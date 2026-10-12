Čistá mzda v roce 2027: Které položky vám sníží daň a jak je to s návratem slevy pro studenty
- Základní podmínkou pro uplatnění daňových slev, mezi které se v roce 2027 vrací i sleva na studenta, je podepsané prohlášení k dani u jednoho zaměstnavatele.
- Tyto slevy snižují výhradně daň z příjmu a lze je využít nejen při plném úvazku, ale také při práci na zkrácený úvazek či dohodu.
- Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na vyživované děti zaplatí na daních výrazně méně, nebo díky němu dokonce získají od státu finanční bonus.
Daňové slevy snižují výhradně daň z příjmu, na výpočet sociálního a zdravotního pojištění tedy nemají žádný vliv. Základní podmínkou pro jejich uplatnění při výpočtu měsíční čisté mzdy či odměny je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele.
Základní sleva na poplatníka bude i v příštím roce činit 2 570 korun měsíčně. Pokud pracujete pro dva a více zaměstnavatelů současně, můžete mít prohlášení k dani podepsané pouze u jednoho z nich – zpravidla u toho, kde máte vyšší příjem. Zaměstnanci, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na děti, pak odvádějí na dani z příjmu podstatně méně, případně od státu dokonce čerpají daňový bonus.
Slevy lze uplatnit nejen při práci na plný úvazek, ale také při zkráceném úvazku nebo u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP). V každém kalendářním měsíci to však lze učinit pouze u jednoho zaměstnavatele, u něhož máte podepsané prohlášení k dani.
Právě uplatnění odlišných slev je důvodem, proč dva lidé se stejnou hrubou mzdou mohou mít na výplatní pásce rozdílnou čistou částku. Daňové slevy totiž výši čisté mzdy ovlivňují velmi zásadně. Na základní slevu na poplatníka mají nárok všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením, zatímco u ostatních slev musí poplatník splnit konkrétní zákonné podmínky.
Jaké slevy můžete v roce 2027 uplatnit
V následující tabulce jsou uvedeny všechny měsíční daňové slevy, které bude možné uplatnit při výpočtu čisté mzdy v příštím roce. Příznivou novinkou pro rok 2027 je návrat daňové slevy na studenta.
U daňového zvýhodnění na děti je uvedena standardní částka. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se zvýhodnění na dvojnásobek.
Výše slev je stejná bez ohledu na to, zda jde o plný úvazek, zkrácený úvazek či některou z pracovních dohod.
Při výpočtu měsíční daňové zálohy se nejprve spočte daň z hrubé mzdy (nebo odměny) zaokrouhlené na celá sta nahoru. Sazby daně z příjmu činí 15 procent a 23 procent. Vyšší 23procentní sazbě podléhá až ta část hrubého měsíčního příjmu, která přesahuje trojnásobek průměrné mzdy, což pro rok 2027 představuje hranici 154 989 korun.
|Daňová sleva v roce 2027
|Měsíční částka
|Sleva na poplatníka
|2 570 Kč
|Sleva na studenta
|335 Kč
|Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně
|210 Kč
|Sleva na invaliditu třetího stupně
|420 Kč
|Sleva na průkaz ZTP/P
|1 345 Kč
|Daňové zvýhodnění na první dítě
|1 267 Kč
|Daňové zvýhodnění na druhé dítě
|1 860 Kč
|Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě
|2 320 Kč
Rodiče ušetří nejvíce. Kdy dosáhnete na daňový bonus?
Daňové zvýhodnění na vyživované děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. V praxi jde o hlavní důvod, proč má rodič s více dětmi znatelně vyšší čistou mzdu než jeho bezdětný kolega se stejným hrubým příjmem.
Je-li daňové zvýhodnění na děti vyšší než samotná vypočtená daň z příjmu, zaměstnanec nejenže nezaplatí žádnou daň, ale navíc získá daňový bonus. Ten představuje přesně onen rozdíl mezi částkou daňového zvýhodnění a původně vypočtenou daní.
Na daňový bonus však vzniká nárok pouze tehdy, dosahuje-li hrubá měsíční mzda či odměna alespoň poloviny minimální mzdy, což pro rok 2027 odpovídá částce 12 450 korun.
Modelové příklady: Jak slevy reálně mění čistou mzdu
V tabulce níže je znázorněn výpočet daně z příjmu při hrubé mzdě 52 tisíc korun u bezdětného zaměstnance a u zaměstnanců s jedním, dvěma a třemi dětmi.
|Položka
|0 dětí
|1 dítě
|2 děti
|3 děti
|Hrubá mzda
|52 000 Kč
|52 000 Kč
|52 000 Kč
|52 000 Kč
|Daň z příjmu (15 %)
|7 800 Kč
|7 800 Kč
|7 800 Kč
|7 800 Kč
|Sleva na poplatníka
|2 570 Kč
|2 570 Kč
|2 570 Kč
|2 570 Kč
|Daň po slevě na poplatníka
|5 230 Kč
|5 230 Kč
|5 230 Kč
|5 230 Kč
|Daňové zvýhodnění na děti
|0 Kč
|1 267 Kč
|3 127 Kč
|5 447 Kč
|Konečná daň z příjmu
|5 230 Kč
|3 963 Kč
|2 103 Kč
|0 Kč
|Daňový bonus
|0 Kč
|0 Kč
|0 Kč
|217 Kč
Jak nepřijít o slevy při změně práce
Pokud zaměstnanec během roku vystřídá více zaměstnavatelů po sobě, může mít prohlášení k dani podepsané u každého z nich v navazujících obdobích a uplatňovat tak slevy plynule každý měsíc. Pokud navíc nemá jiné zdanitelné příjmy přesahující 20 tisíc korun za rok, může svého posledního zaměstnavatele standardně požádat o provedení ročního zúčtování daně.
Zaměstnanec i OSVČ v jednom: Na co si dát pozor
Běžnou situací je také souběh zaměstnání a podnikání. Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti nijak nebrání tomu, aby zaměstnanec podepsal prohlášení k dani v zaměstnání a uplatňoval daňové slevy přímo v měsíční mzdě. Je však třeba pamatovat na to, že pokud slevy vyčerpá v zaměstnání, projeví se to následně v podávaném daňovém přiznání, kde vznikne vyšší doplatek daně z podnikatelské činnosti.