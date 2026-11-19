Čeští milionáři se obávají něčeho, co většina lidí přehlíží. Už mají plán B
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Čeští milionáři se více než inflace obávají špatného fungování státu a slábnoucí Evropy.
Majetek chrání investicemi v zahraničí a cizími měnami, odchod z Česka ale neplánují.
Většina dál bohatne a věří v růst majetku, při investování však dává přednost člověku před AI.
Čeští dolaroví milionáři se obávají jiných hrozeb než většina společnosti. Zatímco běžní Češi řeší především inflaci a drahé energie, bohaté znepokojuje fungování státu a slábnoucí Evropa. Svůj majetek proto stále častěji chrání způsobem, který běžná veřejnost obvykle nezvažuje. Naznačuje to výzkum J&T Banky Wealth Report, který mapuje postoje a investiční chování českých a slovenských dolarových milionářů.
„Kdo v Česku vlastní nebo řídí firmu a má tu většinu majetku, sleduje víc než veřejnost dlouhodobé otázky, jako jsou předvídatelná pravidla nebo schopnost Evropy držet krok s USA a Čínou. Geopolitika se navíc definitivně stala součástí investičního rozhodování vzhledem ke svým dopadům na ceny energií, inflaci i hospodářský růst,“ říká ekonom J&T Banky Adam Ruschka.
Za největší hrozbu považují bohatí špatné fungování státu, které dalo na první místo 42 procent českých dolarových milionářů. Dalších 38 procent znepokojuje klesající konkurenceschopnost Evropy vůči Spojeným státům a Číně. Války na Ukrajině se v souvislosti se svým majetkem obává 37 procent respondentů, dopadů krize na Blízkém východě 35 procent. Až poté následují obavy z cen energií a obecně inflace.
Běžní Češi mají priority jinde. Inflaci označilo za jednu z největších hrozeb 42 procent dotázaných, vysoké ceny energií 36 procent. Klesající konkurenceschopnost Evropy znepokojuje pouze 17 procent veřejnosti, tedy méně než polovinu podílu oproti dolarovým milionářům.
Milionáři mají plán B
Přestože bohatí Češi vnímají značná ekonomická a geopolitická rizika, masový přesun majetku ani vlastního života do zahraničí nechystají. Jejich hlavní strategií je rozložení investic a ochrana před případnými otřesy domácí ekonomiky.
Část majetku v cizích měnách drží 36 procent dolarových milionářů, zatímco mezi běžnou populací je to pouhých šest procent. Do více zemí investuje třetina bohatých Čechů, v běžné populaci desetina. Rezervu ve fyzickém zlatě má 22 procent milionářů a pětina disponuje vlastním zdrojem energie.
Třináct procent českých dolarových milionářů má či zvažuje druhé občanství nebo rezidenci v zahraničí. Naprostá většina z nich přitom nadále drží převážnou část investic v Česku. Alespoň polovinu investičního majetku má za hranicemi 19 procent respondentů, zatímco v roce 2017 to bylo 13 procent.
„Drtivá většina dolarových milionářů potvrzuje, že nejdůležitější je pro ně bezpečí v Česku. Mají tu silné kořeny, byznysové vazby a věří, že Česko má další generaci co nabídnout. Plán B pro ně proto není budování druhého domova někde daleko za hranicemi. Ochranu před riziky řeší spíš diverzifikací – cizími měnami a investicemi v zahraničí,“ uvádí Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky.
Bohatství dál roste
Obavy z budoucnosti se zatím nijak dramaticky nepromítají do jejich ekonomického optimismu. Celkem 85 procent dolarových milionářů uvedlo, že jejich majetek letos vzrostl. Tempo bohatnutí však zpomalilo. O více než deset procent si polepšila pouze pětina respondentů, zatímco loni to byla ještě třetina.
Další růst majetku očekává 79 procent dotázaných. V roce 2021 podobný optimismus vyjadřovalo 66 procent.
Proměňuje se také způsob, jakým jejich bohatství vzniká. Přestože základem majetku nadále zůstává podnikání nebo úspěšná profesní kariéra, stále významnější úlohu hrají finanční investice. Akcie jako zdroj růstu majetku uvádí polovina dolarových milionářů, zatímco v roce 2020 jich bylo 31 procent. Podíl respondentů uvádějících investice do private equity vzrostl ze 14 procent v roce 2022 na letošních 26 procent.
Umělé inteligenci peníze nesvěří
Rozpor ukazuje průzkum také v přístupu k umělé inteligenci. Tu používá už 87 procent dolarových milionářů a 76 procentům usnadňuje práci i každodenní život. Pokud však jde o zásadní finanční rozhodování, jejich důvěra zůstává především na straně člověka.
Kdyby se doporučení umělé inteligence zásadně rozcházelo s názorem lidského finančního poradce, 56 procent milionářů by dalo přednost člověku. Dalších 34 procent by přisoudilo oběma doporučením stejnou váhu. Pouze dvě procenta by upřednostnila radu AI.
Nové technologie přitom pro bohaté Čechy představují atraktivní investiční příležitost. Dvě třetiny respondentů považují současnou dobu za vhodnou k investicím do společností vyvíjejících software a hardware pro umělou inteligenci. Současně se však 61 procent obává vzniku technologické investiční bubliny.
Podle průzkumu je typickému českému dolarovému milionáři 59 let a téměř sedm z deseti respondentů zůstává ekonomicky aktivních. S přibývajícím věkem však kromě ochrany majetku stále více řeší také vlastní zdraví a životní rovnováhu. Tři čtvrtiny v posledních letech vědomě omezily pracovní tempo ve prospěch osobního života a 77 procent pravidelně sportuje.
Průzkum J&T Banka Wealth Report 2026 uskutečnila v září agentura Perfect Crowd. Zapojilo se do něj 476 dolarových milionářů z Česka a Slovenska, z toho 335 českých respondentů. Dolarovým milionářem se v průzkumu rozumí člověk s disponibilním investovatelným majetkem v hodnotě alespoň jednoho milionu amerických dolarů. Pro srovnání odpovídal také reprezentativní vzorek české a slovenské populace.