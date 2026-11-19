Konkurent ChatGPT předběhl OpenAI. Na burze má hodnotu přes 44 bilionů korun
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Akcie společnosti Anthropic při debutu na burze Nasdaq vzrostly o 34 procent oproti emisní ceně.
Tržní hodnota firmy stojící za chatbotem Claude dosáhla dvou bilionů dolarů.
Anthropic při vstupu na burzu předběhl konkurenční OpenAI a spolu se zakladateli získal rekordních 107,3 miliardy dolarů.
Akcie americké společnosti Anthropic, která patří mezi hlavní hráče v oblasti umělé inteligence (AI), zahájily dnešní obchodování na burze Nasdaq na ceně 111,5 dolaru za kus. To představuje nárůst o zhruba 34 procent oproti emisní ceně stanovené na 83 dolarů za kus. Tržní hodnota podniku se tak vyšplhala na dva biliony dolarů (přes 44 bilionů korun), napsala agentura Reuters.
Vstup společnosti Anthropic na burzu je přelomovým okamžikem jak pro sektor AI, tak pro globální finanční trhy, které jsou stále těsněji propojeny s vyhlídkami tohoto technologického odvětví. „Celý týden jsem se na to díval jako na referendum o AI,“ uvedl analytik Jake Behan ze společnosti Direxion.
Rekordní vstup na burzu vynesl přes 100 miliard dolarů
Společnost Anthropic a jejích sedm zakladatelů si v souvislosti se vstupem na burzu dohromady zajistili rekordních 107,3 miliardy dolarů (zhruba 2,4 bilionu korun). Jde o kombinaci výnosu z navýšené primární veřejné nabídky akcií (IPO), který činí 81,3 miliardy dolarů, a částky 26 miliard dolarů, kterou firma získala ze soukromého umístění akcií.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.
Anthropic vstoupil na burzu dříve než společnost OpenAI. Ta podle vyjádření svého spoluzakladatele Sama Altmana v časopise Fortune na burzu neplánuje vstoupit dříve než v příštím roce.
OpenAI v roce 2022 svého chatbota ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.