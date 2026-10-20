V devadesátkách prodával auta za miliardy. Teď někdejšího krále autosalonů dohánějí dluhy
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- Bývalý závodník Antonín Charouz po revoluci vybudoval jedno z největších automobilových impérií v Česku.
Jeho firmy padly už před lety, nyní dluhy dohánějí přímo Charouze.
- Čelí insolvenčnímu návrhu, věřitelé po něm chtějí desítky milionů.
Je sychravý listopad roku 1989 a Československem právě otřásá revoluce. Zatím není jasné, nakolik bude sametová, jisté ale začíná být, že dny komunistického režimu jsou sečteny. Zatímco část země se hrozí nastávajícího období chaosu, ti prozíravější už začínají tvořit první byznys plány rodící se tržní ekonomiky. Jedním z nich je i automobilový závodník Antonín Charouz.
Má vše, co budoucí velký obchodník západního střihu potřebuje na rozjezd: kontakty i kapitál. A startuje zatraceně rychle: jako kdysi v závodním autě. Prvního forda prodává klientovi přesně třináct měsíců od 17. listopadu. Nyní se příběh byznysmena, který by snesl celovečerní film, možná uzavírá.
„Dlužník má věřitele, jejichž pohledávky jsou po splatnosti a jsou exekučně vymáhány, avšak dosud bez výsledku,“ uvedl v říjnu advokát společnosti Bodasy Martin Kain v insolvenčním návrhu, který míří přímo na osobu Antonína Charouze.
Firma si v něm nárokuje částku 7,5 milionu korun, kterou měla Charouzovi před pár lety zaplatit jako zálohu na koupi domu v Benicích na okraji Prahy. Jak uvádí návrh, transakce ale neproběhla, zabránit jí měl fakt, že Charouzem prodávaný dům měl být zastaven ve prospěch jiného z jeho věřitelů. Bývalý byznysmen se brání tím, že se o ni firma přihlásila jednoduše příliš pozdě.
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