty.
Komárkovo odhadované jmění se jen od vyhlášení miliardářského žebříčku e15 ztenčilo až o vyšší desítky miliard korun.
Už příští týden může přijít zásadní obrat, který může akcie Allwynu vystřelit vzhůru.
Píše se duben roku 2025 a byznys řeckého sázkového kolosu Opap s dirigentem v osobě Karla Komárka jede na plné obrátky. Je to ostatně zjevné z vývoje ceny akcie, která tehdy meziročně vydělává skoro třicet procent. Až budoucnost ukáže, zda alespoň z pohledu burziánů nešlo o zlatou éru loterijního byznysu impéria KKCG.
Věci totiž nabraly nepříznivý směr a právě příští dny rozhodnou o tom, zda se může stát z burzovně zesláblého gigantu jménem Allwyn znovu investiční hit. A pro Karla Komárka pak případně výtah do ještě vyšších pater českých miliardářů.
Velké škrtání miliard
Celkem se akcie sázkového byznysu KKCG jen od počátku roku propadly téměř o polovinu. Když na počátku letošního září e15 vyhlásila svůj tradiční žebříček miliardářů, Karel Komárek se v něm stal čtyřkou se jměním v objemu čtvrt bilionu korun. Pokud by se počítal žebříček nyní, ubylo by Komárkoví zhruba 45 miliard. Ještě na počátku září stála totiž hlavní byznysová noha jeho impéria, sázkový superbrand Allwyn, na burze zhruba 253 miliard korun. Aktuálně je hodnota podniku, v němž Komárek drží necelých osmdesát procent, takřka o čtvrtinu nižší. Allwyn je tak nejlevnější za posledních šest let. Za důvody propadu je třeba se vydat až téměř do pralesa.
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