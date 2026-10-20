Konec Orbánovy korupce otevírá dveře IT dodavatelům, jásá šéf polského jednorožce zakotveného v Česku
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- Polské Asseco jásá nad pádem Orbánova systému a čeká zlatou dekádu na maďarském trhu.
- Za zakázkami v řádu stovek miliard forintů stály firmy blízké Fideszu a běžní dodavatelé neměli šanci.
- Polský IT obr vidí Evropu v těžké pozici a čínské modely umělé inteligence vítá.
V Česku příští rok zahájí provoz nová pojišťovna CIG. Jak e15 informovala, stojí za ní kapitál z Maďarska s tím, že systém na pozadí vyvíjí společnost Asseco Central Europe zakotvená i v Česku, která spadá do skupiny polského IT obra Asseco. Pro podnik, jehož tržní hodnota na varšavské burze činí asi 110 miliard korun, je obchod s CIG symbolický.
Po konci vlády Viktora Orbána se v Maďarsku „usekávají chapadla“ klientelistických vazeb napojených i na rozdělování IT zakázek. Adam Góral, zakladatel Asseca a jeden z nejbohatších Poláků, je z této změny viditelně nadšený. „Věříme, že na maďarském trhu konečně budou nastaveny férové podmínky,“ sdělil Góral na setkání v Budapešti.
První výsledky auditu
Když Orbánova strana Fidesz letos v dubnu prohrála volby, nový premiér Péter Magyar nařídil velký audit IT zakázek. Policie následně převzala případy řady předražených veřejných IT projektů. Audity potvrdily absenci veřejné soutěže, neoprávněně vysoké ceny a další pochybení poukazující na korupci a klientelismus.
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