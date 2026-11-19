Praha má nového primátora. Hlaváček ze STAN vystřídal Svobodu, metropoli povede nová koalice
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- Pražským primátorem se stal dosavadní náměstek Petr Hlaváček (STAN), v radě bude mít na starosti územní a strategický rozvoj, bydlení a zahraniční vztahy. Ve čtvrtek ho zvolili pražští zastupitelé.
- Nahradil Bohuslava Svobodu (ODS), který v pražském zastupitelstvu skončil. Koalici v hlavním městě utvořily STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Praha sobě, v 65členném zastupitelstvu má většinu 47 hlasů.
- Stejný počet zastupitelů hlasoval pro Hlaváčkovo zvolení. Zastupitelé nyní budou volit pět primátorových náměstků a pět členů rady.
„Můžu slíbit, že vnímám práci pro město jako službu a výsadu a budu dělat vše prot o, aby to tak vnímali všichni členové koalice," uvedl Hlaváček. Dodal, že do 100 dnů rada zveřejní podrobné koaliční prohlášení rozvíjející základní priority, které jsou součástí koaliční smlouvy. Zástupci stran koalice ji podepsali ve středu. Pro Hlaváčkovo zvolení hlasovali i opoziční zastupitelé Jan Hušbauer a Radomír Nepil (oba ANO).
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě má 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm křesel. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.
Předsedkyně klubu opozičních Pirátů Tereza Nislerová v diskuzi uvedla, že její strana chce být konstruktivní a „městotvornou" opozicí. „Nechceme být proti této koalici, i proto, že s nimi máme velký názorový soulad, jak ukázala i koaliční jednání," řekla. Dodala, že v tomto volebním období by se Praha mohla posunout výrazně dopředu i díky připraveným projektům, které vznikaly za dosavadní rady, jejíž součástí Piráti byli.
Piráti jsou stále otevření koalici
Dosavadní pirátský náměstek Jaromír Beránek dodal, že stále platí možnost vzniku koalice STAN, Pirátů a Prahy sobě. „Pokud vám nebude něco štymovat v nové koalici, budete se trápit, potýkat se s problémy, které jsme měli i my, ruka je natažená. Můžete se na nás obrátit a my vám uděláme novou nabídku," řekl směrem ke koalici.
Předseda klubu ANO Jan Hušbauer řekl, že jeho hnutí respektuje výsledek voleb i právo vzniklé většiny sestavit vedení města. Dodal, že cílem klubu ANO nebude politika obstrukcí ani kritika za každou cenu. „Budeme sebevědomě konstruktivní opozicí, která bude přísnější, pokud bude potřeba, ale spolupracující. Budeme kontrolovat vaše rozhodnutí, budeme požadovat transparentnost, odpovědnost, ale také přicházet s vlastními řešeními jako doposud," sdělil.
Podle koaliční smlouvy bude primátor a jeho kancelář přímo koordinovat klíčové projekty města, jako je dostavba vnitřního okruhu, výstavba metra D, dopravní terminál na Smíchově, Vltavská filharmonie či rozvoj bývalého žižkovského nákladového nádraží. Prioritou je podle dokumentu zahájení výstavby filharmonie, podle Hlaváčka pro její správu vznikne akciová společnost. Koalice chce klást důraz také na výstavbu středních a základních škol, sportovních areálů a zařízení pro seniory.
Zásadní reformu chce nové vedení města podle smlouvy uskutečnit v oblasti bytové výstavby, kterou bude mít také v gesci přímo primátor. V plánu je přeměna Pražské developerské společnosti (PDS), kterou město založilo v roce 2020 k přípravě bytových a dalších stavebních projektů. Nyní má formu městské příspěvkové organizace, což by se mělo změnit. „Otázkou je, jestli to bude akciovka, nebo fond," řekl k tomu Hlaváček. Koalice plánuje také zdražit roční kupon na MHD a parkování či až zdvojnásobit počet míst na středních