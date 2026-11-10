Skupina Allwyn investuje miliardy do technologií pro sázení. Získá i plnou kontrolu nad výrobcem her
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- Mezinárodní skupina Allwyn AG uzavřela dvě dohody v hodnotě přesahující 150 milionů eur, tedy cca 3,7 miliardy korun.
- Peníze zamíří do vývoje vlastní technologie pro sportovní sázení a odkupu zbývajícího podílu ve výrobci online her.
- Budování vlastní sázkové platformy skupině zároveň zvýší každoroční náklady o desítky milionů eur.
Mezinárodní skupina Allwyn se chce při provozování sportovního sázení více spoléhat na vlastní technologie. Se společností Kambi Group uzavřela dohodu, podle níž získá přístup ke zdrojovému kódu její sázkové platformy a na jeho základě vyvine vlastní systém pro internetové i kamenné sázkové provozovny. Za licence a související služby zaplatí během tří let do roku 2029 celkem 50 milionů eur, tedy přibližně 1,2 miliardy korun. Přibližně polovina této částky připadne na rok 2027.
Technologii Kambi využívají sázkové společnosti po celém světě. Allwyn získá trvalou globální licenci ke zdrojovému kódu, kterou Kambi dosud žádnému partnerovi neposkytla. Součástí dohody je také převod specializovaného týmu pracovníků Kambi do Allwynu.
Vlastní technologie však budou znamenat také vyšší výdaje. Allwyn od roku 2027 očekává nárůst každoročních nákladů řádově o nižší desítky milionů eur. Skupina předpokládá, že se jí investice postupně vrátí prostřednictvím úspor a vyšších výnosů. Její současné hrubé herní výnosy ze sportovního sázení přesahují 800 milionů eur.
Odkup dodavatele online her
Vedle dohody s Kambi plánuje Allwyn odkoupit zbývajících 30 procent společnosti Instant Win Gaming (IWG), která vyvíjí digitální hry. Za podíl zaplatí přibližně 120 milionů dolarů, v přepočtu 107 milionů eur. Konečná cena se ještě může změnit podle úprav při dokončení transakce. Obchod navazuje na uplatnění prodejní opce menšinovými akcionáři a dokončen by měl být v prvním čtvrtletí roku 2027.
IWG dodává hry loterijním společnostem ve Spojených státech, Evropě i na dalších trzích. Každoročně vyvíjí více než 250 nových titulů a v loňském roce zvýšila upravený provozní zisk EBITDA meziročně o 30 procent. Po dokončení odkupu získá Allwyn nad společností plnou vlastnickou kontrolu, její zakladatelé však nadále zůstanou ve výkonných funkcích.