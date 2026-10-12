Do Česka míří nová pojišťovna. Převezme činnost ztrátové Youplus a fungovat bude z mobilní aplikace
- Na český trh míří CIG Životní pojišťovna, která chce začít začátkem roku 2027 a bude sázet na digitální služby.
- Maďarská CIG koupila portfolio a tým krachující pojišťovny Youplus, jejíž kumulovaná ztráta v Česku přesáhla miliardu korun.
- Zpočátku chce získat kolem dvou procent trhu a vsadit na mobilní aplikaci, kterou pro ni vyvíjí IT skupina Asseco.
Na český trh se podle informací e15 chystá nová pojišťovna, která se chce z velké části zaměřit na životní pojištění. Zpočátku hodlá získat spíše menší podíl a klienty bude oslovovat možností většinu záležitostí rychle vyřídit skrze aplikaci v chytrých telefonech.
Nový hráč na trhu se bude jmenovat CIG Životní pojišťovna (Life Insurance), aktivity chce zahájit začátkem roku 2027. Majitelem české entity bude maďarská pojišťovna CIG, která plánuje expanzi na další trhy.
Maďaři nebudou v Česku úplně stavět na zelené louce. CIG totiž koupila portfolio a tým pojišťovny Youplus. Ta v Česku začala operovat v roce 2019, loni v říjnu ovšem přestala prodávat nové pojistky. Neměla dostatek kapitálu pro pokrytí rizik. Kumulovaná ztráta Youplus v Česku přesáhla miliardu korun.
Čeká se na úřady, vyvíjí se appka
CIG získala Youplus v Česku a na Slovensku letos v létě od majitelů z Lichtenštejnska. Cena transakce není veřejná. Maďaři nyní řeší veškeré regulatorní záležitosti. Do Česka chtějí vstoupit s novým produktem.
„Na začátku bychom se chtěli dostat na tržní podíl kolem dvou procent,“ řekl e15 Antal Kóka, ředitel CIG Pannónia Biztosító. „Startovat budeme s asi 50 až 60 lidmi a budeme mít dvě kamenné pobočky,“ doplnil maďarský manažer.
Takto skromné počty mají zatím stačit i díky tomu, že se CIG hodlá zaměřit hlavně na digitální oblast a co půjde, tak poskytovat skrze mobilní aplikaci. Například účet by podle Antala mělo jít založit online během pár minut.
CIG se pro tyto účely spojila se společností Asseco. Jde o evropského IT obra se základnou v Polsku, který má skrze Asseco Central Europe a Asseco Solutions miliardové aktivity i na českém trhu. Asseco pro CIG zajišťuje velkou část vývoje digitální platformy.
„Dodáváme celý takzvaný core systém na pozadí, aby pojišťovna dokázala fungovat,“ uvedl pro e15 Vladimír Dzurilla, ředitel Asseco Central Europe pro Česko, který za první vlády Andreje Babiše působil jako vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci a jako ředitel dvou státních IT podniků NAKIT a SPCSS.
Systém CIG kromě jiného využije Asseco Cloud umístěný v Evropě, takže budou data pod ochranou zdejších zákonů. Zákazníci z finančního sektoru, pojišťovnictví a dalších silně regulovaných oborů lokální ukládání dat a provoz aplikací volí stále častěji.